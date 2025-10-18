हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assistant Professor Jobs 2025: सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सुनहरा मौका, यहां निकली 2708 पदों पर भर्ती

Assistant Professor Jobs 2025: सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सुनहरा मौका, यहां निकली 2708 पदों पर भर्ती

Assistant Professor Recruitment 2025: तमिलनाडु टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड (TN TRB) ने सरकारी आर्ट्स और एजुकेशन कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 18 Oct 2025 01:57 PM (IST)
Assistant Professor Recruitment 2025: तमिलनाडु टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड (TN TRB) ने सरकारी आर्ट्स और एजुकेशन कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं.

तमिलनाडु में सरकारी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज और सरकारी एजुकेशन कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है.

तमिलनाडु टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड (TN TRB) ने असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट trb.tn.gov.in पर जाकर 10 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.
तमिलनाडु टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड (TN TRB) ने असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट trb.tn.gov.in पर जाकर 10 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन में सुधार की सुविधा 11 से 13 नवंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी. भर्ती परीक्षा का आयोजन संभावित रूप से 20 दिसंबर 2025 को किया जाएगा. इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 2708 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.
आवेदन में सुधार की सुविधा 11 से 13 नवंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी. भर्ती परीक्षा का आयोजन संभावित रूप से 20 दिसंबर 2025 को किया जाएगा. इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 2708 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.
आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार समकक्ष ग्रेड हो. विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त समकक्ष डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी पात्र होंगे.
आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार समकक्ष ग्रेड हो. विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त समकक्ष डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी पात्र होंगे.
नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 1 जुलाई 2025 को 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 1 जुलाई 2025 को 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
सभी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 600 रुपये निर्धारित किया गया है. एससी, एससीए, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 300 रुपये है.
सभी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 600 रुपये निर्धारित किया गया है. एससी, एससीए, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 300 रुपये है.
सबसे पहले TN TRB की आधिकारिक वेबसाइट trb.tn.gov.in पर जाएं. होमपेज पर असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 पदों के लिंक पर क्लिक करें. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें और लॉगिन करें. आवेदन पत्र भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें. आवेदन पूरा होने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर निकालें.
सबसे पहले TN TRB की आधिकारिक वेबसाइट trb.tn.gov.in पर जाएं. होमपेज पर असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 पदों के लिंक पर क्लिक करें. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें और लॉगिन करें. आवेदन पत्र भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें. आवेदन पूरा होने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर निकालें.
Published at : 18 Oct 2025 01:57 PM (IST)
