हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC CSE Final Result 2025 जल्द होगा जारी,  upsc.gov.in पर ऐसे चेक करें कटऑफ और टॉपर लिस्ट

UPSC CSE Final Result 2025 जल्द होगा जारी,  upsc.gov.in पर ऐसे चेक करें कटऑफ और टॉपर लिस्ट

सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट अब कभी भी जारी हो सकता है. रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी होगा. इस बार इंटरव्यू राउंड 5 जनवरी से शुरू होकर 27 फरवरी 2026 तक चला था.

By : कविता गाडरी | Updated at : 05 Mar 2026 02:23 PM (IST)
Preferred Sources

यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट अब कभी भी जारी हो सकता है. लाखों अभ्यर्थियों के लिए यह वो पल है, जिसका इंतजार पिछले एक साल से किया जा रहा है. प्रीलिम्स से लेकर मेन्स और फिर पर्सनैलिटी टेस्ट तक का लंबा सफर पूरा हो चुका है और अब सभी की नजर आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर टिकी है. वहीं आपको बता दें कि इस बार इंटरव्यू राउंड 5 जनवरी से शुरू होकर 27 फरवरी 2026 तक चला था. आमतौर पर आयोग इंटरव्यू खत्म होने के तीन से चार दिन के अंदर फाइनल रिजल्ट घोषित कर देता है. वहीं पिछले कुछ साल के नतीजे देखें तो मार्च के पहले हफ्ते में रिजल्ट जारी कर दिए जाते हैं. हालांकि रिजल्ट की तारीख और समय को लेकर अभी कोई भी ऑफिशल अनाउंसमेंट नहीं की गई है ‌

979 पदों पर होगा चयन 

सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए आयोग ने कुल 979 रिक्तियां घोषित की है. फाइनल रिजल्ट के साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा समेत ग्रुप ए और ग्रुप बी की अलग-अलग सेवाओं के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश की जाएगी. इस बार इंटरव्यू में शामिल हुए 2,736 उम्मीदवार अपने परिणामों का इंतजार कर रहे है‌. यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में सफल होने के बाद ही अंतिम चयन होता है. इंटरव्यू राउंड कुल 275 अंकों का होता है और यही अंक अंतिम सूची में अहम भूमिका निभाते हैं.

ये भी पढ़ें-अब स्कूलों में कराई जाएगी जेईई-नीट की तैयारी, इस राज्य में बनेंगे मॉडल स्कूल

रिजल्ट के साथ क्या-क्या होगा जारी?

फाइनल रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाता है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर, नाम, ऑल इंडिया रैंक और उनके लिए सिफारिश की गई सेवाओं की जानकारी दी जाएगी. इसके साथ ही मेरिट लिस्ट, टॉपर लिस्ट और अलग-अलग कैटेगरी की कट ऑफ भी जारी की जाएगी. उम्मीदवारों के व्यक्तिगत अंक रिजल्ट के साथ नहीं आते बल्कि परिणाम घोषित होने के करीब 15 दिन बाद वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं. वहीं आयोग रिजर्व लिस्ट भी बनता है जिससे बाद में जारी हुए रिक्त पदों को भर जाता है. वहीं रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अपनी मेडिकल रिपोर्ट ध्यान से देखनी होती है. अगर किसी को अनफिट घोषित किया जाता है तो उन्हें समय रहते सीमा के अंदर अपील दाखिल करनी होती है. यह प्रक्रिया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के माध्यम से पूरी की जाती है. 

कैसे चेक करें यूपीएससी सीएसई फाइनल रिजल्ट?

  • यूपीएससी का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाए. 
  • इसके बाद होम पेज पर What’s New सेक्शन में Final Result- Civil Services Examination 2025 पर क्लिक करें. 
  • अब रिजल्ट का पीडीएफ आपके सामने खुला जाएगा. 
  • इसमें आप अपना रोल नंबर या नाम सर्च कर रिजल्ट देख सकते हैं.

ये भी पढ़ें-कितनी होती है IPS की शुरुआती सैलरी? ये मिलती हैं सुविधाएं, जान लें डिटेल्स

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 05 Mar 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Civil Services UPSC CSE Final Result 2025 UPSC Result Date Update 979 Vacancies
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
UPSC CSE Final Result 2025 जल्द होगा जारी,  upsc.gov.in पर ऐसे चेक करें कटऑफ और टॉपर लिस्ट
UPSC CSE Final Result 2025 जल्द होगा जारी,  upsc.gov.in पर ऐसे चेक करें कटऑफ और टॉपर लिस्ट
शिक्षा
UPSC CSE 2026: यूपीएसएसी ने जारी किया 933 वैकेंसी का सर्विस-वाइज ब्रेकअप, जानें कितने बनेंगे IAS-IPS और IFS?
यूपीएसएसी ने जारी किया 933 वैकेंसी का सर्विस-वाइज ब्रेकअप, जानें कितने बनेंगे IAS-IPS और IFS?
शिक्षा
BSNL Recruitment 2026: बीएसएनएल में 120 सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों पर भर्ती, इस डेट से पहले करें आवेदन
बीएसएनएल में 120 सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों पर भर्ती, इस डेट से पहले करें आवेदन
शिक्षा
अब स्कूलों में कराई जाएगी जेईई-नीट की तैयारी, इस राज्य में बनेंगे मॉडल स्कूल
अब स्कूलों में कराई जाएगी जेईई-नीट की तैयारी, इस राज्य में बनेंगे मॉडल स्कूल
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Doomsday Missile Test: जंग के बीच अमेरिका ने टेस्ट की भयंकर तबाही वाली डूम्सडे मिसाइल, हिरोशिमा परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक
जंग के बीच अमेरिका ने टेस्ट की भयंकर तबाही वाली डूम्सडे मिसाइल, हिरोशिमा परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक
बिहार
Bihar CM Nitish Kumar Live: राज्यसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने दाखिल किया नामांकन, अब नई सरकार पर होगी चर्चा
Live: राज्यसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने दाखिल किया नामांकन, अब नई सरकार पर होगी चर्चा
इंडिया
'अमेरिका भारत के पोर्ट्स से ईरान पर दाग रहा मिसाइलें...?', दावे पर विदेश मंत्रालय ने बता दिया क्या है सच
'अमेरिका भारत के पोर्ट्स से ईरान पर दाग रहा मिसाइलें...?', दावे पर विदेश मंत्रालय ने बता दिया सच
क्रिकेट
IND vs ENG: भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा! मैच रद्द हुआ तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा! मैच रद्द हुआ तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
स्पोर्ट्स
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
बॉलीवुड
'तनु वेड्स मनु' से 'सिमरन' तक, 7 फिल्में जिनमें हीरोइन नहीं थी बेचारी या अबला नारी
'तनु वेड्स मनु' से 'सिमरन' तक, 7 फिल्में जिनमें हीरोइन नहीं थी बेचारी या अबला नारी
जनरल नॉलेज
किस गल्फ कंट्री में सबसे सस्ता मिलता है पेट्रोल, किस नंबर पर कौन-सा देश?
किस गल्फ कंट्री में सबसे सस्ता मिलता है पेट्रोल, किस नंबर पर कौन-सा देश?
हेल्थ
Childhood Obesity In India: सावधान! चीन के बाद अब भारत का नंबर, क्यों तेजी से मोटापे के शिकार हो रहे हमारे बच्चे?
सावधान! चीन के बाद अब भारत का नंबर, क्यों तेजी से मोटापे के शिकार हो रहे हमारे बच्चे?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget