हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीकंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पदों पर निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पदों पर निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक शानदार मौका है.मध्य प्रदेश सहकारी बैंक ने 2026 के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर, सोसाइटी मैनेजर और ऑफिसर जैसे पदों पर भर्ती निकाली है.जानें डिटेल्स

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 09 Jan 2026 07:02 AM (IST)
बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक शानदार मौका है.मध्य प्रदेश सहकारी बैंक ने 2026 के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर, सोसाइटी मैनेजर और ऑफिसर जैसे पदों पर भर्ती निकाली है.जानें डिटेल्स

सरकारी बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. मध्य प्रदेश सहकारी बैंक यानी MP Apex Bank ने साल 2026 के लिए बड़ी भर्ती का ऐलान किया है. इस भर्ती के तहत कंप्यूटर ऑपरेटर, सोसाइटी मैनेजर और ऑफिसर सहित कई पदों पर भर्तियां की जाएंगी.

MP Apex Bank यानी मध्य प्रदेश सहकारी बैंक की ओर से इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है आवेदन प्रक्रिया 06 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 05 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के जरिए कुल 2076 पदों को भरा जाएगा.
MP Apex Bank यानी मध्य प्रदेश सहकारी बैंक की ओर से इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है आवेदन प्रक्रिया 06 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 05 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के जरिए कुल 2076 पदों को भरा जाएगा.
इस भर्ती अभियान के तहत कंप्यूटर ऑपरेटर, सोसाइटी मैनेजर, ऑफिसर समेत विभिन्न पदों को भरा जाएगा. पदों की संख्या ज्यादा होने के कारण उम्मीदवारों के लिए यह एक बेहतरीन मौका माना जा रहा है.
इस भर्ती अभियान के तहत कंप्यूटर ऑपरेटर, सोसाइटी मैनेजर, ऑफिसर समेत विभिन्न पदों को भरा जाएगा. पदों की संख्या ज्यादा होने के कारण उम्मीदवारों के लिए यह एक बेहतरीन मौका माना जा रहा है.
Published at : 09 Jan 2026 07:02 AM (IST)
JOB MP Apex Bank Recruitment Computer Operator Vacancy

नौकरी फोटो गैलरी

ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
