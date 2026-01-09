हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिन 21 देशों में ट्रैवल पर ट्रंप ने लगाई रोक, क्या किसी भी देश को इस लिस्ट में डाल सकता है USA?

किन 21 देशों में ट्रैवल पर ट्रंप ने लगाई रोक, क्या किसी भी देश को इस लिस्ट में डाल सकता है USA?

डोनाल्ड ट्रंप सरकार की ओर से जारी चेतावनी में 21 देशों को सबसे गंभीर कैटेगरी लेवल 4 में रखा गया है. इसका मतलब है कि अमेरिकी नागरिकों को इन देशों में किसी भी हाल में यात्रा न करने की सलाह दी गई है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 09 Jan 2026 10:58 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी विदेश विभाग ने 8 जनवरी 2026 को अपने नागरिकों के लिए एक सख्त ग्लोबल ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. डोनाल्ड ट्रंप सरकार की ओर से जारी इस चेतावनी में 21 देशों को सबसे गंभीर कैटेगरी लेवल 4 डू नॉट ट्रैवल में रखा गया है. इसका मतलब है कि अमेरिकी नागरिकों को इन देशों में किसी भी हाल में यात्रा न करने की सलाह दी गई है. इस फैसले की जानकारी अमेरिकी विदेश विभाग के ब्यूरो ऑफ कांसुलर अफेयर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑफिशियल पोस्ट करके शेयर की है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप ने किन 21 देशों में ट्रैवल पर रोक लगाई और क्या  USA किसी भी देश को इस लिस्ट में डाल सकता है.

क्या होता है लेवल 4 ट्रैवल एडवाइजरी?

अमेरिकी विदेश विभाग दुनिया के सभी देशों के लिए चार स्तरों में ट्रैवल एडवाइजरी जारी करता है. जिसमें लेवल 1 सामान्य सावधानी बरतने के लिए होता है. लेवल 2 एक्स्ट्रा सतर्कता रखने के लिए, लेवल 3 ट्रेवल पर फिर से सोचने के लिए और लेवल 4 उन देशों में बिल्कुल ट्रेवल न करने के लिए जारी किया जाता है. विदेश विभाग के अनुसार लेवल 4 तब लागू किया जाता है जब किसी देश में हालात बहुत खतरनाक हो या वहां अमेरिकी नागरिकों तक मदद पहुंचाने की क्षमता बहुत सीमित हो. ऐसे देशों में सशस्त्र संघर्ष, आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता, अपहरण और हिंसा जैसे गंभीर खतरे मौजूद होते हैं.

किन 21 देशों को डू नॉट ट्रैवल लिस्ट में रखा गया?

अमेरिका की इस नई ट्रैवल एडवाइजरी में 21 देशों की यात्रा से बचने को कहा गया है. इन देशों में अफगानिस्तान, बेलारूस, बुर्किना फासो, म्यांमार, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, हैती, ईरान, इराक, लेबनान, लीबिया, माली, नाइजर, उत्तर कोरिया, रूस, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सूडान, सीरिया, यूक्रेन, वेनेजुएला और यमन शामिल है.  इन देशों को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि इन देशों में सुरक्षा हालात इतने खराब है कि अमेरिकी नागरिकों के लिए वहां जाना सुरक्षित नहीं है.

क्या अमेरिका किसी भी देश को इस लिस्ट में डाल सकता है?

अमेरिकी कानून के तहत विदेश विभाग को यह अधिकार है कि वह सुरक्षा हालात, स्थानीय परिस्थितियों और कांसुलर मदद के आधार पर किसी भी देश की ट्रैवल रेटिंग तय कर सकता है. अगर हालात बिगड़ते हैं तो किसी देश को लेवल 4 में डाला जा सकता है और स्थिति सुधरने पर उसे हटाया भी जा सकता है. आपको बता दें कि इस ट्रैवल एडवाइजरी में भारत और पाकिस्तान दोनों का नाम शामिल नहीं है. यानी अमेरिका ने दोनों देशों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है. 

ये भी पढ़ें-ललित मोदी के खानदान के नाम पर बसा है यूपी का यह शहर, आज भी इज्जत करते हैं लोग

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 09 Jan 2026 10:58 AM (IST)
Tags :
US Travel Advisory Trump Travel Ban Level 4 Do Not Travel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मैक्सिको पर हमला करेंगे ट्रंप? जानें इस देश के पास कितनी बड़ी सेना, क्या US के सामने टिकेगी?
मैक्सिको पर हमला करेंगे ट्रंप? जानें इस देश के पास कितनी बड़ी सेना, क्या US के सामने टिकेगी?
दिल्ली NCR
फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
विश्व
World Cheapest Silver Price: यहां मिलती है दुनिया की सबसे सस्ती चांदी, भारत से 40 हजार रुपए तक कम कीमत
यहां मिलती है दुनिया की सबसे सस्ती चांदी, भारत से 40 हजार रुपए तक कम कीमत
क्रिकेट
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
Advertisement

वीडियोज

Iran Protest : 100 से ज्यादा शहरों में फैला ईरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। Trump । GenZ Protest
Iran Protest : Khamenei के खिला ईरान में विरोध प्रदर्शन । Iran USA Conflict । Trump । GenZ Protest
Iran Protest Update: सड़कों पर उतरी लोगों ने भीड़ ने काटा बवाल | Ali Khamenei | Gen-Z
Coimbatore का अजीबोगरीब चोरी कांड, 'चिल्लर' लेकर फरार हुआ चोर | Tamil Nadu | ABP News
शहर के गुंडों का वायरल फार्मूला
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मैक्सिको पर हमला करेंगे ट्रंप? जानें इस देश के पास कितनी बड़ी सेना, क्या US के सामने टिकेगी?
मैक्सिको पर हमला करेंगे ट्रंप? जानें इस देश के पास कितनी बड़ी सेना, क्या US के सामने टिकेगी?
दिल्ली NCR
फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
विश्व
World Cheapest Silver Price: यहां मिलती है दुनिया की सबसे सस्ती चांदी, भारत से 40 हजार रुपए तक कम कीमत
यहां मिलती है दुनिया की सबसे सस्ती चांदी, भारत से 40 हजार रुपए तक कम कीमत
क्रिकेट
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
टेलीविजन
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के तुलसी और हेमंत के बीच है बचपन का रिश्ता, शक्ति आनंद का खुलासा
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के तुलसी और हेमंत के बीच है बचपन का रिश्ता
यूटिलिटी
वैष्णो देवी जाने वालों के लिए खुशखबरी, IRCTC लेकर आया सस्ता कंपलीट पैकेज
वैष्णो देवी जाने वालों के लिए खुशखबरी, IRCTC लेकर आया सस्ता कंपलीट पैकेज
जनरल नॉलेज
ललित मोदी के खानदान के नाम पर बसा है यूपी का यह शहर, आज भी इज्जत करते हैं लोग
ललित मोदी के खानदान के नाम पर बसा है यूपी का यह शहर, आज भी इज्जत करते हैं लोग
हेल्थ
सर्दियों में उबले अंडे क्यों हैं हेल्थ का खजाना? जानें इनके चौंकाने वाले फायदे
सर्दियों में उबले अंडे क्यों हैं हेल्थ का खजाना? जानें इनके चौंकाने वाले फायदे
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Embed widget