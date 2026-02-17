भारतीय रिज़र्व बैंक में असिस्टेंट के 650 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका; जानें डिटेल्स

असिस्टेंट पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है. सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए केवल उत्तीर्ण होना पर्याप्त माना जाएगा. उम्मीदवार के पास कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए. इसके साथ ही जिस राज्य या क्षेत्र के लिए आवेदन किया जा रहा है, वहां की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है.