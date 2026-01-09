एक्सप्लोरर
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
जमीन के बदले नौकरी (लैंड फॉर जॉब) घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार को बड़ा झटका लगा है.
जमीन के बदले नौकरी (लैंड फॉर जॉब) घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव समेत 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं. सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया.
(ये एक ब्रेकिंग ख़बर है इसे लगातार अपडेट किया जा रहा है)
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
जमीन के बदले नौकरी देने का मामला: लालू प्रसाद यादव के खिलाफ CBI कोर्ट का बड़ा फैसला
दिल्ली NCR
फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
विश्व
मैक्सिको पर हमला करेंगे ट्रंप? जानें इस देश के पास कितनी बड़ी सेना, क्या US के सामने टिकेगी?
क्रिकेट
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL