हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीभारतीय सेना ने SSC Technical भर्ती की घोषणा, इंजीनियरिंग स्नातक अब बन सकते हैं तकनीकी अधिकारी

भारतीय सेना ने SSC Technical भर्ती की घोषणा, इंजीनियरिंग स्नातक अब बन सकते हैं तकनीकी अधिकारी

भारतीय सेना ने SSC Technical भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत कुल 350 पदों पर इंजीनियरिंग स्नातक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं...

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 07 Jan 2026 04:56 PM (IST)
भारतीय सेना ने SSC Technical भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत कुल 350 पदों पर इंजीनियरिंग स्नातक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं...

भारतीय सेना ने अपने तकनीकी विभाग के लिए एसएससी टेक्निकल भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के माध्यम से कुल 350 पदों पर योग्य उम्मीदवारों को मौका मिलेगा.

1/6
आवेदन प्रक्रिया आज 07 जनवरी, 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 05 फरवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन केवल भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा.
आवेदन प्रक्रिया आज 07 जनवरी, 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 05 फरवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन केवल भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा.
2/6
उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग में स्नातक (B.E/B.Tech) की डिग्री होनी चाहिए या वे स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होने चाहिए. इस प्रकार, केवल इंजीनियरिंग के योग्य उम्मीदवार ही आवेदन कर पाएंगे.
उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग में स्नातक (B.E/B.Tech) की डिग्री होनी चाहिए या वे स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होने चाहिए. इस प्रकार, केवल इंजीनियरिंग के योग्य उम्मीदवार ही आवेदन कर पाएंगे.
Published at : 07 Jan 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Education SSC Technical 2026 Indian Army SSC Technical Recruitment

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
80% बर्फ से ढंके द्वीप पर आर्मी भेजने को तैयार अमेरिका, क्या वेनेजुएला जैसा हाल होगा, ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए?
80% बर्फ से ढंके द्वीप पर आर्मी भेजने को तैयार US, क्या वेनेजुएला जैसा हाल होगा, ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तुर्कमान गेट हिंसा के वक्त सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौजूद थे या नहीं? दिल्ली पुलिस ने बताया 'सच'
तुर्कमान गेट हिंसा के वक्त सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौजूद थे या नहीं? दिल्ली पुलिस ने बताया 'सच'
बॉलीवुड
महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा का रोमांटिक वीडियो वायरल, झरने में इस एक्टर संग लड़ाए नैन
महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा का रोमांटिक वीडियो वायरल, झरने में इस एक्टर संग लड़ाए नैन
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को भारत में कितने मैच खेलने हैं? नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख और वेन्यू
टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को भारत में कितने मैच खेलने हैं? नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख और वेन्यू
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

LIC ने Launch किया LIC Jeevan Utsav Plan और Policy Revival Campaign 2026 | Paisa Live
BMC Election में Devendra Fadnavis के लिए ठाकरे ब्रांड चुनौती या मौका ? । Maharashtra News
ठाकरे बंधुओं के महायुति पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप पर क्या बोले Devendra Fadnavis ? । Interview
Mumbai के बंटवारे से लेकर भाषा की राजनीति पर खुलकर बोले Devendra Fadnavis ।Exclusive Interview
BMC Election से ठीक पहले Fadnavis का ये दावा विपक्ष को चौंका देगा !। Devendra Fadnavis Interview

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
ओपिनियन: भारत कैसे आंकड़ों की कमी की वजह से प्रदूषण रोकने में नाकाम? जानें
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
80% बर्फ से ढंके द्वीप पर आर्मी भेजने को तैयार अमेरिका, क्या वेनेजुएला जैसा हाल होगा, ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए?
80% बर्फ से ढंके द्वीप पर आर्मी भेजने को तैयार US, क्या वेनेजुएला जैसा हाल होगा, ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तुर्कमान गेट हिंसा के वक्त सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौजूद थे या नहीं? दिल्ली पुलिस ने बताया 'सच'
तुर्कमान गेट हिंसा के वक्त सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौजूद थे या नहीं? दिल्ली पुलिस ने बताया 'सच'
बॉलीवुड
महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा का रोमांटिक वीडियो वायरल, झरने में इस एक्टर संग लड़ाए नैन
महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा का रोमांटिक वीडियो वायरल, झरने में इस एक्टर संग लड़ाए नैन
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को भारत में कितने मैच खेलने हैं? नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख और वेन्यू
टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को भारत में कितने मैच खेलने हैं? नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख और वेन्यू
इंडिया
भारत में ब्रेनवॉश कर बच्चों से जासूसी करवा रहा ISI! पाकिस्तान के नए 'स्पाई नेटवर्क' का पर्दाफाश
भारत में ब्रेनवॉश कर बच्चों से जासूसी करवा रहा ISI! पाकिस्तान के नए 'स्पाई नेटवर्क' का पर्दाफाश
जनरल नॉलेज
नेपाल में क्यों नहीं होती संडे की छुट्टी, इस दिन क्यों खुलते हैं स्कूल?
नेपाल में क्यों नहीं होती संडे की छुट्टी, इस दिन क्यों खुलते हैं स्कूल?
जनरल नॉलेज
क्या घर में बिना बिल और बिना प्रूफ घर में रख सकते हैं एक करोड़ का सोना, जानें क्या है इसके नियम?
क्या घर में बिना बिल और बिना प्रूफ घर में रख सकते हैं एक करोड़ का सोना, जानें क्या है इसके नियम?
ट्रेंडिंग
हल्क ने जॉइन की शिवसेना तो टोनी स्टार्क ने बीजेपी से भरी हुंकार, मजेदार वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग
हल्क ने जॉइन की शिवसेना तो टोनी स्टार्क ने बीजेपी से भरी हुंकार, मजेदार वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget