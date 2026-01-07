एक्सप्लोरर
इस स्टेट में जारी हुआ फारेस्ट गार्ड भर्ती के लिए नोटिफिकेशन, जानें कौन और कैसे कर सकेंगे आवेदन?
राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और सर्वेयर पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती में कुल 785 पद भरे जाएंगे.आवेदन जल्द शुरू होंगे.
राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग (RSSB) ने फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और सर्वेयर पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत कुल 785 पद भरे जाएंगे, जिनमें वनपाल के 259, वनरक्षक के 483 और सर्वेयर के 43 पद शामिल हैं. आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे.
Published at : 07 Jan 2026 08:07 AM (IST)
