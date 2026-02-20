हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर निकली वैकेंसी, सैलरी 1 लाख पार

पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के 197 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 फरवरी से शुरू हो गई और 6 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 20 Feb 2026 10:05 AM (IST)
पंजाब में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका सामने आया है. पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के 197 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और उम्मीदवार 6 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं. चयनित अभ्यर्थियों को अच्छी सैलरी के साथ सरकारी सेवा में काम करने का अवसर मिलेगा.

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के कुल 197 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. यह पद पंजाब सरकार के एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, जहां टैक्स नियमों की निगरानी और प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभानी होती है.
वहीं इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है. इसके अलावा आवेदक को 10वीं कक्षा तक पंजाबी भाषा सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी होनी चाहिए. वहीं कम से कम 120 घंटे का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स अनिवार्य है. कंप्यूटर की बेसिक जानकारी इस पद के लिए जरूरी मानी गई है.
Published at : 20 Feb 2026 10:05 AM (IST)
