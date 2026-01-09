हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जापान में तीन महीने बाद रिलीज होगी प्रभास की 'द राजा साब', जानें- क्या है बड़ी वजह?

जापान में तीन महीने बाद रिलीज होगी प्रभास की 'द राजा साब', जानें- क्या है बड़ी वजह?

The Raja Saab: प्रभास की 'द राजा साब' शुक्रवार को देश और दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. हालांकि मेकर्स ने इसे जापान में रिलीज नहीं किया है. वहां ये फिल्म 3 से 6 महीने के बाद रिलीज की जाएगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 09 Jan 2026 11:35 AM (IST)
जापान में प्रभास काफी पॉपुलर हैं और उनकी यहां जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं. लेकिन  निर्देशक मारुति की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' को जापान में तीन महीने बाद रिलीज किया जाएगा. मेकर्स ने खुद इस बात को कंफर्म किया है. साथ ही इसकी वजह का खुलासा भी किया है.

'द राजा साब' जापान में तीन महीने बाद क्यों होगी रिलीज?
फिल्म निर्माताओं द्वारा आयोजित एक प्री-रिलीज इवेंट में, फिल्म के निर्माता टी जी विश्व प्रसाद से पूछा गया कि क्या जापान में प्रभास की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उनकी फिल्म को जापान में रिलीज करने की कोई प्लानिंग है. इस सवाल का जवाब देते हुए निर्माता ने कहा, “फिलहाल हम फिल्म को भारतीय भाषाओं में रिलीज कर रहे हैं, हम फिल्म को जापानी भाषा में डब करवाएंगे और यहां रिलीज होने के तीन से छह महीने बाद इसे जापान में रिलीज करेंगे.”

प्रभास की जापान में है जबरदस्त फैन फॉलोइंग
गौरतलब है कि प्रभास हाल ही में अपनी फिल्म ‘बाहुबली: द एपिक’ की रिलीज के लिए जापान गए थे. जापान में अभिनेता की जबरदस्त फैन फॉलोइंग के कारण फिल्म वहां रिलीज हुई थी. बाहुबली’ से पहले, अभिनेता की फिल्म ‘साहो’ भी जापान में हाउसफुल रही थी। दरअसल, सुजीत द्वारा निर्देशित और प्रभास और श्रद्धा कपूर अभिनीत ‘साहो’ ने जापान में रिलीज होने पर किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड बनाया था.

'द राजा साब' के वर्ल्डवाइड शतक जड़ने की उम्मीद
वहीं मेकर्स ने ये भी दावा किया कि 'द राजा साब' को देश और दुनियाभर से रिलीज के पहले दिन जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है. जिसे देखते हुए इस फिल्म के वर्ल्डवाइड 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ ओपनिंग करने काे कयास लगाए जा रहे. वहीं भारत में भी इसके हाफ सेंचुरी जड़ने की उम्मीद दी जा रही है. हालांकि फिल्म को सोशल मीडिया पर शुरुआती रिव्यू में दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 'द राजा साब' कितने करोड़ से ओपनिंग करती है. 

 

 
 
 
 
 
'द राजा साब' स्टार कास्ट
इन सबके बीच 'द राजा साब' की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में प्रभास के अलावा संजय दत्त ने भी अहम रोल प्ले किया है. वहीं सपोर्टिंग कलाकारों में मालविका मोहन, रिद्धि कुमार और निधि अग्रवाल सहित कई कलाकार शामिल हैं. 

Published at : 09 Jan 2026 11:35 AM (IST)
Prabhas The Raja Saab
इंडिया
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
दिल्ली NCR
फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
विश्व
मैक्सिको पर हमला करेंगे ट्रंप? जानें इस देश के पास कितनी बड़ी सेना, क्या US के सामने टिकेगी?
मैक्सिको पर हमला करेंगे ट्रंप? जानें इस देश के पास कितनी बड़ी सेना, क्या US के सामने टिकेगी?
क्रिकेट
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
इंडिया
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
दिल्ली NCR
फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
विश्व
मैक्सिको पर हमला करेंगे ट्रंप? जानें इस देश के पास कितनी बड़ी सेना, क्या US के सामने टिकेगी?
मैक्सिको पर हमला करेंगे ट्रंप? जानें इस देश के पास कितनी बड़ी सेना, क्या US के सामने टिकेगी?
क्रिकेट
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
