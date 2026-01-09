किन 21 देशों में ट्रैवल पर ट्रंप ने लगाई रोक, क्या किसी भी देश को इस लिस्ट में डाल सकता है USA?

अमेरिकी विदेश विभाग ने 8 जनवरी 2026 को अपने नागरिकों के लिए एक सख्त ग्लोबल ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. डोनाल्ड ट्रंप सरकार की ओर से जारी इस चेतावनी में 21 देशों को सबसे गंभीर कैटेगरी लेवल 4 डू नॉट ट्रैवल में रखा गया है. इसका मतलब है कि अमेरिकी नागरिकों को इन देशों में किसी भी हाल में यात्रा न करने की सलाह दी गई है. इस फैसले की जानकारी अमेरिकी विदेश विभाग के ब्यूरो ऑफ कांसुलर अफेयर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑफिशियल पोस्ट करके शेयर की है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप ने किन 21 देशों में ट्रैवल पर रोक लगाई और क्या USA किसी भी देश को इस लिस्ट में डाल सकता है.

क्या होता है लेवल 4 ट्रैवल एडवाइजरी?

अमेरिकी विदेश विभाग दुनिया के सभी देशों के लिए चार स्तरों में ट्रैवल एडवाइजरी जारी करता है. जिसमें लेवल 1 सामान्य सावधानी बरतने के लिए होता है. लेवल 2 एक्स्ट्रा सतर्कता रखने के लिए, लेवल 3 ट्रेवल पर फिर से सोचने के लिए और लेवल 4 उन देशों में बिल्कुल ट्रेवल न करने के लिए जारी किया जाता है. विदेश विभाग के अनुसार लेवल 4 तब लागू किया जाता है जब किसी देश में हालात बहुत खतरनाक हो या वहां अमेरिकी नागरिकों तक मदद पहुंचाने की क्षमता बहुत सीमित हो. ऐसे देशों में सशस्त्र संघर्ष, आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता, अपहरण और हिंसा जैसे गंभीर खतरे मौजूद होते हैं.

किन 21 देशों को डू नॉट ट्रैवल लिस्ट में रखा गया?

अमेरिका की इस नई ट्रैवल एडवाइजरी में 21 देशों की यात्रा से बचने को कहा गया है. इन देशों में अफगानिस्तान, बेलारूस, बुर्किना फासो, म्यांमार, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, हैती, ईरान, इराक, लेबनान, लीबिया, माली, नाइजर, उत्तर कोरिया, रूस, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सूडान, सीरिया, यूक्रेन, वेनेजुएला और यमन शामिल है. इन देशों को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि इन देशों में सुरक्षा हालात इतने खराब है कि अमेरिकी नागरिकों के लिए वहां जाना सुरक्षित नहीं है.

क्या अमेरिका किसी भी देश को इस लिस्ट में डाल सकता है?

अमेरिकी कानून के तहत विदेश विभाग को यह अधिकार है कि वह सुरक्षा हालात, स्थानीय परिस्थितियों और कांसुलर मदद के आधार पर किसी भी देश की ट्रैवल रेटिंग तय कर सकता है. अगर हालात बिगड़ते हैं तो किसी देश को लेवल 4 में डाला जा सकता है और स्थिति सुधरने पर उसे हटाया भी जा सकता है. आपको बता दें कि इस ट्रैवल एडवाइजरी में भारत और पाकिस्तान दोनों का नाम शामिल नहीं है. यानी अमेरिका ने दोनों देशों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है.

