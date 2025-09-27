हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Jobs: आईआईटी मद्रास में नौकरी का सुनहरा मौका, 37 पदों पर निकली भर्ती; 27 सितंबर से करें आवेदन

Jobs: आईआईटी मद्रास में नौकरी का सुनहरा मौका, 37 पदों पर निकली भर्ती; 27 सितंबर से करें आवेदन

आईआईटी मद्रास ने डिप्टी रजिस्ट्रार, टेक्निकल ऑफिसर और इंजीनियर सहित 37 पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन प्रक्रिया 27 सितंबर से शुरू होकर 26 अक्टूबर 2025 तक चलेगी.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 27 Sep 2025 10:59 AM (IST)
आईआईटी मद्रास ने डिप्टी रजिस्ट्रार, टेक्निकल ऑफिसर और इंजीनियर सहित 37 पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन प्रक्रिया 27 सितंबर से शुरू होकर 26 अक्टूबर 2025 तक चलेगी.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास ने युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर दिया है. संस्थान की ओर से कुल 37 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 27 सितंबर 2025 से शुरू होगी और 26 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 27 सितंबर 2025 से शुरू होगी और 26 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
आईआईटी मद्रास में डिप्टी रजिस्ट्रार, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी.
आईआईटी मद्रास में डिप्टी रजिस्ट्रार, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी.
इन पदों के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में बीई, बीटेक, एमई, एमटेक या एमएससी की डिग्री होना आवश्यक है. कुछ पदों के लिए कार्यानुभव भी मांगा गया है.
इन पदों के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में बीई, बीटेक, एमई, एमटेक या एमएससी की डिग्री होना आवश्यक है. कुछ पदों के लिए कार्यानुभव भी मांगा गया है.
आयु सीमा पदों के अनुसार अलग-अलग तय की गई है. कुछ पदों पर अधिकतम आयु 27 वर्ष है, जबकि अन्य पदों के लिए यह सीमा 32, 45, 50 और 56 वर्ष तक रखी गई है.
आयु सीमा पदों के अनुसार अलग-अलग तय की गई है. कुछ पदों पर अधिकतम आयु 27 वर्ष है, जबकि अन्य पदों के लिए यह सीमा 32, 45, 50 और 56 वर्ष तक रखी गई है.
एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ग्रुप-ए पदों के लिए 1200 रुपये और ग्रुप-बी व ग्रुप-सी पदों के लिए 600 रुपये का शुल्क देना होगा. वहीं, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को फीस में छूट दी गई है.
एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ग्रुप-ए पदों के लिए 1200 रुपये और ग्रुप-बी व ग्रुप-सी पदों के लिए 600 रुपये का शुल्क देना होगा. वहीं, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को फीस में छूट दी गई है.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद मांगी गई जानकारी भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फीस जमा करें. फॉर्म सब्मिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट सेव रख लें.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद मांगी गई जानकारी भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फीस जमा करें. फॉर्म सब्मिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट सेव रख लें.
Published at : 27 Sep 2025 10:59 AM (IST)
Education JObs IIT Madras Recruitment 2025

