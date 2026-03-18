UPSC ने जारी किया ग्रेड ‘B’ पदों का रिजल्ट, अब अगले चरण की तैयारी में जुटे सफल उम्मीदवार

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सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले हजारों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने ग्रेड ‘B’ के संयुक्त सेक्शन ऑफिसर और स्टेनोग्राफर पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. इस रिजल्ट के जारी होते ही उम्मीदवारों के बीच उत्साह और हलचल दोनों बढ़ गई है. अब सभी की नजर अगले चरण पर है, जहां चयन की दौड़ और भी कठिन होने वाली है.

वेबसाइट पर जारी हुआ रिजल्ट

UPSC ने यह परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. उम्मीदवार अब ऑनलाइन जाकर अपने रोल नंबर के जरिए पीडीएफ फाइल में अपना नाम देख सकते हैं. रिजल्ट देखने की प्रक्रिया आसान रखी गई है ताकि सभी उम्मीदवार बिना किसी परेशानी के अपनी स्थिति जान सकें.

किन परीक्षाओं का आया रिजल्ट

संयुक्त सेक्शन ऑफिसर (ग्रेड ‘B’) एलडीसीई 2025

संयुक्त स्टेनोग्राफर (ग्रेड ‘B’ ग्रेड ‘1’) एलडीसीई 2019, 2020 और 2021

इन सभी परीक्षाओं के लिखित चरण (भाग-I) का परिणाम घोषित किया गया है.

कब हुई थी परीक्षा

इन पदों के लिए लिखित परीक्षा 13 और 14 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी. परीक्षा के बाद से ही उम्मीदवार बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे. अब रिजल्ट जारी होने के साथ ही उनका इंतजार खत्म हो गया है और चयन प्रक्रिया का अगला दौर शुरू हो गया है.

अब क्या होगा आगे

लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार अब अगले चरण (भाग-II) के लिए पात्र हो गए हैं. इस चरण में उम्मीदवारों के सेवा रिकॉर्ड का मूल्यांकन किया जाएगा. यानी अब सिर्फ लिखित परीक्षा में अच्छे अंक लाना ही काफी नहीं होगा, बल्कि उम्मीदवार का पूरा रिकॉर्ड भी देखा जाएगा.

चयन अभी भी अस्थायी

UPSC ने साफ किया है कि फिलहाल सभी उम्मीदवारों का चयन अस्थायी है. इसका मतलब यह है कि आगे के चरणों में उनकी योग्यता की जांच की जाएगी. अगर किसी भी स्तर पर कोई उम्मीदवार नियमों के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है. इसलिए सभी उम्मीदवारों को जरूरी दस्तावेज और जानकारी सही रखने की सलाह दी गई है.

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कब आएगी मार्कशीट

आयोग ने यह भी बताया है कि उम्मीदवारों की मार्कशीट अंतिम परिणाम जारी होने के 15 दिनों के भीतर वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी. यह मार्कशीट करीब 30 दिनों तक वेबसाइट पर रहेगी, ताकि उम्मीदवार उसे देख और डाउनलोड कर सकें.

चयन प्रक्रिया

अंतिम चयन प्रक्रिया में सभी वर्गों को ध्यान में रखा जाएगा. इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को भी नियमानुसार अवसर दिया जाएगा.

ऐसे देखें अपना रिजल्ट

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