युवाओं के लिए सुनहरा मौका, मध्य प्रदेश में निकली 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती; लाखों में है सैलरी

हर पद के लिए अलग-अलग योग्यता तय की गई है. कंप्यूटर प्रोग्रामर पद के लिए उम्मीदवार के पास बीई या बीटेक (कंप्यूटर साइंस या आईटी), एमएससी (सीएस/आईटी) या एमसीए की डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ कम से कम 2 साल का कार्य अनुभव भी मांगा गया है. वित्तीय विश्लेषक और इंटरनल ऑडिटर पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक या स्नातकोत्तर होना जरूरी है. इसके अलावा एमबीए, सीए या आईसीडब्ल्यूए की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए.