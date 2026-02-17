भारतीय रिज़र्व बैंक में असिस्टेंट के 650 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका; जानें डिटेल्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीभारतीय रिज़र्व बैंक में असिस्टेंट के 650 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका; जानें डिटेल्स

भारतीय रिज़र्व बैंक ने असिस्टेंट के 650 पदों पर भर्ती जारी की है इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.एक क्लिक से जानें भर्ती की पूरी जानकारी.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 17 Feb 2026 02:00 PM (IST)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने असिस्टेंट के कुल 650 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है. यह भर्ती देश के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए की जाएगी. बैंक में नौकरी पाने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, ताकि देशभर के अभ्यर्थी आसानी से आवेदन कर सकें.

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार 8 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन पूरा कर लें.
असिस्टेंट पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है. सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए केवल उत्तीर्ण होना पर्याप्त माना जाएगा. उम्मीदवार के पास कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए. इसके साथ ही जिस राज्य या क्षेत्र के लिए आवेदन किया जा रहा है, वहां की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है.
Published at : 17 Feb 2026 02:00 PM (IST)
Bank Recruitment JOB RBI Assistant 2026

