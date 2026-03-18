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जब भी दुनिया की खुफिया एजेंसियों की बात होती है, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले RAW, KGB, Mossad या CIA का नाम आता है. लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी एजेंसी भी है, जो सालों से चुपचाप दुनिया के बड़े-बड़े फैसलों के पीछे काम करती रही है. इसका नाम है MI6, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी और बेहद गुप्त विदेशी खुफिया एजेंसियों में गिना जाता है.

कम ही लोग जानते हैं कि यह एजेंसी करीब एक सदी से भी ज्यादा समय से काम कर रही है और इसका मुख्य काम अपने देश की सुरक्षा के लिए विदेशों में जानकारी जुटाना है. MI6 का असली नाम सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस (SIS) है.

यह यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की विदेशी खुफिया एजेंसी है. इसका काम देश के बाहर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखना और सरकार को जरूरी जानकारी देना है. यह एजेंसी उन खतरों पर काम करती है जो ब्रिटेन के बाहर से पैदा होते हैं. जहां MI5 देश के अंदर की सुरक्षा संभालती है, वहीं MI6 विदेशों में जाकर गुप्त तरीके से जानकारी जुटाती है.

100 साल से ज्यादा पुराना इतिहास

रिपर्ट्स के अनुसार MI6 की स्थापना साल 1909 में हुई थी. दिलचस्प बात यह है कि इतने लंबे समय तक काम करने के बावजूद इस एजेंसी को आधिकारिक तौर पर सरकार ने बहुत देर से स्वीकार किया. साल 1994 में पहली बार ब्रिटेन सरकार ने खुले तौर पर माना कि MI6 नाम की एक एजेंसी मौजूद है. इससे पहले इसका काम पूरी तरह गोपनीय तरीके से चलता था.

कहां है इसका मुख्यालय

MI6 का मुख्य दफ्तर लंदन के वॉक्सहॉल क्रॉस इलाके में बना है. यह एक खास तरह की इमारत है, जिसे खास तौर पर खुफिया कामों के लिए तैयार किया गया है. फिल्मों में दिखने वाले बड़े-बड़े ऑफिस की तरह यह जगह भी काफी सुरक्षित और तकनीक से लैस मानी जाती है.

फिल्मों से अलग है असली दुनिया

जब भी MI6 का नाम आता है, तो लोगों को तुरंत जेम्स बॉन्ड की याद आ जाती है. फिल्मों में जेम्स बॉन्ड को एक स्टाइलिश जासूस के रूप में दिखाया जाता है, जो हर मिशन को रोमांचक तरीके से पूरा करता है. लेकिन असल जिंदगी में MI6 का काम फिल्मों जैसा नहीं होता. यहां काम करने वाले लोग ज्यादातर पर्दे के पीछे रहकर जानकारी जुटाते हैं.

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दुनिया भर की एजेंसियों से जुड़ाव

MI6 अकेले काम नहीं करती. यह दुनिया की कई बड़ी खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है. यह एजेंसी Five Eyes नाम के एक खास समूह का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसियां भी शामिल हैं. इन देशों के बीच जानकारी साझा की जाती है ताकि सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके.

कैसे बना सकते हैं MI6 में करियर

MI6 में कई तरह की नौकरियां होती हैं. इनमें इंटेलिजेंस ऑफिसर, भाषा विशेषज्ञ, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, सपोर्ट स्टाफ, जैसे पद शामिल होते हैं. इस एजेंसी में काम करने के लिए उम्मीदवारों को मानसिक रूप से मजबूत, समझदार और गोपनीयता बनाए रखने वाला होना जरूरी है. कई बार ऐसे लोगों को चुना जाता है जो अलग-अलग भाषाएं जानते हों या तकनीक में अच्छे हों.



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