Jobs: आईआईटी मद्रास में नौकरी का सुनहरा मौका, 37 पदों पर निकली भर्ती; 27 सितंबर से करें आवेदन
आईआईटी मद्रास ने डिप्टी रजिस्ट्रार, टेक्निकल ऑफिसर और इंजीनियर सहित 37 पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन प्रक्रिया 27 सितंबर से शुरू होकर 26 अक्टूबर 2025 तक चलेगी.
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास ने युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर दिया है. संस्थान की ओर से कुल 37 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है.
Published at : 27 Sep 2025 10:59 AM (IST)
