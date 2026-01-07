सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, MP PCS परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी

आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी, 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार 09 फरवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. अगर किसी कारण से उम्मीदवार समय पर आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो वह 10 फरवरी से 16 फरवरी, 2026 तक लेट फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं. परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 16 अप्रैल, 2026 को जारी किए जाएंगे, जिन्हें परीक्षा से पहले डाउनलोड कर लेना अनिवार्य है.