20 मार्च को आएगा बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट? छात्रों की धड़कनें तेज, ऐसे चेक करें अपने नतीजे

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बिहार बोर्ड के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. महीनों की मेहनत और परीक्षा के बाद अब वह दिन आ गया है जब छात्रों को अपने रिजल्ट का सामना करना होगा. रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) 10वीं का रिजल्ट 20 मार्च 2026 को जारी कर सकती है. आइए जानते हैं नतीजे जारी होने के बाद स्टूडेंट्स उन्हें कैसे देख पाएंगे. रिजल्ट चेक करने के लिए छात्र-छात्राएं यहां दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.

इस साल बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा तय समय पर आयोजित की गई थी. परीक्षा को दो शिफ्ट में बांटा गया था ताकि सभी छात्रों के लिए व्यवस्था बेहतर तरीके से की जा सके. सुबह की शिफ्ट 9:30 बजे से 12:45 बजे तक चली, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की गई. इसके अलावा प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी पहले ही जनवरी में पूरी कर ली गई थीं. ये परीक्षाएं 20 जनवरी से 22 जनवरी 2026 के बीच कराई गई थीं.

रिजल्ट का इंतजार खत्म?

परीक्षा खत्म होने के बाद से ही छात्र अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. हर साल की तरह इस बार भी लाखों छात्रों ने परीक्षा दी है और अब सभी की नजर रिजल्ट पर है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि नतीजे 20 मार्च को आ सकते हैं. हालांकि एबीपी लाइव इस डेट की पुष्टि नहीं करता है.

पहले से रखें ये जानकारी तैयार

बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपना रोल नंबर और रोल कोड पहले से तैयार रखें. रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर ज्यादा भीड़ हो सकती है, ऐसे में अगर जानकारी पहले से तैयार होगी तो छात्र जल्दी अपना परिणाम देख सकेंगे. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं.



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कहां देखें रिजल्ट?

results.biharboardonline.com

secondary.biharboardonline.com

ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

स्टेप 1: स्टूडेंट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: इसके बाद Class 10 Result वाले लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: फिर अपना रोल नंबर और रोल कोड दर्ज करें.

स्टेप 4: इसके बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 5: जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा.

स्टेप 6: आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं.

टॉपर्स को मिलेगा इनाम

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की तरफ से बोर्ड एग्जाम में टॉप करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाता है. हर साल टॉपर्स को नकद पुरस्कार, लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र दिए मिलते हैं.





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