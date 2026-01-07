हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीसरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, MP PCS परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, MP PCS परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी

MPPSC PCS 2026 के लिए आवेदन शुरू राज्य सेवा और वन सेवा के पदों पर भर्ती, इच्छुक उम्मीदवार mppsc.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.जानें डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 07 Jan 2026 02:35 PM (IST)
MPPSC PCS 2026 के लिए आवेदन शुरू राज्य सेवा और वन सेवा के पदों पर भर्ती, इच्छुक उम्मीदवार mppsc.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.जानें डिटेल्स.

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस परीक्षा के माध्यम से राज्य सेवा और राज्य वन सेवा के कई पदों पर भर्ती की जाएगी इच्छुक उम्मीदवार एमपीपीएससी की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह मौका उन उम्मीदवारों के लिए है जो मध्य प्रदेश में स्थायी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं.

1/6
आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी, 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार 09 फरवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. अगर किसी कारण से उम्मीदवार समय पर आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो वह 10 फरवरी से 16 फरवरी, 2026 तक लेट फीस  के साथ आवेदन कर सकते हैं. परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 16 अप्रैल, 2026 को जारी किए जाएंगे, जिन्हें परीक्षा से पहले डाउनलोड कर लेना अनिवार्य है.
आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी, 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार 09 फरवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. अगर किसी कारण से उम्मीदवार समय पर आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो वह 10 फरवरी से 16 फरवरी, 2026 तक लेट फीस  के साथ आवेदन कर सकते हैं. परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 16 अप्रैल, 2026 को जारी किए जाएंगे, जिन्हें परीक्षा से पहले डाउनलोड कर लेना अनिवार्य है.
2/6
पीसीएस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है. पदों के अनुसार अधिकतम आयु अलग-अलग है. सहायक वन संरक्षक और गैर वर्दीधारी पदों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है. वर्दीधारी और वन क्षेत्रपाल पदों के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.
पीसीएस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है. पदों के अनुसार अधिकतम आयु अलग-अलग है. सहायक वन संरक्षक और गैर वर्दीधारी पदों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है. वर्दीधारी और वन क्षेत्रपाल पदों के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.
Published at : 07 Jan 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Forest Service JOB MPPSC Recruitment 2026

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Tension: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
दिल्ली NCR
'अब तो यह चलन हो गया है कि...', JNU छात्रों की नारेबाजी पर बोले उमर खालिद के पिता
'अब तो यह चलन हो गया है कि...', JNU छात्रों की नारेबाजी पर बोले उमर खालिद के पिता
इंडिया
Turkman Gate Dispute: फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर, क्यों हुआ एक्शन, किसकी जमीन, हर सवाल का जवाब जानें
फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर, क्यों हुआ एक्शन, किसकी जमीन, हर सवाल का जवाब जानें
टेलीविजन
बेटे काजू के जन्म के 19 दिन बाद काम पर लौटी भारती सिंह, पैपराजी को बांटी मिठाई, बोलीं- किशमिश चाहिए थी पर...
बेटे काजू के जन्म के 19 दिन बाद काम पर लौटी भारती सिंह, पैपराजी को बांटी मिठाई
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BMC Election में Devendra Fadnavis के लिए ठाकरे ब्रांड चुनौती या मौका ? । Maharashtra News
ठाकरे बंधुओं के महायुति पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप पर क्या बोले Devendra Fadnavis ? । Interview
Mumbai के बंटवारे से लेकर भाषा की राजनीति पर खुलकर बोले Devendra Fadnavis ।Exclusive Interview
BMC Election से ठीक पहले Fadnavis का ये दावा विपक्ष को चौंका देगा !। Devendra Fadnavis Interview
Delhi Bulldozer Action: अब कैसे बचेंगे दिल्ली के पत्थरबाज, एक्शन में आ गई पुलिस । Faiz-E-Ilahi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
ओपिनियन: भारत कैसे आंकड़ों की कमी की वजह से प्रदूषण रोकने में नाकाम? जानें
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Tension: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
दिल्ली NCR
'अब तो यह चलन हो गया है कि...', JNU छात्रों की नारेबाजी पर बोले उमर खालिद के पिता
'अब तो यह चलन हो गया है कि...', JNU छात्रों की नारेबाजी पर बोले उमर खालिद के पिता
इंडिया
Turkman Gate Dispute: फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर, क्यों हुआ एक्शन, किसकी जमीन, हर सवाल का जवाब जानें
फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर, क्यों हुआ एक्शन, किसकी जमीन, हर सवाल का जवाब जानें
टेलीविजन
बेटे काजू के जन्म के 19 दिन बाद काम पर लौटी भारती सिंह, पैपराजी को बांटी मिठाई, बोलीं- किशमिश चाहिए थी पर...
बेटे काजू के जन्म के 19 दिन बाद काम पर लौटी भारती सिंह, पैपराजी को बांटी मिठाई
बॉलीवुड
'खोसला का घोसला 2' में बोमन ईरानी को रवि किशन ने किया रिप्लेस? एक्टर ने खुद बताया रूमर्स का सच
'खोसला का घोसला 2' में बोमन ईरानी को रवि किशन ने किया रिप्लेस? एक्टर ने बताया सच
जनरल नॉलेज
नेपाल में क्यों नहीं होती संडे की छुट्टी, इस दिन क्यों खुलते हैं स्कूल?
नेपाल में क्यों नहीं होती संडे की छुट्टी, इस दिन क्यों खुलते हैं स्कूल?
हेल्थ
Bronchial Asthma: सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है सांस की तकलीफ? जानें ब्रोन्कियल अस्थमा के कारण और राहत पाने के असरदार घरेलू उपाय
सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है सांस की तकलीफ? जानें ब्रोन्कियल अस्थमा के कारण और राहत पाने के असरदार घरेलू उपाय
शिक्षा
JEE Advanced में बदलाव, इस टेस्ट से बिना कोचिंग के भी IIT का सपना होगा पूरा
JEE Advanced में बदलाव, इस टेस्ट से बिना कोचिंग के भी IIT का सपना होगा पूरा
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget