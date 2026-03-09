हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में निकली 50 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कहां करना होगा अप्लाई?

दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में निकली 50 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कहां करना होगा अप्लाई?

किरोड़ी मल कॉलेज ने 57 पदों पर भर्ती निकाली है, जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 09 Mar 2026 05:04 PM (IST)
किरोड़ी मल कॉलेज ने 57 पदों पर भर्ती निकाली है, जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, आइए डिटेल्स जानते हैं.

दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ी मल कॉलेज (KMC) ने नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. कॉलेज की ओर से कुल 57 पदों पर भर्तियां की जाएंगी.

भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 27 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट kmc.du.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 27 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट kmc.du.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
इस भर्ती के तहत लैबोरेटरी अटेंडेंट, लैबोरेटरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट जैसे पदों पर नियुक्ति की जाएगी.
इस भर्ती के तहत लैबोरेटरी अटेंडेंट, लैबोरेटरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट जैसे पदों पर नियुक्ति की जाएगी.
Published at : 09 Mar 2026 05:04 PM (IST)
DU Jobs JOB Kirodi Mal College Recruitment 2026

