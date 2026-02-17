एक्सप्लोरर
भारतीय रिज़र्व बैंक में असिस्टेंट के 650 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका; जानें डिटेल्स
भारतीय रिज़र्व बैंक ने असिस्टेंट के 650 पदों पर भर्ती जारी की है इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.एक क्लिक से जानें भर्ती की पूरी जानकारी.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने असिस्टेंट के कुल 650 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है. यह भर्ती देश के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए की जाएगी. बैंक में नौकरी पाने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, ताकि देशभर के अभ्यर्थी आसानी से आवेदन कर सकें.
1/6
2/6
Published at : 17 Feb 2026 02:00 PM (IST)
नौकरी
6 Photos
भारतीय रिज़र्व बैंक में असिस्टेंट के 650 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका; जानें डिटेल्स
नौकरी
6 Photos
रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी,वित्त मंत्रालय में 75 पदों पर भर्ती शुरू,जानें आवेदन से जुडी जानकारी
नौकरी
6 Photos
इस यूनिवर्सिटी में निकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
नौकरी
6 Photos
मुंबई मेट्रो में इंजीनियर और आईटी समेत कई पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; यहां जानें पूरी डिटेल्स
नौकरी
6 Photos
प्रसार भारती में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट पदों पर भर्ती, 50 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन
नौकरी
6 Photos
दिल्ली हाई कोर्ट में निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका, जानें पूरी डिटेल्स
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
वोकेशनल कोर्स करने वाले भी भारतीय सेना में बन सकते हैं अग्निवीर, जानें क्या है पूरा मामला?
शिक्षा
छठवीं से ही तैयारी और जमकर खेला क्रिकेट, पढ़ें JEE Main टॉपर श्रेयस मिश्रा की सक्सेस स्टोरी
शिक्षा
बैंक ऑफ बड़ौदा में 419 पदों पर आवेदन का अंतिम मौका,जानें कब तक कर सकते हैं अप्लाई ?
शिक्षा
कौन हैं वे 12 धुरंधर, जिन्हें JEE रिजल्ट में मिले 100 पर्सेंटाइल, टॉपर्स में कौन-सा राज्य आगे?
Advertisement
नौकरी
6 Photos
भारतीय रिज़र्व बैंक में असिस्टेंट के 650 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका; जानें डिटेल्स
नौकरी
6 Photos
रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी,वित्त मंत्रालय में 75 पदों पर भर्ती शुरू,जानें आवेदन से जुडी जानकारी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion