JEE Main के बाद IIT का सपना कैसे होगा साकार? जानिए पूरा एडमिशन प्रोसेस

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि केवल JEE Main पास करने से IIT में सीधा एडमिशन नहीं मिलता. JEE Main इंजीनियरिंग प्रवेश प्रक्रिया का पहला चरण है. इस परीक्षा के जरिए छात्र NIT, IIIT और अन्य सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए पात्र बनते हैं.