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हिंदी न्यूज़शिक्षा20 मार्च को जारी होगा RBSE 10th बोर्ड का रिजल्ट? एक क्लिक में कैसे चेक कर सकते हैं अपना स्कोरकार्ड

20 मार्च को जारी होगा RBSE 10th बोर्ड का रिजल्ट? एक क्लिक में कैसे चेक कर सकते हैं अपना स्कोरकार्ड

जानकारी के अनुसार, परिणाम घोषित होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट आसानी से देख सकेंगे. आइए आपको बताते हैं रिजल्ट चेक करने का सबसे आसान और सीधा तरीका.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 18 Mar 2026 07:43 PM (IST)
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Board of Secondary Education Rajasthan (RBSE) जल्द ही कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित करने जा रहा है. लाखों छात्र-छात्राएं अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है. बोर्ड द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, परिणाम घोषित होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट आसानी से देख सकेंगे. आइए आपको बताते हैं रिजल्ट चेक करने का सबसे आसान और सीधा तरीका.

कब जारी होगा 10वीं बोर्ड का रिजल्ट

राजस्थान बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं का रिजल्ट शुक्रवार, 20 मार्च को जारी होने की पूरी पूरी संभावना है. इस परीक्षा में कुल 10,68,078 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था. परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी के बीच राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थीं. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. इन वेबसाइट्स पर रिजल्ट उपलब्ध होते ही लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा.

रिजल्ट चेक करने की आसान प्रक्रिया

छात्र अपना परिणाम देखने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

“Board Exam Results 2026” सेक्शन पर क्लिक करें

“Rajasthan Board Class 10 Exams Results 2026” लिंक चुनें

अपना रोल नंबर और मांगी गई जानकारी दर्ज करें

“Submit” बटन पर क्लिक करें

स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा

भविष्य के लिए डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर लें.

यह भी पढ़ें: जामिया में एडमिशन का सुनहरा मौका, 30 नए कोर्स शुरू और फीस में बड़ी राहत से छात्रों को फायदा

तेजी से हो रहा मूल्यांकन कार्य

उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए राज्यभर में 30,000 से अधिक शिक्षकों को लगाया गया है. बोर्ड तेजी से कॉपियों की जांच कर रहा है, जिससे छात्रों को अपने परिणाम के लिए अधिक समय तक इंतजार न करना पड़े. यह परिणाम छात्रों के शैक्षणिक भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही अपना रिजल्ट देखें और डाउनलोड करें.

यह भी पढ़ें: Bihar Board 10th Result 2026​: 20 मार्च को आएगा बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट? छात्रों की धड़कनें तेज, ऐसे चेक करें अपने नतीजे

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Published at : 18 Mar 2026 07:43 PM (IST)
Tags :
Education News RBSE RBSE Result
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