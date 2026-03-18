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हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC ने जारी किया ग्रेड ‘B’ पदों का रिजल्ट, अब अगले चरण की तैयारी में जुटे सफल उम्मीदवार

UPSC ने जारी किया ग्रेड ‘B’ पदों का रिजल्ट, अब अगले चरण की तैयारी में जुटे सफल उम्मीदवार

UPSC ने ग्रेड ‘B’ सेक्शन ऑफिसर और स्टेनोग्राफर पदों की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है, जिसे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर से देख सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 18 Mar 2026 03:16 PM (IST)
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सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले हजारों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने ग्रेड ‘B’ के संयुक्त सेक्शन ऑफिसर और स्टेनोग्राफर पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. इस रिजल्ट के जारी होते ही उम्मीदवारों के बीच उत्साह और हलचल दोनों बढ़ गई है. अब सभी की नजर अगले चरण पर है, जहां चयन की दौड़ और भी कठिन होने वाली है.

वेबसाइट पर जारी हुआ रिजल्ट

UPSC ने यह परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. उम्मीदवार अब ऑनलाइन जाकर अपने रोल नंबर के जरिए पीडीएफ फाइल में अपना नाम देख सकते हैं. रिजल्ट देखने की प्रक्रिया आसान रखी गई है ताकि सभी उम्मीदवार बिना किसी परेशानी के अपनी स्थिति जान सकें.

किन परीक्षाओं का आया रिजल्ट

  • संयुक्त सेक्शन ऑफिसर (ग्रेड ‘B’) एलडीसीई 2025
  • संयुक्त स्टेनोग्राफर (ग्रेड ‘B’ ग्रेड ‘1’) एलडीसीई 2019, 2020 और 2021
  • इन सभी परीक्षाओं के लिखित चरण (भाग-I) का परिणाम घोषित किया गया है.

कब हुई थी परीक्षा

इन पदों के लिए लिखित परीक्षा 13 और 14 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी. परीक्षा के बाद से ही उम्मीदवार बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे. अब रिजल्ट जारी होने के साथ ही उनका इंतजार खत्म हो गया है और चयन प्रक्रिया का अगला दौर शुरू हो गया है.

अब क्या होगा आगे

लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार अब अगले चरण (भाग-II) के लिए पात्र हो गए हैं. इस चरण में उम्मीदवारों के सेवा रिकॉर्ड का मूल्यांकन किया जाएगा. यानी अब सिर्फ लिखित परीक्षा में अच्छे अंक लाना ही काफी नहीं होगा, बल्कि उम्मीदवार का पूरा रिकॉर्ड भी देखा जाएगा.

चयन अभी भी अस्थायी

UPSC ने साफ किया है कि फिलहाल सभी उम्मीदवारों का चयन अस्थायी है. इसका मतलब यह है कि आगे के चरणों में उनकी योग्यता की जांच की जाएगी. अगर किसी भी स्तर पर कोई उम्मीदवार नियमों के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है. इसलिए सभी उम्मीदवारों को जरूरी दस्तावेज और जानकारी सही रखने की सलाह दी गई है.

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कब आएगी मार्कशीट

आयोग ने यह भी बताया है कि उम्मीदवारों की मार्कशीट अंतिम परिणाम जारी होने के 15 दिनों के भीतर वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी. यह मार्कशीट करीब 30 दिनों तक वेबसाइट पर रहेगी, ताकि उम्मीदवार उसे देख और डाउनलोड कर सकें.

चयन प्रक्रिया

अंतिम चयन प्रक्रिया में सभी वर्गों को ध्यान में रखा जाएगा. इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को भी नियमानुसार अवसर दिया जाएगा.

ऐसे देखें अपना रिजल्ट

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 18 Mar 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
Education संघ लोक सेवा आयोग Results UPSC Grade B Result 2025
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