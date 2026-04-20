एक्सप्लोरर
JEE Main के बाद IIT का सपना कैसे होगा साकार? जानिए पूरा एडमिशन प्रोसेस
JEE Main 2026 रिजल्ट के बाद छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल होता है कि IIT में एडमिशन कैसे मिलता है. जानिए जेईई मेन से लेकर जेईई एडवांस्ड, जोसा काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट तक का पूरा प्रोसेस.
जेईई मेन सेशन 2 रिजल्ट 2026 जल्द जारी होने की उम्मीद है. रिजल्ट के बाद लाखों छात्र यह जानना चाहते हैं कि अब IIT में दाखिले का रास्ता कैसे खुलेगा. कई छात्रों को लगता है कि JEE Main में अच्छा स्कोर आते ही IIT मिल जाता है, लेकिन असल प्रक्रिया इससे अलग है. IIT में प्रवेश के लिए JEE Main के बाद कई महत्वपूर्ण चरण पूरे करने होते हैं.
1/6
2/6
Published at : 20 Apr 2026 01:49 PM (IST)
शिक्षा
5 Photos
कक्षा में शिक्षक-छात्र के बीच कभी नहीं होनी चाहिए ये बातें, पूरी जिंदगी नजर आता है इसका असर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
गांव में जनसेवा केंद्र खोलने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी? जान लें काम की बात
शिक्षा
भारत सरकार की 125 स्कॉलरशिप्स शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन?
शिक्षा
फेक खबरों से रहें सावधान...NEET UG 2026 पेपर लीक को लेकर बड़ा दावा! NTA ने जारी की सख्त चेतावनी
शिक्षा
ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI-6 में जासूसों की कितनी सैलरी, जानें इसमें कैसे होते हैं भर्ती?
Advertisement
प्रेम कुमारJournalist
Opinion