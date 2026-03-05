हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BSNL Recruitment 2026: बीएसएनएल में 120 सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों पर भर्ती, इस डेट से पहले करें आवेदन

BSNL Recruitment 2026: बीएसएनएल में 120 सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों पर भर्ती, इस डेट से पहले करें आवेदन

BSNL Recruitment 2026: BSNL ने 2026 के लिए 120 सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों पर भर्ती का ऐलान किया था. जिसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट करीब आ गई है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 05 Mar 2026 12:30 PM (IST)
भारत की प्रमुख दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने साल 2026 के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (SET) पदों पर भर्ती निकाली थी. इस भर्ती के जरिए कुल 120 पद भरे जाएंगे. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 5 फरवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए थे.  भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट बेहद नजदीक है. कैंडिडेट्स 7 मार्च तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 120 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इनमें से 95 पद टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए हैं, जबकि 25 पद फाइनेंस स्ट्रीम के लिए तय किए गए हैं. यानी इंजीनियरिंग और फाइनेंस दोनों क्षेत्रों के युवाओं के लिए यह अच्छा अवसर है.

आवेदन प्रक्रिया 5 फरवरी 2026 से शुरू हुई थी और 7 मार्च 2026 तक चलेगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें. इसके बाद 8 मार्च से 15 मार्च 2026 तक सुधार विंडो खुलेगी. इस दौरान उम्मीदवार अपने फॉर्म में हुई गलती को ठीक कर सकेंगे. कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी 29 मार्च 2026 को होने की संभावना है.

क्या चाहिए योग्यता?

टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास फुल टाइम बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए. उम्मीदवार ने कम से कम 60 प्रतिशत अंक के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की हो. अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे तय समय में डिग्री पूरी कर लें. कैंडिडेट्स के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर्स में डिग्री होना चाहिए.  फाइनेंस स्ट्रीम के लिए उम्मीदवार का चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट (CMA) होना जरूरी है.

आयु सीमा क्या है?

इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा. पहला चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) रहेगा. इस परीक्षा में MCQ सवाल जाएंगे. परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होगी. अगले चरण में सीबीटी में सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा. सभी प्रमाण पत्र सही पाए जाने के बाद ही अंतिम नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी.

कैसे करें आवेदन?

उम्मीदवार बीएसएनएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन करते समय सही जानकारी देना जरूरी है. गलत जानकारी मिलने पर आवेदन रद्द भी हो सकता है. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट की मदद ले सकते हैं. 

Published at : 05 Mar 2026 12:29 PM (IST)
Embed widget