पीएम मोदी जैसी गाड़ी में लगवानी है लाइट, दिल्ली में कहां मिलेगी सबसे सस्ती; कश्मीरी गेट या करोल बाग?
Lights In Vehicle: पीएम मोदी की वायरल तस्वीर के बाद लोग अपनी गाड़ी में वैसी ही लाइट लगवाना चाहते हैं. दिल्ली में इसके लिए दो बड़े बाजार हैं. जान लें उनमें सबसे सस्ती कहां मिलेगी?
Lights In Vehicle: हाल ही में सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी. जिसमें उनकी गाड़ी के अंदर जल रही लाइट की रोशनी सीधे उनके चेहरे पर पड़ रही थी. कम रोशनी के बावजूद उनका चेहरा साफ दिख रहा था और यही बात लोगों का ध्यान खींच ले गई. इसके बाद से बहुत से लोग पूछने लगे कि ऐसी लाइट अपनी कार में कैसे लगवाई जाए.
आपको बता दें अब ऐसी इंटीरियर और फ्रंट फेस लाइट्स आम लोगों के लिए भी आसानी से मिल जाता हैं. अगर आप भी चाहते हैं कि रात में या कम रोशनी में आपकी गाड़ी के अंदर प्रोफेशनल लुक आए और चेहरा साफ दिखे. तो दिल्ली इसके लिए सबसे बड़ा हब है. लेकिन सवाल वही है सबसे सस्ती और बढ़िया लाइट कहां मिलेगी. कश्मीरी गेट या करोल बाग? चलिए बताते हैं दोनों मार्केट में से कौनसी बेहतर.
कश्मीरी गेट में मिल जाएगी सस्ती लाइट
कश्मीरी गेट ऑटो पार्ट्स के लिए दिल्ली की सबसे पुरानी और थोक मार्केट मानी जाती है. यहां आपको छोटी एलईडी फेस लाइट से लेकर प्रीमियम कार इंटीरियर लाइट तक हर रेंज मिल जाती है. ज्यादातर दुकानें होलसेल में काम करती हैं. इसलिए दाम करोल बाग के मुकाबले अक्सर कम मिल जाते हैं. अगर आप सिर्फ लाइट खरीदकर कहीं और फिट करवाना चाहते हैं. तो कश्मीरी गेट आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है.
यहां 200 से 300 रुपये से शुरुआत में बेसिक फेस लाइट मिल जाती है. जबकि अच्छी क्वालिटी की एडजस्टेबल लाइट 600 से 1200 रुपये तक में मिल जाती है. एक और फायदा ये है कि यहां वैरायटी बहुत ज्यादा है. अलग-अलग ब्राइटनेस, कलर टेम्परेचर और साइज में ऑप्शन मिल जाते हैं. बस ध्यान यही रखना होता है कि खरीदने से पहले लाइट जलाकर जरूर चेक करें और वारंटी या रिप्लेसमेंट की बात साफ कर लें.
करोल बाग में थोड़ी मंहगी पड़ सकती
करोल बाग कार एक्सेसरीज के लिए रिटेल मार्केट के तौर पर ज्यादा फेमस है. यहां आपको सिर्फ लाइट नहीं बल्कि पूरा पैकेज मिल जाता है. मतलब प्रोडक्ट, फिटिंग और फिनिशिंग एक ही जगह. जो लोग झंझट नहीं चाहते और चाहते हैं कि दुकान वाला खुद सही जगह पर लाइट लगाकर दे. उनके लिए करोल बाग ज्यादा सही रहता है. यहां फेस लाइट या इंटीरियर लाइट आम तौर पर 500 रुपये से शुरू होकर 2000 रुपये तक जाती है.
जो कश्मीरी गेट से थोड़ा महंगा पड़ सकता है. लेकिन इसके बदले आपको इंस्टॉलेशन, वायरिंग की सेफ्टी और लुक की गारंटी मिलती है. कई दुकानों पर डेमो लगाकर भी दिखाया जाता है कि रोशनी चेहरे पर कैसे पड़ेगी. अगर आप पहली बार कार में ऐसी लाइट लगवा रहे हैं और क्वालिटी के साथ लुक भी चाहते हैं. तो करोल बाग बेहतर चॉइस बन सकता है.
