रेलटेल में मैनेजर बनने का मौका, योग्य अभ्यर्थियों को 1.80 लाख तक मिलेगा वेतन

रेलटेल में मैनेजर बनने का मौका, योग्य अभ्यर्थियों को 1.80 लाख तक मिलेगा वेतन

रेल मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और सीनियर मैनेजर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है.जानें आवेदन की प्रक्रिया.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 09 Mar 2026 03:46 PM (IST)
रेल मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और सीनियर मैनेजर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है.जानें आवेदन की प्रक्रिया.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे आईटी और टेक्निकल क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है.इस भर्ती के तहत कुल 9 पदों को भरा जाएगा.इस भर्ती की लिए इच्छुक उम्मीदवार  6 अप्रैल तक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

रेलटेल की इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 9 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें डिप्टी मैनेजर (सिस्टम एडमिन) के 3 पद, मैनेजर (डेटाबेस/आईटी) के 4 पद और सीनियर मैनेजर (सिस्टम एडमिन/आईटी) के 2 पद शामिल हैं, यह भर्ती मुख्य रूप से आईटी और तकनीकी क्षेत्र के अनुभवी उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जा रही है.
रेलटेल की इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 9 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें डिप्टी मैनेजर (सिस्टम एडमिन) के 3 पद, मैनेजर (डेटाबेस/आईटी) के 4 पद और सीनियर मैनेजर (सिस्टम एडमिन/आईटी) के 2 पद शामिल हैं, यह भर्ती मुख्य रूप से आईटी और तकनीकी क्षेत्र के अनुभवी उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जा रही है.
इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से बीई, बीटेक, एमसीए या एमएससी (इलेक्ट्रॉनिक्स) की डिग्री होना जरूरी है. इसके अलावा उम्मीदवारों के पास संबंधित आईटी क्षेत्र से जुड़े प्रासंगिक तकनीकी सर्टिफिकेट भी होने चाहिए. कंपनी ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे सकती है जिनके पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा अनुभव हो.
इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से बीई, बीटेक, एमसीए या एमएससी (इलेक्ट्रॉनिक्स) की डिग्री होना जरूरी है. इसके अलावा उम्मीदवारों के पास संबंधित आईटी क्षेत्र से जुड़े प्रासंगिक तकनीकी सर्टिफिकेट भी होने चाहिए. कंपनी ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे सकती है जिनके पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा अनुभव हो.
Published at : 09 Mar 2026 03:46 PM (IST)
