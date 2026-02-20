एक्सप्लोरर
पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर निकली वैकेंसी, सैलरी 1 लाख पार
पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के 197 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 फरवरी से शुरू हो गई और 6 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं.
पंजाब में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका सामने आया है. पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के 197 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और उम्मीदवार 6 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं. चयनित अभ्यर्थियों को अच्छी सैलरी के साथ सरकारी सेवा में काम करने का अवसर मिलेगा.
Published at : 20 Feb 2026 10:05 AM (IST)
