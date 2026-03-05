चोरी का अड्डा बनी ट्रेन की साइड अपर बर्थ, गरीब वेंडर्स को बनाया निशाना, वीडियो देख खौलेगा खून

इंडियन रेलवे की ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है. लेकिन इस बार जो वीडियो इंडियन रेलवे से सामने आ रहा है, उसने लोगों पर का गुस्सा भड़का दिया है. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो में ट्रेन की साइड अपर बर्थ पर बैठे यात्री नीचे गुजर रहे गरीब वेंडर का खाना चुपके से चुरा लेते हैं. जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि गिरती सामाजिक सोच का उदाहरण भी बता रहे हैं. यह वीडियो एक्स पर @TyrantOppressor नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वहीं पोस्ट के साथ यह दावा किया गया है कि यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ऐसा ही एक वीडियो कुछ दिनों पहले वायरल हो चुका है, जिसमें साइड अपर बर्थ वाले लोग खाने पीने का सामान चोरी करते लोग दिख रहे हैं.



The civic sense of Indians is beyond repair, it cannot be improved at any cost.



A man was selling egg biryani in the train.



Then a person sitting above stole a box of egg biryani.



Later he ate the stolen biryani with great relish. pic.twitter.com/VHDfSABCdk — Oppressor (@TyrantOppressor) February 22, 2026

चोरी का अड्डा बनी, ट्रेन की साइड अपर बर्थ



सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के कोच में कई वेंडर जूस, कुरकुरे और दूसरी चीज बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं. तभी साइड अपर बर्थ पर बैठा एक शख्स मौका देखकर जा रहे वेंडर के खाने के डिब्बे में से एक पैकेट चुपके से उठा लेता है. हारनी की बात यह है कि चोरी करने वाले व्यक्ति इसे बहुत नॉर्मल अंदाज में करता है, मानो यह कोई गलत काम नहीं हो. वहीं आसपास बैठे यात्री का रिएक्शन भी खास नजर नहीं आता. जिससे यह सवाल उठता है कि ऐसी घटना क्यों आम होते जा रही है. इसके अलावा ऐसा ही एक वीडियो कुछ दिन पहले भी वायरल हुआ है, जिसमें एक आदमी अंडा बिरयानी बेचते हुए नजर आ रहा है, जबकि ट्रेन की अपर बर्थ में बैठे लड़के उसे वेंडर की अंडा बिरयानी चुरा लेते हैं और मजे से खाते हुए उसे दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क गया.

Another video. Same shameless behavior.



People stealing water bottles, soft drinks, food and acting like it’s normal.



At this point, it’s not about poverty.

It’s about zero civic sense and zero shame.



How do you fix a mindset like this? https://t.co/3a8ztcXDsE pic.twitter.com/gV5sw3Rkw0 — Oppressor (@TyrantOppressor) February 28, 2026





यूजर्स का कमेंट, गरीबी नहीं मानसिकता की समस्या



यह वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों में तीखी बहस छिड़ गई. कहीं यूजर्स ने इस वीडियो को देखकर कहा कि यह मामला गरीबों का नहीं बल्कि सिविक सेंस और नैतिकता की कमी का है. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने कमेंट किया एक और वीडियो वहीं शर्मनाक हरकत, लोग पानी की बोतल, सॉफ्ट ड्रिंक और खाना चुरा रहे हैं और ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे यह नॉर्मल हो. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है अब यह गरीबी का नहीं बल्कि जीरो सिविक सेंस और जीरो शर्म का मामला है. एक यूजर कमेंट में लिखा ऐसी मानसिकता को कैसे ठीक किया जाए, भारतीयों का सिविक सेंस सुधार से परे हो चुका है. वहीं कुछ यूजर्स ने कहा 5000 साल पुरानी संस्कृति का असली रूप मुफ्त का मिल जाए तो कुछ भी चलेगा. एक यूजर कमेंट करता है किसी गरीब को लूट कर खुश होना बहुत घटिया हरकत है.

