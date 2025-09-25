हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
छत्तीसगढ़ में निकली अमीन के पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन

छत्तीसगढ़ में निकली अमीन के पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने जल संसाधन विभाग में अमीन के 50 पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन 23 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और अंतिम डेट 17 अक्टूबर 2025 तय की गई है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 25 Sep 2025 10:50 AM (IST)
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने जल संसाधन विभाग में अमीन के 50 पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन 23 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और अंतिम डेट 17 अक्टूबर 2025 तय की गई है.

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) ने जल संसाधन विभाग में अमीन पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 50 पदों को भरा जाएगा.

आवेदन प्रक्रिया 23 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इसके लिए अंतिम तारीख 17 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक तय की गई है. इच्छुक उम्मीदवार vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन प्रक्रिया 23 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इसके लिए अंतिम तारीख 17 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक तय की गई है. इच्छुक उम्मीदवार vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
इस भर्ती परीक्षा की संभावित तिथि 7 दिसंबर 2025 तय की गई है. परीक्षा राज्य के 16 जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी. परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजकर 15 मिनट तक रहेगा. उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र 1 दिसंबर 2025 से व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे. आवेदन फॉर्म में किसी तरह की गलती होने पर उसे 18 से 20 अक्टूबर 2025 के बीच सुधारा जा सकेगा.
इस भर्ती परीक्षा की संभावित तिथि 7 दिसंबर 2025 तय की गई है. परीक्षा राज्य के 16 जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी. परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजकर 15 मिनट तक रहेगा. उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र 1 दिसंबर 2025 से व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे. आवेदन फॉर्म में किसी तरह की गलती होने पर उसे 18 से 20 अक्टूबर 2025 के बीच सुधारा जा सकेगा.
कुल 50 पदों में से कुछ पद विशेष वर्गों के लिए आरक्षित रखे गए हैं. इनमें महिलाओं के लिए 6 पद, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 7 पद और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 1 पद सुरक्षित है.
कुल 50 पदों में से कुछ पद विशेष वर्गों के लिए आरक्षित रखे गए हैं. इनमें महिलाओं के लिए 6 पद, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 7 पद और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 1 पद सुरक्षित है.
इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है. साथ ही उम्मीदवार छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2025 तक न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है. हालांकि, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी.
इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है. साथ ही उम्मीदवार छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2025 तक न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है. हालांकि, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी.
चयनित उम्मीदवारों को लेवल-6 के अनुसार वेतन दिया जाएगा. इसका पैमाना 22,400 रुपये से 71,200 रुपये प्रति माह तक होगा. यह वेतनमान उम्मीदवारों के लिए आकर्षक है और नौकरी की स्थिरता इसे और भी बेहतर बनाती है.
चयनित उम्मीदवारों को लेवल-6 के अनुसार वेतन दिया जाएगा. इसका पैमाना 22,400 रुपये से 71,200 रुपये प्रति माह तक होगा. यह वेतनमान उम्मीदवारों के लिए आकर्षक है और नौकरी की स्थिरता इसे और भी बेहतर बनाती है.
उम्मीदवारों को श्रेणी के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. इसके लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और शुल्क का भुगतान करना होगा. आवेदन पूरा करने के बाद फॉर्म का प्रिंट निकालकर रखना जरूरी है.
उम्मीदवारों को श्रेणी के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. इसके लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और शुल्क का भुगतान करना होगा. आवेदन पूरा करने के बाद फॉर्म का प्रिंट निकालकर रखना जरूरी है.
Published at : 25 Sep 2025 10:50 AM (IST)
Sarkari Naukri JObs CG Vyapam Amin Recruitment 2025

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: मेरठ में 'भगवा लव ट्रैप' का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार, विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कही ये बात
मेरठ में 'भगवा लव ट्रैप' का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार, विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कही ये बात
इंडिया
Ladakh Muslim: लद्दाख में मुसलमानों की आबादी कितनी? जानें कब इस्लाम धर्म की हुई यहां एंट्री? चौंका रहे आंकड़े
लद्दाख में मुसलमानों की आबादी कितनी? जानें कब इस्लाम धर्म की हुई यहां एंट्री? चौंका रहे आंकड़े
बॉलीवुड
नवरात्रि में भक्ति में डूबी अंबानी फैमिली, खेला डांडिया, नीता अंबानी की बहुओं राधिका-श्लोका का ऐसा था लुक
नवरात्रि में भक्ति में डूबी अंबानी फैमिली, खेला डांडिया, नीता अंबानी की बहुओं राधिका-श्लोका का ऐसा था लुक
Embed widget