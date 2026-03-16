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Smriti Mandhana House: ट्रॉफी वॉल से लेकर होम जिम तक... देखें स्मृति मंधाना का सांगली वाला आलीशान आशियाना
Smriti Mandhana Luxury Home: स्मृति मंधाना भारतीय महिला टीम की सबसे शानदार बैटर में से एक हैं. चलिए आपको बताते हैं कि उनका आलिशान घर कैसे दिखता है और उसमें क्या- क्या है.
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं. मैदान पर उनके प्रदर्शन ने उन्हें देश-दुनिया में पहचान दिलाई है. लेकिन महाराष्ट्र के सांगली में बना उनका घर उनकी सादगी और निजी जीवन की झलक भी दिखाता है.
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Published at : 16 Mar 2026 06:42 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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