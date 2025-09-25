छत्तीसगढ़ में निकली अमीन के पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन

इस भर्ती परीक्षा की संभावित तिथि 7 दिसंबर 2025 तय की गई है. परीक्षा राज्य के 16 जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी. परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजकर 15 मिनट तक रहेगा. उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र 1 दिसंबर 2025 से व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे. आवेदन फॉर्म में किसी तरह की गलती होने पर उसे 18 से 20 अक्टूबर 2025 के बीच सुधारा जा सकेगा.