हरियाणा में सरकारी नौकरी का मौका, 4227 पदों के लिए आवेदन शुरू

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कुल 4227 पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती में स्वास्थ्य, तकनीकी और वन विभाग समेत कई सरकारी विभाग शामिल हैं. यह भर्ती युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका मानी जा रही है. इस भर्ती के तहत मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर, स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, डिस्पेंसर, डाइटिशियन, फॉरेस्ट गार्ड, जूनियर इंजीनियर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निशियन और लीगल असिस्टेंट जैसे कई पदों पर भर्ती की जाएगी.