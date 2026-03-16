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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलSmriti Mandhana House: ट्रॉफी वॉल से लेकर होम जिम तक... देखें स्मृति मंधाना का सांगली वाला आलीशान आशियाना

Smriti Mandhana House: ट्रॉफी वॉल से लेकर होम जिम तक... देखें स्मृति मंधाना का सांगली वाला आलीशान आशियाना

Smriti Mandhana Luxury Home: स्मृति मंधाना भारतीय महिला टीम की सबसे शानदार बैटर में से एक हैं. चलिए आपको बताते हैं कि उनका आलिशान घर कैसे दिखता है और उसमें क्या- क्या है.

By : सोनम  | Updated at : 16 Mar 2026 06:42 PM (IST)
Smriti Mandhana Luxury Home: स्मृति मंधाना भारतीय महिला टीम की सबसे शानदार बैटर में से एक हैं. चलिए आपको बताते हैं कि उनका आलिशान घर कैसे दिखता है और उसमें क्या- क्या है.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं. मैदान पर उनके प्रदर्शन ने उन्हें देश-दुनिया में पहचान दिलाई है. लेकिन महाराष्ट्र के सांगली में बना उनका घर उनकी सादगी और निजी जीवन की झलक भी दिखाता है.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक सांगली में स्थित यह घर करीब 32 से 34 करोड़ रुपये का बताया जाता है. घर का डिज़ाइन मॉडर्न होने के साथ-साथ काफी मिनिमलिस्ट है, जहां सादगी और आराम को प्राथमिकता दी गई है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक सांगली में स्थित यह घर करीब 32 से 34 करोड़ रुपये का बताया जाता है. घर का डिज़ाइन मॉडर्न होने के साथ-साथ काफी मिनिमलिस्ट है, जहां सादगी और आराम को प्राथमिकता दी गई है.
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स्मृति के परिवार ने दो अलग-अलग अपार्टमेंट को मिलाकर एक बड़ा और खुला घर बनाया है. इससे घर में अलग-अलग हिस्से जैसे लिविंग एरिया, पर्सनल स्पेस और ट्रेनिंग से जुड़े हिस्से आराम से तैयार किए जा सके.
स्मृति के परिवार ने दो अलग-अलग अपार्टमेंट को मिलाकर एक बड़ा और खुला घर बनाया है. इससे घर में अलग-अलग हिस्से जैसे लिविंग एरिया, पर्सनल स्पेस और ट्रेनिंग से जुड़े हिस्से आराम से तैयार किए जा सके.
Published at : 16 Mar 2026 06:42 PM (IST)
Tags :
Smriti Mandhana House Smriti Mandhana Sangli Home Smriti Mandhana House Tour

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