हरियाणा में सरकारी नौकरी का मौका, 4227 पदों के लिए आवेदन शुरू
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अलग-अलग विभागों में 4227 पदों पर भर्ती निकाली है. CET पास उम्मीदवार 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप C के हजारों पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए कई विभागों में युवाओं को नौकरी पाने का मौका मिलेगा.आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.
Published at : 12 Feb 2026 08:21 AM (IST)
Tags :JOB HSSC Recruitment 2026
नौकरी
नौकरी
6 Photos
इस यूनिवर्सिटी में निकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
