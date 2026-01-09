कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पदों पर निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

MP Apex Bank यानी मध्य प्रदेश सहकारी बैंक की ओर से इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है आवेदन प्रक्रिया 06 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 05 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के जरिए कुल 2076 पदों को भरा जाएगा.