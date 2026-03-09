एक्सप्लोरर
दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में निकली 50 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कहां करना होगा अप्लाई?
किरोड़ी मल कॉलेज ने 57 पदों पर भर्ती निकाली है, जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, आइए डिटेल्स जानते हैं.
दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ी मल कॉलेज (KMC) ने नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. कॉलेज की ओर से कुल 57 पदों पर भर्तियां की जाएंगी.
Published at : 09 Mar 2026 05:04 PM (IST)
दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में निकली 50 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कहां करना होगा अप्लाई?
