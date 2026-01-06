एक्सप्लोरर
युवाओं के लिए सुनहरा मौका, मध्य प्रदेश में निकली 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती; लाखों में है सैलरी
मध्य प्रदेश में बैंकिंग सेक्टर में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. राज्य में बंपर पदों पर भर्ती निकली है. आइए डिटेल्स जानते हैं.
मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (MPRSB) ने प्रदेश के 38 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में अधिकारी, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसायटी मैनेजर जैसे पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान किया है. इस भर्ती के जरिए कुल 2076 पदों को भरा जाएगा. आवेदन प्रक्रिया 6 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 5 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
1/6
2/6
Published at : 06 Jan 2026 05:45 PM (IST)
नौकरी
6 Photos
युवाओं के लिए सुनहरा मौका, मध्य प्रदेश में निकली 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती; लाखों में है सैलरी
नौकरी
6 Photos
स्ट्रीट फूड से मिठाइयों तक! जानिए फूड इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं और कितनी मिलती है सैलरी?
नौकरी
6 Photos
युवाओं के करियर के लिए बड़ा अवसर, IIT दिल्ली में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती; जानें पूरी डिटेल
नौकरी
6 Photos
PGIMER में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, मेडिकल और नॉन-मेडिकल पदों पर बंपर भर्ती, जानें डिटेल्स
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
बिहार
BSSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद
विश्व
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
क्रिकेट
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
Advertisement
नौकरी
6 Photos
युवाओं के लिए सुनहरा मौका, मध्य प्रदेश में निकली 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती; लाखों में है सैलरी
नौकरी
6 Photos
स्ट्रीट फूड से मिठाइयों तक! जानिए फूड इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं और कितनी मिलती है सैलरी?
एबीपी लाइव
Opinion