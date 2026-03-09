एक्सप्लोरर
रेलटेल में मैनेजर बनने का मौका, योग्य अभ्यर्थियों को 1.80 लाख तक मिलेगा वेतन
रेल मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और सीनियर मैनेजर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है.जानें आवेदन की प्रक्रिया.
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे आईटी और टेक्निकल क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है.इस भर्ती के तहत कुल 9 पदों को भरा जाएगा.इस भर्ती की लिए इच्छुक उम्मीदवार 6 अप्रैल तक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 09 Mar 2026 03:46 PM (IST)
