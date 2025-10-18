सबसे पहले TN TRB की आधिकारिक वेबसाइट trb.tn.gov.in पर जाएं. होमपेज पर असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 पदों के लिंक पर क्लिक करें. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें और लॉगिन करें. आवेदन पत्र भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें. आवेदन पूरा होने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर निकालें.