युवाओं के लिए सुनहरा मौका, मध्य प्रदेश में निकली 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती; लाखों में है सैलरी

युवाओं के लिए सुनहरा मौका, मध्य प्रदेश में निकली 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती; लाखों में है सैलरी

मध्य प्रदेश में बैंकिंग सेक्टर में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. राज्य में बंपर पदों पर भर्ती निकली है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 06 Jan 2026 05:45 PM (IST)
मध्य प्रदेश में बैंकिंग सेक्टर में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. राज्य में बंपर पदों पर भर्ती निकली है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (MPRSB) ने प्रदेश के 38 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में अधिकारी, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसायटी मैनेजर जैसे पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान किया है. इस भर्ती के जरिए कुल 2076 पदों को भरा जाएगा. आवेदन प्रक्रिया 6 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 5 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

1/6
मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की इस भर्ती में कुल 1763 पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी. इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर के 748 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर (संविदा) के 176 पद और सोसायटी मैनेजर के 839 पद शामिल हैं. इसके अलावा अधिकारी श्रेणी के विभिन्न पद भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किए गए हैं.
मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की इस भर्ती में कुल 1763 पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी. इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर के 748 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर (संविदा) के 176 पद और सोसायटी मैनेजर के 839 पद शामिल हैं. इसके अलावा अधिकारी श्रेणी के विभिन्न पद भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किए गए हैं.
2/6
हर पद के लिए अलग-अलग योग्यता तय की गई है. कंप्यूटर प्रोग्रामर पद के लिए उम्मीदवार के पास बीई या बीटेक (कंप्यूटर साइंस या आईटी), एमएससी (सीएस/आईटी) या एमसीए की डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ कम से कम 2 साल का कार्य अनुभव भी मांगा गया है. वित्तीय विश्लेषक और इंटरनल ऑडिटर पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक या स्नातकोत्तर होना जरूरी है. इसके अलावा एमबीए, सीए या आईसीडब्ल्यूए की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए.
हर पद के लिए अलग-अलग योग्यता तय की गई है. कंप्यूटर प्रोग्रामर पद के लिए उम्मीदवार के पास बीई या बीटेक (कंप्यूटर साइंस या आईटी), एमएससी (सीएस/आईटी) या एमसीए की डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ कम से कम 2 साल का कार्य अनुभव भी मांगा गया है. वित्तीय विश्लेषक और इंटरनल ऑडिटर पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक या स्नातकोत्तर होना जरूरी है. इसके अलावा एमबीए, सीए या आईसीडब्ल्यूए की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए.
Published at : 06 Jan 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
JOB MPRSB Recruitment 2026 MP Cooperative Bank Recruitment

नौकरी फोटो गैलरी

Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
