हरियाणा में सरकारी नौकरी का मौका, 4227 पदों के लिए आवेदन शुरू

हरियाणा में सरकारी नौकरी का मौका, 4227 पदों के लिए आवेदन शुरू

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अलग-अलग विभागों में 4227 पदों पर भर्ती निकाली है. CET पास उम्मीदवार 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 12 Feb 2026 08:21 AM (IST)
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अलग-अलग विभागों में 4227 पदों पर भर्ती निकाली है. CET पास उम्मीदवार 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप C के हजारों पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए कई विभागों में युवाओं को नौकरी पाने का मौका मिलेगा.आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कुल 4227 पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती में स्वास्थ्य, तकनीकी और वन विभाग समेत कई सरकारी विभाग शामिल हैं. यह भर्ती युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका मानी जा रही है. इस भर्ती के तहत मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर, स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, डिस्पेंसर, डाइटिशियन, फॉरेस्ट गार्ड, जूनियर इंजीनियर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निशियन और लीगल असिस्टेंट जैसे कई पदों पर भर्ती की जाएगी.
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कुल 4227 पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती में स्वास्थ्य, तकनीकी और वन विभाग समेत कई सरकारी विभाग शामिल हैं. यह भर्ती युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका मानी जा रही है. इस भर्ती के तहत मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर, स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, डिस्पेंसर, डाइटिशियन, फॉरेस्ट गार्ड, जूनियर इंजीनियर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निशियन और लीगल असिस्टेंट जैसे कई पदों पर भर्ती की जाएगी.
इस भर्ती में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने सामान्य पात्रता परीक्षा यानी CET पास की है. उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग रखी गई है. इसलिए फॉर्म भरने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें.
इस भर्ती में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने सामान्य पात्रता परीक्षा यानी CET पास की है. उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग रखी गई है. इसलिए फॉर्म भरने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें.
Published at : 12 Feb 2026 08:21 AM (IST)
JOB HSSC Recruitment 2026

