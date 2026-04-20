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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाJEE Main के बाद IIT का सपना कैसे होगा साकार? जानिए पूरा एडमिशन प्रोसेस

JEE Main के बाद IIT का सपना कैसे होगा साकार? जानिए पूरा एडमिशन प्रोसेस

JEE Main 2026 रिजल्ट के बाद छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल होता है कि IIT में एडमिशन कैसे मिलता है. जानिए जेईई मेन से लेकर जेईई एडवांस्ड, जोसा काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट तक का पूरा प्रोसेस.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 20 Apr 2026 01:49 PM (IST)
JEE Main 2026 रिजल्ट के बाद छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल होता है कि IIT में एडमिशन कैसे मिलता है. जानिए जेईई मेन से लेकर जेईई एडवांस्ड, जोसा काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट तक का पूरा प्रोसेस.

जेईई मेन सेशन 2 रिजल्ट 2026 जल्द जारी होने की उम्मीद है. रिजल्ट के बाद लाखों छात्र यह जानना चाहते हैं कि अब IIT में दाखिले का रास्ता कैसे खुलेगा. कई छात्रों को लगता है कि JEE Main में अच्छा स्कोर आते ही IIT मिल जाता है, लेकिन असल प्रक्रिया इससे अलग है. IIT में प्रवेश के लिए JEE Main के बाद कई महत्वपूर्ण चरण पूरे करने होते हैं.

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सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि केवल JEE Main पास करने से IIT में सीधा एडमिशन नहीं मिलता. JEE Main इंजीनियरिंग प्रवेश प्रक्रिया का पहला चरण है. इस परीक्षा के जरिए छात्र NIT, IIIT और अन्य सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए पात्र बनते हैं.
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि केवल JEE Main पास करने से IIT में सीधा एडमिशन नहीं मिलता. JEE Main इंजीनियरिंग प्रवेश प्रक्रिया का पहला चरण है. इस परीक्षा के जरिए छात्र NIT, IIIT और अन्य सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए पात्र बनते हैं.
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IIT में प्रवेश पाने के लिए छात्रों को JEE Advanced परीक्षा देनी होती है. JEE Main में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सीमित संख्या में उम्मीदवार ही JEE Advanced के लिए क्वालिफाई करते हैं.इसलिए JEE Main के बाद अगला सबसे अहम कदम JEE Advanced होता है.
IIT में प्रवेश पाने के लिए छात्रों को JEE Advanced परीक्षा देनी होती है. JEE Main में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सीमित संख्या में उम्मीदवार ही JEE Advanced के लिए क्वालिफाई करते हैं.इसलिए JEE Main के बाद अगला सबसे अहम कदम JEE Advanced होता है.
Published at : 20 Apr 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
Education JoSAA Counselling JEE Advanced 2026 JEE Main Result 2026 IIT Seat Allotment

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