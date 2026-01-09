ECG Normal Still Heart Attack: ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिल की जांच के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टेस्ट है. इसमें हार्ट की धड़कन को कंट्रोल करने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिकॉर्ड किए जाते हैं. इससे हार्ट रिदम की गड़बड़ी या पुराने हार्ट अटैक के संकेत सामने आ सकते हैं. टेस्ट जल्दी हो जाता है, दर्द नहीं होता और खर्च भी कम होता है इसलिए जब रिपोर्ट नॉर्मल आती है, तो ज्यादातर लोग राहत महसूस करते हैं.

लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि नॉर्मल ईसीजी का मतलब यह नहीं होता कि हार्ट पूरी तरह स्वस्थ है. कई बार दिल से जुड़ी गंभीर समस्याएं ईसीजी में पकड़ में ही नहीं आतीं. सिर्फ इसी रिपोर्ट पर भरोसा करने से झूठी तसल्ली मिल सकती है, जो आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकती है.

क्यों सिर्फ ईसीजी से दिल की पूरी सेहत नहीं पता चलती?

दरअसल, दिल तीन अहम सिस्टम पर काम करता है. पहला, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जिसे ईसीजी जांचता है यह बताता है कि दिल की धड़कन सही रिदम में है या नहीं. दूसरा, मस्क्युलर सिस्टम, यानी दिल की मांसपेशियों की ताकत, जिसे आमतौर पर 2D इको से देखा जाता है. तीसरा, ब्लड फ्लो सिस्टम, जो यह दर्शाता है कि आर्टरीज में खून सही तरीके से बह रहा है या नहीं, इसके लिए एंजियोग्राफी की जाती है.

National Institutes of Health में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक, आराम की स्थिति में की गई ईसीजी जांच के आधार पर केवल करीब 62 फीसदी मरीजों में ही कोरोनरी आर्टरी डिजीज की पहचान हो पाई. यानी बड़ी संख्या में ऐसे मरीज होते हैं, जिनकी ईसीजी नॉर्मल होती है, लेकिन हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज मौजूद रहता है. एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर सीने में दर्द, सांस फूलना, अचानक थकान, पसीना या चक्कर जैसे लक्षण दिखें, तो सिर्फ ईसीजी पर निर्भर न रहें. जरूरत पड़ने पर इको, स्ट्रेस टेस्ट या एंजियोग्राफी जैसी जांच भी करानी चाहिए, ताकि दिल की बीमारी समय रहते पकड़ी जा सके.

उम्र के साथ कैसे आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए

जैसे-जैसे इंसान का उम्र बढ़ता है, वैसे-वैसे, हृदय की मांसपेशियों में स्वाभाविक परिवर्तन आते हैं, जिन्हें ईसीजी के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है. इसको लेकर डॉक्टर नरेश त्रेहान चेयरमैन मेडिसिटी मेदान्ता हॉस्पिटल ने कुछ हेल्थ के मंत्र सुझाए हैं, जिन्हें अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, तो हम एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं. वे बताते हैं कि

सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको प्यास लगे न लगे पानी पीते रहना है. कम से कम दो लीटर पानी दिन में पीना जरूरी है.

दूसरी बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा काम करते रहिए, हमेशा लेटे या फिर लेजी बॉय की तरह मत रहिए. चलिए, फिरिए काम करते रहिए. अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो शरीर एक्टिव रहता है.

तीसरी सबसे जरूरी बात, खाना कम खाइए. जितना शरीर के लिए जरूरी हो, उतना ही खाना खाने की कोशिश कीजिए. इसमें भी आपको पौष्टिक भोजन खाना है. रात में कार्बोहाइट्रेट खाना बंद कर दीजिए.

चौथा मंत्र यह है कि वाहन का प्रयोग कम करना चाहिए. अगर आपको एक सीमित दूरी तक जाना है, तो कोशिश करिए कि पैदल जाना चाहिए, इससे शरीर में एनर्जी बर्न होती है. कोशिश करिए कि वाहन, लिफ्ट का प्रयोग कम हो.

पांचवा और सबसे जरूरी बात कि गुस्से पर आपको कंट्रोल करना है. इसके लिए आपको कम बोलना है, बोलने से पहले सोचिए कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है.

छठा मंत्र यह है कि आपको धन का मोह छोड़ देना चाहिए, एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उतना ही धन कमाना जरूरी है, जितना जीने के लिए जरूरी हो.

सातवां मंत्र यह है कि आपको अगर लाइफ में जो चाहिए वह नहीं मिल रहा है, तो निराश नहीं होना है. इसको साइड में रखकर अपनी लाइफ इंजॉय करना चाहिए.

आठवां यह है कि आपको अहंकार और इगो को त्यागकर अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए. सबसे साथ मिलकर हंसी-खुशी से लाइफ जीना चाहिए.

नौवां मंत्र यह है कि अगर आपके बाल सफेद हो जाते हैं, तो यह मत सोचिए कि आपको इसको काला करना है. जिंदगी को स्मृतियों में जिए और यात्रा करिए और जिंदगी का आनंद लीजिए.

दसवां मंत्र यह है कि अपने छोटों से प्यार करिए, उनके साथ सहानुभूति रखिए और मिल-जुलकर उनके साथ रहिए, क्योंकि कभी-कभी वे आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

