51 साल से वर्ल्ड कप ना जीतने का दुख, ABP से बोले वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद

हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 15 अगस्त से होने जा रहा है. भारतीय हॉकी टीम एक बार फिर वर्ल्ड कप में इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. भारत ने आखिरी बार 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. उस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा रहे अशोक ध्यानचंद ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में भारत के लिए विनिंग गोल दागकर देश को वर्ल्ड कप चैंपियन बनाया था.

वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले हॉकी के दिग्गज अशोक ध्यानचंद ने ABP News से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने 1975 की उस ऐतिहासिक जीत की यादें ताजा कीं और बताया कि किस तरह भारत ने पाकिस्तान को हराकर पहली और अब तक की एकमात्र हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम किया था.

सवाल : 1975 में जब भारत वर्ल्ड कप जीतने के लिए उतरा था, तो पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले को लेकर आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था?

अशोक ध्यानचंद: 1973 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें गोल्ड हमारे हाथ से स्लिप हो गया था. हम फाइनल में हार गए थे. उसकी एक कसक थी, एक टीस दिल में थी कि इस बार कोई कमी नहीं छोड़नी है. जब हम 1975 के वर्ल्ड कप में मलेशिया खेलने उतरे, तो जहन में एक ही बात थी कि 1973 में जो गलती हुई, उसे 1975 में दोहराना नहीं है. उस गलती ने हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम किया.

हमारी टीम काफी अनुशासित थी. खिलाड़ियों के अंदर स्किल थी और सबसे बड़ी बात जीत का जज्बा था. इसी जज्बे ने हमें वर्ल्ड कप जिताया.

सवाल : 1975 के वर्ल्ड कप की तैयारी आपने किस तरह की थी?

अशोक ध्यानचंद: हमारा कैंप पटियाला में लगा था. वहां हमें 25 रुपये प्रतिदिन का खाना मिलता था. जब उस समय के पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह को इस बारे में पता चला तो उन्होंने हमारा कैंप पटियाला से चंडीगढ़ शिफ्ट करवा दिया. चंडीगढ़ में हमें 50 रुपये प्रतिदिन का खाना मिलता था. दूध, दही, मक्खन, सब अच्छा खाना मिलता था. जो खिलाड़ी नॉनवेज खाते थे, उनके लिए भी व्यवस्था थी. चंडीगढ़ में हम ट्रेनिंग करते थे और वहां इतनी ज्यादा भीड़ आती थी कि वही भीड़ हमारे अंदर जोश भर देती थी. हमें लगता था कि इस बार वर्ल्ड कप में कोई कमी नहीं छोड़नी है.

सवाल : पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल का माहौल कैसा था?

अशोक ध्यानचंद: फाइनल का माहौल बहुत तनावपूर्ण था. वैसे भी जब भारत और पाकिस्तान का हॉकी मैच होता था, तो वह हमेशा प्रेशर वाला और तनावपूर्ण मुकाबला होता था. फाइनल में पाकिस्तान ने पहले गोल कर दिया. जो टीम पहले हाफ में बढ़त हासिल करती है, उसे एडवांटेज तो मिलता ही है. लिहाजा हम पर काफी दबाव आ गया था. लेकिन सेकेंड हाफ में हमें पेनल्टी कॉर्नर मिला और लेट सुरजीत सिंह ने गोल करके स्कोर बराबर कर दिया.

वह गोल हमारे लिए सबसे अहम था, क्योंकि उससे स्कोर बराबर हुआ और हमारी टीम का मनोबल बहुत बढ़ गया. इसके बाद अजीत पाल सिंह ने एक मूव बनाया. उन्होंने डी के पास मुझे गेंद दी. मैं उसे ड्रिबल करते हुए आगे लेकर गया. इसके बाद दो पाकिस्तानी डिफेंडरों को छकाते हुए मैंने फिलिप्स को गेंद दी. फिलिप्स भी ड्रिबल करते हुए बिल्कुल गोलपोस्ट के पास पहुंचे और उन्होंने मुझे बहुत खूबसूरत तरीके से गेंद वापस दी. इसके बाद मैंने एक बेहतरीन फ्लिक के जरिए गेंद को गोल में डाल दिया. वही हमारा विनिंग गोल था.

सवाल : जब भारत पहले हाफ में 0-1 से पीछे था, तब ड्रेसिंग रूम में टीम का माहौल कैसा था?

