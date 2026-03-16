रिपोर्ट्स के मुताबिक सांगली में स्थित यह घर करीब 32 से 34 करोड़ रुपये का बताया जाता है. घर का डिज़ाइन मॉडर्न होने के साथ-साथ काफी मिनिमलिस्ट है, जहां सादगी और आराम को प्राथमिकता दी गई है.