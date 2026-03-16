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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनवरात्र से पहले बड़ा ऐलान, यूपी में अब इन लोगों को भी सरकार देगी घर, सीएम योगी ने दी जानकारी

नवरात्र से पहले बड़ा ऐलान, यूपी में अब इन लोगों को भी सरकार देगी घर, सीएम योगी ने दी जानकारी

उत्तर प्रदेश में सरकार अब पत्रकारों, गरीबों और अधिवक्ताओं को भी घर देगी. यह ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है. सीएम ने लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 के अंतर्गत प्रथम किस्त दी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 16 Mar 2026 07:13 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 मार्च 2020 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 90,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में 900 रुपये करोड़ की पहली किस्त डीबीटी के माध्यम से जारी करने का कार्यक्रम आयोजित किया. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसके पास अपना घर हो. उन्होंने बताया कि 2017 से पहले की सरकार केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचती थी, जबकि उनकी सरकार के लिए 25 करोड़ की आबादी ही परिवार है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मकान पहले गरीबों के लिए बनाए जाएंगे और वंचितों को इसका लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि योजना में ज्यादातर महिलाएं लाभार्थी हैं और जो पहले वंचित थीं, आज वे अपने घर की मालकिन बन गई हैं. सीएम ने यह भी कहा कि पहले स्ट्रीट वेंडरों के लिए कोई योजना नहीं थी, लेकिन अब पीएम समिद्धि योजना के तहत उनके लिए भी लोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

गरीबों को आवास सुविधा दी जाए- सीएम

कार्यक्रम में उन्होंने माफिया से मुक्त करवाई गई जमीन पर गरीब, पत्रकार, शिक्षक, चिकित्सक और अधिवक्ताओं के मकान बनाए जाने का उल्लेख किया. सीएम ने कहा कि यह संदेश है कि माफियाओं की अवैध संपत्तियों को जब्त कर गरीबों के लिए मकान बनवाए जा रहे हैं. उन्होंने सभी जिलों में इस प्रयास को जारी रखने की बात कही और निर्देश दिए कि जिन जमीनों पर कब्जा अब भी बचा है, उसे मुक्त कराकर हाईराइज बिल्डिंग बनाकर गरीबों को आवास सुविधा दी जाए.

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ योजना के अधिकारियों और अन्य उपस्थित लोग भी मौजूद थे. सीएम योगी ने इस अवसर पर कहा कि जब व्यक्ति केवल स्वार्थ में डूबा होता है तो उसकी संवेदना मर जाती है, लेकिन उनकी सरकार समग्र दृष्टिकोण से सोचते हुए सभी के कल्याण के लिए काम कर रही है. इस योजना से न केवल गरीबों का जीवन सुदृढ़ होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के बीमारू राज्य से उभरकर विकास के मार्ग पर अग्रसर होने का प्रतीक भी बनेगा.

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Published at : 16 Mar 2026 07:11 PM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath UP NEWS Up Politics LUCKNOW NEWS
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