अशोक ध्यानचंद: जब पहले हाफ में गोल हो चुका था और हम पीछे चल रहे थे, तो ब्रेक के दौरान सारे खिलाड़ी एक साथ बैठे. अजीत पाल सिंह ने भी खिलाड़ियों से बात की और मैंने भी टीम का हौसला बढ़ाया. हमने खिलाड़ियों से कहा कि हम यह मैच जीत सकते हैं. हम आराम से जीत सकते हैं और यह मैच हम हारने वाले नहीं हैं. कप्तान ने भी खिलाड़ियों के अंदर जोश भरा और मैंने भी अपनी तरफ से टीम का हौसला बढ़ाया. इसके बाद हम दोबारा पूरे जोश के साथ मैदान पर उतरे.

सवाल: जब आपने विनिंग गोल किया, क्या आप उसे अपने करियर का सबसे सुनहरा लम्हा मानते हैं?

अशोक ध्यानचंद: गोल टीम बनाती है, उसे खिलाड़ियों में से कोई एक खिलाड़ी करता है. हमारी टीम ने मूव बनाया और मैंने गोल किया. इस बात की मुझे खुशी है कि भारत का विनिंग गोल मेरी हॉकी स्टिक से आया. उस समय भारतीय हॉकी अपने पीक पर थी और पूरे देश ने जश्न मनाया.

सवाल: जब भारत ने 2-1 की बढ़त बना ली थी, तो पाकिस्तान ने आखिरी समय में काफी हमले किए होंगे. उस वक्त डिफेंस ने किस तरह मुकाबला किया?

अशोक ध्यानचंद: पाकिस्तान ने बहुत हमले किए, क्योंकि उनके पास अब कुछ बचा नहीं था. उनके लिए करो या मरो वाले हालात थे. उन्होंने बड़े हमले किए, लेकिन हमारा डिफेंस काफी मजबूत था. असलम शेर खान बहुत अच्छा खेले. पूरे खेल के दौरान मेरी और गोविंदा की ट्विनिंग काफी परफेक्ट थी. अगर गेंद मिस होती थी, तो हम भी डिफेंस की तरफ आ जाते थे. इस तरह हमारे पास आठ डिफेंडर हो जाते थे.

अशोक धिमान हमारे गोलकीपर थे और उन्होंने पाकिस्तान के कई हमलों को नाकाम किया.

हमारा डिफेंस इतना मजबूत था कि पाकिस्तान उसे भेद नहीं पाया. मैच जीतने के बाद मेरे पैरों में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि मैं विक्ट्री लैप ले सकूं. मैं सिर्फ चलने की हालत में रह गया था. मुकाबला इतना रोमांचक और तनावपूर्ण था.

सवाल : वर्ल्ड कप जीतकर भारत लौटने के बाद आपका किस तरह का स्वागत हुआ?

अशोक ध्यानचंद: हमारा बहुत भव्य स्वागत हुआ. वर्ल्ड कप जीतने के बाद हमने 12-13 मैच खेले. उन मैचों को देखने के लिए इतनी भीड़ आती थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी. राज कपूर साहब ने वानखेड़े स्टेडियम में हमारा स्वागत किया. वहां हमने मैच भी खेला. तमिलनाडु में तो ओपन ट्रक में हमारी परेड कराई गई. ये कुछ ऐसे लम्हे थे जिन्हें हम जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकते.

सवाल : 51 साल हो गए हैं। भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप नहीं जीता. इतना लंबा गैप क्यों हो गया?

अशोक ध्यानचंद: 51 साल जरूर हो गए हैं और लंबा गैप भी हो गया है. लेकिन ओलंपिक में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कमबैक किया है. यह टीम अच्छी है और कई सालों से अच्छा खेल रही है. ऐसा कोई पार्ट नहीं है, ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां इन खिलाड़ियों ने काम न किया हो. अब सब खिलाड़ियों पर निर्भर करता है.

हमारा जो गोल था, वो अब इतिहास बन चुका है. लेकिन दुख भी होता है कि 51 साल से हम वर्ल्ड कप के पोडियम तक नहीं पहुंच पाए हैं. अब ये खिलाड़ियों के हाथ में है कि वे अच्छा खेलें, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और देश का सम्मान बढ़ाएं.

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