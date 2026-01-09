मैक्सिको पर हमला करेंगे ट्रंप? जानें इस देश के पास कितनी बड़ी सेना, क्या US के सामने टिकेगी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







साल 2026 की शुरुआत में वेनेजुएला में सैन्य ऑपरेशन करने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप एक और लैटिन अमेरिकी देश को धमका रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पड़ोसी देश मैक्सिको के ड्रग कॉर्टेल्स पर लैंड स्ट्राइक की धमकी दी है. ट्रंप ने कहा कि ड्रग कॉर्टेल्स ही मैक्सिको को चला रहे हैं, ऐसे में अमेरिका को कुछ करना पड़ेगा. हालांकि ट्रंप ने सिर्फ मैक्सिको को ही नहीं बल्कि कोलंबिया और क्यूबा को भी धमकाया है.

ट्रंप के बयान को मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम ने मैक्सिको की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है. बता दें कि एक्स पर कई पोस्ट में ट्रंप की धमकी की चर्चा है, जिसमें कहा गया है कि मैक्सिको पर हमला होने की आशंका है.

मैक्सिको की सशस्त्र सेनाएं मुख्य रूप से देश में सुरक्षा, ड्रग कार्टेल्स से लड़ाई और प्राकृतिक आपदाओं में मदद के लिए काम करती हैं. ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स 2025 के अनुसार मैक्सिको की आर्मी दुनिया में 32वें स्थान पर है.

कितनी ताकतवर है मैक्सिकन आर्मी

मैक्सिकन आर्मी में लगभग 4.12 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जिसमें थल सेना, वायु सेना और नेवी भी शामिल है. थल सेना में करीब 2.61 लाख सैनिक हैं. मैक्सिको की सेना का सालाना बजट लगभग 10 अरब डॉलर है, जो अमेरिका की तुलना में बेहद कम है.

मैक्सिकन आर्मी के पास लिमिटेड संख्या में टैंक हैं. करीब 100-200 बख्तरबंद वाहन और लड़ाकू विमान हैं. सेना का फोकस बड़े युद्ध की बजाय घरेलू सुरक्षा पर ज्यादा रहता है. ड्रग कार्टेल्स से लड़ाई में सेना को संसाधनों की वजह से मुश्किलें आती हैं. मैक्सिको की सेना एक क्षेत्रीय सेना है वो दुनिया के बाकी देशों से लड़ने में सक्षम नहीं है.

हमला क्यों करना चाहते हैं ट्रंप

मैक्सिको के कार्टेल्स अमेरिका में फेंटानिल की तस्करी करते हैं, जिसके कारण हर साल हजारों अमेरिकियों की मौत हो जाती है. ट्रंप का कहना है कि मैक्सिकन सरकार कार्टेल्स पर रोक नहीं लगा पा रही है. इसके अलावा ट्रंप इन ड्रग कार्टेल्स को आतंकवादी संगठन मानते हैं और इसलिए उन्हें खत्म करने के लिए वो सैन्य कार्रवाई करना चाहते हैं.

