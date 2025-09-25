एक्सप्लोरर
छत्तीसगढ़ में निकली अमीन के पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने जल संसाधन विभाग में अमीन के 50 पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन 23 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और अंतिम डेट 17 अक्टूबर 2025 तय की गई है.
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) ने जल संसाधन विभाग में अमीन पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 50 पदों को भरा जाएगा.
Published at : 25 Sep 2025 10:50 AM (IST)
