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छात्रों का इंतजार खत्म, राजस्थान बोर्ड का बड़ा ऐलान; 24 मार्च को आएंगे 5वीं और 8वीं के रिजल्ट

Rajasthan Board Result: राजस्थान बोर्ड 5वीं और 8वीं क्लास के नतीजे 24 मार्च को जारी कर देगा. जिसे छात्र-छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से देख सकेंगे.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 17 Mar 2026 02:01 PM (IST)
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परीक्षा खत्म होते ही हर छात्र के मन में एक ही सवाल होता है रिजल्ट कब आएगा? राजस्थान के लाखों छात्रों के लिए अब इस सवाल का जवाब मिल गया है. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने कक्षा 5वीं और 8वीं के परिणाम की तारीख को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है. बोर्ड के मुताबिक, दोनों कक्षाओं के नतीजे 24 मार्च 2026 को एक साथ जारी किए जाएंगे. इस घोषणा के बाद छात्रों और अभिभावकों का लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म होने वाला है.

रिजल्ट की तारीख को लेकर पिछले कुछ दिनों से कई तरह की खबरें सामने आ रही थीं. कोई अलग तारीख बता रहा था तो कोई अलग. ऐसे में भ्रम की स्थिति बन गई थी. लेकिन अब बोर्ड ने खुद सोशल मीडिया के जरिए साफ कर दिया है कि 5वीं और 8वीं का रिजल्ट 24 मार्च को ही जारी होगा. इस आधिकारिक जानकारी के बाद अब छात्रों को किसी तरह की उलझन में रहने की जरूरत नहीं है.

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समय का इंतजार अभी बाकी

हालांकि बोर्ड ने रिजल्ट की तारीख तो घोषित कर दी है, लेकिन यह अभी नहीं बताया गया है कि नतीजे किस समय जारी होंगे. आमतौर पर देखा गया है कि बोर्ड दोपहर के समय रिजल्ट जारी करता है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी छात्र दोपहर में अपना परिणाम देख पाएंगे. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे पहले से अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी तैयार रखें, ताकि जैसे ही रिजल्ट लिंक एक्टिव हो, वे तुरंत अपना परिणाम देख सकें.

कब हुई थीं परीक्षाएं

अगर परीक्षाओं की बात करें तो कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा 19 फरवरी 2026 से शुरू होकर 4 मार्च 2026 तक चली थी. वहीं कक्षा 5वीं की परीक्षाएं 20 फरवरी 2026 से शुरू हुईं और 5 मार्च 2026 को समाप्त हुईं. दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं एक ही पाली में आयोजित की गई थीं. परीक्षा का समय दोपहर 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक तय किया गया था. परीक्षा के बाद से ही छात्र अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म होने वाला है.

ऐसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट

  • सबसे पहले छात्र को राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • इसके बाद होमपेज पर “Student Corner” या “Result” सेक्शन पर क्लिक करना होगा.
  • अब छात्र को अपनी कक्षा चुननी होगी 5वीं या 8वीं.
  • इसके बाद अपना रोल नंबर या अन्य लॉगिन जानकारी भरनी होगी.
  • जैसे ही छात्र “Submit” या “View Result” पर क्लिक करेगा, उसका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
  • छात्र इसे डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए प्रिंट भी निकाल सकते हैं.

  • यह भी पढ़ें -  सोशल मीडिया पर ‘सफलता का शो’ पड़ सकता है भारी, UPSC ने अभ्यर्थियों को दी सख्त चेतावनी

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Published at : 17 Mar 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
Education Result RBSE 5th Result 2026 Date RBSE 8th Result 2026
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