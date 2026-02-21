एक्सप्लोरर
दिल्ली सरकार ने निकाली 911 पदों पर भर्ती, जानें कौन-कौन कर सकता है अप्लाई?
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए DSSSB ने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर और अन्य पदों पर भर्ती जारी की है, इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
दिल्ली में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है. DSSSB ने ग्रुप-B और ग्रुप-C पदों पर भर्ती का जारी की है. ये भर्तियां दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में की जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
21 Feb 2026
नौकरी
शिक्षा
सरकारी अस्पताल में कैसे मिलती है नर्स की नौकरी, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है?
शिक्षा
पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिसशिप का मौका, ग्रेजुएट युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी;जल्द करें अप्लाई
शिक्षा
मेट्रो की वजह से नहीं छूटेगी CBSE की परीक्षा, दिल्ली मेट्रो में छात्रों को पहले मिलेगी एंट्री
शिक्षा
देश में कौन-कौन से विश्वविद्यालय हैं फर्जी? गलती से भी एडमिशन लिया तो लग जाएगी लंका
