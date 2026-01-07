इस स्टेट में जारी हुआ फारेस्ट गार्ड भर्ती के लिए नोटिफिकेशन, जानें कौन और कैसे कर सकेंगे आवेदन?

इस भर्ती में वनपाल पद के लिए 12वीं पास, वनरक्षक पद के लिए 10वीं पास और सर्वेयर पद के लिए 12वीं के साथ ITI सर्टिफिकेट या सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है. उम्मीदवार को देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति की सामान्य समझ होनी चाहिए.