एक्सप्लोरर
बॉम्बे हाई कोर्ट में निकली कई पदों पर वैकेंसी, जानें कौन और कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2,381 सरकारी भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है इसमें क्लर्क, चपरासी , ड्राइवर और स्टेनोग्राफर जैसे कई पद शामिल हैं जानें कैसे करें आवेदन..
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है बॉम्बे हाई कोर्ट में बंपर भर्ती निकाली है इस भर्ती के तहत कुल 2381 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी खास बात यह है कि इसमें 7वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार तक आवेदन कर सकते हैं आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है.
1/6
2/6
Published at : 16 Dec 2025 04:51 PM (IST)
नौकरी
6 Photos
भारत मौसम विज्ञान विभाग में आवेदन का आखिरी मौका, 134 पदों पर भर्ती; जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
नौकरी
6 Photos
DRDO में निकली 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन; यहां हैं पूरी डिटेल्स
नौकरी
7 Photos
असिस्टेंट सर्जन भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, 2 लाख मिलेगी सैलरी; भरे जाएंगे 1100 पद
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
मुस्लिम देश जॉर्डन में पीएम मोदी की खातिरदारी देखकर चिढ़ा PAK? खुद ड्राइव करके म्यूजियम ले गए क्राउन प्रिंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP विधानसभा चुनाव: कांग्रेस और सपा के बीच कैसे होगा सीट का बंटवारा? अखिलेश यादव ने कर दिया फाइनल
क्रिकेट
25.20 करोड़ में बिकते ही कैमरून ग्रीन के खाते से कट गए 7.2 करोड़, मिलेंगे 18 करोड़ रुपये; जानें क्या है नया नियम
इंडिया
'राम के नाम बदनाम न करो...', बहुत दिनों बाद कांग्रेस के साथ खड़े दिखे शशि थरूर, इस मुद्दे पर सरकार को घेरा
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion