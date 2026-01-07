एक्सप्लोरर
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, MP PCS परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी
MPPSC PCS 2026 के लिए आवेदन शुरू राज्य सेवा और वन सेवा के पदों पर भर्ती, इच्छुक उम्मीदवार mppsc.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.जानें डिटेल्स.
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस परीक्षा के माध्यम से राज्य सेवा और राज्य वन सेवा के कई पदों पर भर्ती की जाएगी इच्छुक उम्मीदवार एमपीपीएससी की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह मौका उन उम्मीदवारों के लिए है जो मध्य प्रदेश में स्थायी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं.
1/6
2/6
Published at : 07 Jan 2026 02:35 PM (IST)
नौकरी
6 Photos
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, MP PCS परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी
नौकरी
6 Photos
एनआईबीएमजी में प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की भर्ती, जानें योग्यता से लेकर आवेदन तक पूरी डिटेल्स
नौकरी
6 Photos
इस स्टेट में जारी हुआ फारेस्ट गार्ड भर्ती के लिए नोटिफिकेशन, जानें कौन और कैसे कर सकेंगे आवेदन?
नौकरी
6 Photos
युवाओं के लिए सुनहरा मौका, मध्य प्रदेश में निकली 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती; लाखों में है सैलरी
नौकरी
6 Photos
स्ट्रीट फूड से मिठाइयों तक! जानिए फूड इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं और कितनी मिलती है सैलरी?
नौकरी
6 Photos
युवाओं के करियर के लिए बड़ा अवसर, IIT दिल्ली में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती; जानें पूरी डिटेल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
दिल्ली NCR
'अब तो यह चलन हो गया है कि...', JNU छात्रों की नारेबाजी पर बोले उमर खालिद के पिता
इंडिया
फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर, क्यों हुआ एक्शन, किसकी जमीन, हर सवाल का जवाब जानें
टेलीविजन
बेटे काजू के जन्म के 19 दिन बाद काम पर लौटी भारती सिंह, पैपराजी को बांटी मिठाई
Advertisement
नौकरी
6 Photos
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, MP PCS परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी
नौकरी
6 Photos
एनआईबीएमजी में प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की भर्ती, जानें योग्यता से लेकर आवेदन तक पूरी डिटेल्स
एबीपी लाइव
Opinion