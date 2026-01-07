हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस स्टेट में जारी हुआ फारेस्ट गार्ड भर्ती के लिए नोटिफिकेशन, जानें कौन और कैसे कर सकेंगे आवेदन?

इस स्टेट में जारी हुआ फारेस्ट गार्ड भर्ती के लिए नोटिफिकेशन, जानें कौन और कैसे कर सकेंगे आवेदन?

राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और सर्वेयर पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती में कुल 785 पद भरे जाएंगे.आवेदन जल्द शुरू होंगे.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 07 Jan 2026 08:07 AM (IST)
राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और सर्वेयर पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती में कुल 785 पद भरे जाएंगे.आवेदन जल्द शुरू होंगे.

राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग (RSSB) ने फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और सर्वेयर पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत कुल 785 पद भरे जाएंगे, जिनमें वनपाल के 259, वनरक्षक के 483 और सर्वेयर के 43 पद शामिल हैं. आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे.

इस भर्ती में वनपाल पद के लिए 12वीं पास, वनरक्षक पद के लिए 10वीं पास और सर्वेयर पद के लिए 12वीं के साथ ITI सर्टिफिकेट या सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है. उम्मीदवार को देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति की सामान्य समझ होनी चाहिए.
इस भर्ती में वनपाल पद के लिए 12वीं पास, वनरक्षक पद के लिए 10वीं पास और सर्वेयर पद के लिए 12वीं के साथ ITI सर्टिफिकेट या सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है. उम्मीदवार को देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति की सामान्य समझ होनी चाहिए.
आयु सीमा की बात करें तो वनपाल और वनरक्षक पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है. जबकि सर्वेयर पद के लिए आयु सीमा 18 से 24 वर्ष रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी.
आयु सीमा की बात करें तो वनपाल और वनरक्षक पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है. जबकि सर्वेयर पद के लिए आयु सीमा 18 से 24 वर्ष रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी.
Published at : 07 Jan 2026 08:07 AM (IST)
JObs RSSB Forest Guard Recruitment 2026 Rajasthan Forest Department Jobs

Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
