पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर निकली वैकेंसी, सैलरी 1 लाख पार

वहीं इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है. इसके अलावा आवेदक को 10वीं कक्षा तक पंजाबी भाषा सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी होनी चाहिए. वहीं कम से कम 120 घंटे का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स अनिवार्य है. कंप्यूटर की बेसिक जानकारी इस पद के लिए जरूरी मानी गई है.