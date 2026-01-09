जापान में तीन महीने बाद रिलीज होगी प्रभास की 'द राजा साब', जानें- क्या है बड़ी वजह?

जापान में प्रभास काफी पॉपुलर हैं और उनकी यहां जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं. लेकिन निर्देशक मारुति की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' को जापान में तीन महीने बाद रिलीज किया जाएगा. मेकर्स ने खुद इस बात को कंफर्म किया है. साथ ही इसकी वजह का खुलासा भी किया है.

'द राजा साब' जापान में तीन महीने बाद क्यों होगी रिलीज?

फिल्म निर्माताओं द्वारा आयोजित एक प्री-रिलीज इवेंट में, फिल्म के निर्माता टी जी विश्व प्रसाद से पूछा गया कि क्या जापान में प्रभास की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उनकी फिल्म को जापान में रिलीज करने की कोई प्लानिंग है. इस सवाल का जवाब देते हुए निर्माता ने कहा, “फिलहाल हम फिल्म को भारतीय भाषाओं में रिलीज कर रहे हैं, हम फिल्म को जापानी भाषा में डब करवाएंगे और यहां रिलीज होने के तीन से छह महीने बाद इसे जापान में रिलीज करेंगे.”

प्रभास की जापान में है जबरदस्त फैन फॉलोइंग

गौरतलब है कि प्रभास हाल ही में अपनी फिल्म ‘बाहुबली: द एपिक’ की रिलीज के लिए जापान गए थे. जापान में अभिनेता की जबरदस्त फैन फॉलोइंग के कारण फिल्म वहां रिलीज हुई थी. बाहुबली’ से पहले, अभिनेता की फिल्म ‘साहो’ भी जापान में हाउसफुल रही थी। दरअसल, सुजीत द्वारा निर्देशित और प्रभास और श्रद्धा कपूर अभिनीत ‘साहो’ ने जापान में रिलीज होने पर किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड बनाया था.

'द राजा साब' के वर्ल्डवाइड शतक जड़ने की उम्मीद

वहीं मेकर्स ने ये भी दावा किया कि 'द राजा साब' को देश और दुनियाभर से रिलीज के पहले दिन जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है. जिसे देखते हुए इस फिल्म के वर्ल्डवाइड 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ ओपनिंग करने काे कयास लगाए जा रहे. वहीं भारत में भी इसके हाफ सेंचुरी जड़ने की उम्मीद दी जा रही है. हालांकि फिल्म को सोशल मीडिया पर शुरुआती रिव्यू में दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 'द राजा साब' कितने करोड़ से ओपनिंग करती है.

View this post on Instagram A post shared by Prabhas (@actorprabhas)

'द राजा साब' स्टार कास्ट

इन सबके बीच 'द राजा साब' की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में प्रभास के अलावा संजय दत्त ने भी अहम रोल प्ले किया है. वहीं सपोर्टिंग कलाकारों में मालविका मोहन, रिद्धि कुमार और निधि अग्रवाल सहित कई कलाकार शामिल हैं.