बगैर लहसुन प्याज कैसे बनाएं मछली? इस रेसिपी से आएगा वही स्वाद

Sanjay Nishad Fish Vegetarian Statement: उत्तर प्रदेश के मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने हाल ही में मछली को लेकर एक ऐसा बयान दिया, जिसकी खूब चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि अगर मछली को लहसुन और प्याज के बिना बनाया जाए तो उसे शाकाहारी माना जा सकता है. संजय निषाद ने यह भी तर्क दिया कि जब पहले यह बात कही गई थी तो किसी धार्मिक गुरु या महाराज ने इसका विरोध नहीं किया और उनकी चुप्पी का मतलब है कि यह बात सही है. उन्होंने मुस्कुराते हुए यह बात कही. साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के धनुष-बाण वाले प्रतीक को निषाद समुदाय का प्रतीक बताते हुए कहा कि समुदाय को इस पर गर्व है.

मंत्री के इस बयान के बाद मछली और उसके स्वाद को लेकर चर्चा तेज हो गई. वैसे भी भारत के कई हिस्सों में मछली को अलग-अलग तरीकों से बनाया जाता है. कहीं मसालेदार ग्रेवी में तो कहीं बेहद कम मसालों के साथ इसका स्वाद लिया जाता है. लेकिन अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं या किसी खास दिन इनके बिना खाना बनाना चाहते हैं, तो मछली की यह आसान रेसिपी आपके काम आ सकती है. खास बात यह है कि इसमें प्याज और लहसुन के बिना भी मसालों और अदरक की मदद से मछली का स्वाद बरकरार रखा जा सकता है.

कम मसालों में भी बनेगी स्वादिष्ट मछली

इस रेसिपी में मछली के साथ अदरक, हरी मिर्च और साबुत मसालों का इस्तेमाल किया जाता है. शाही जीरा, दालचीनी, लौंग और इलायची जैसे मसाले ग्रेवी में अच्छी खुशबू और स्वाद जोड़ते हैं. यह तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए अच्छा है, जो मछली को बहुत ज्यादा भारी ग्रेवी में नहीं बनाना चाहते.

इसके लिए करीब 250 ग्राम मछली लें और उसे मध्यम आकार के टुकड़ों में काट लें. कोशिश करें कि मछली को अच्छी तरह साफ करने के बाद ही इस्तेमाल करें. इसके अलावा 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 4 से 6 हरी मिर्च, करीब 4 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 बड़े चम्मच तेल की जरूरत होगी. मसालों में आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच शाही जीरा, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 1 तेजपत्ता, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 इंच जावित्री लें. इसके साथ 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर भी चाहिए होगा.

सबसे पहले ऐसे तैयार करें मछली

मछली के टुकड़ों को पहले बहते पानी से अच्छी तरह धो लें. इसके बाद उन पर नींबू का रस डालकर करीब 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर मछली को दोबारा धो लें और सारा पानी अच्छी तरह निकाल दें.





अब मछली पर नमक और हल्दी लगाकर हल्के हाथों से अच्छी तरह मिला लें. इसे कुछ देर के लिए अलग रख दें. इस बीच अदरक का छिलका हटाकर उसका बारीक पेस्ट तैयार कर लें. हरी मिर्च को बीच से चीर लें और चाहें तो उसके बीज निकाल दें.

मछली को पहले हल्का फ्राई करें

अब एक फ्राइंग पैन में तेल गर्म करें. तेल अच्छी तरह गर्म होने पर उसमें मछली के टुकड़े डालें और दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करें. हर तरफ करीब 2 से 3 मिनट का समय लग सकता है. मछली को जरूरत से ज्यादा न तलें, वरना वह सूखी हो सकती है. हल्का सुनहरा होने के बाद मछली के टुकड़ों को निकालकर अलग रख दें.

अब तैयार करें बिना प्याज-लहसुन की ग्रेवी

उसी पैन में जीरा और शाही जीरा डालें. इसके बाद दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, जावित्री, तेजपत्ता और हरी इलायची डालकर कुछ सेकंड तक भूनें. जब साबुत मसालों की खुशबू आने लगे तो उसमें अदरक का पेस्ट और चीरी हुई हरी मिर्च डाल दें. इन्हें मध्यम से धीमी आंच पर कुछ सेकंड तक भूनें. अब आंच धीमी कर दें और नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी डालकर अच्छी तरह मिला लें. मसालों को जलने न दें.





इसके बाद इसमें करीब एक कप पानी डालें और ग्रेवी को उबलने दें. कुछ मिनट तक उबाल आने के बाद इसमें पहले से फ्राई की हुई मछली डाल दें. अब धीमी आंच पर करीब 3 से 4 मिनट तक पकाएं, ताकि मछली में मसालों का स्वाद अच्छी तरह उतर जाए.

आखिर में इस तरह करें सर्व

जब ग्रेवी और मछली अच्छी तरह तैयार हो जाए तो गैस बंद कर दें. मछली को एक सर्विंग बाउल में निकालें और ऊपर से बारीक कटी हरी धनिया डालकर सजाएं. इस मछली को गर्मागर्म सादे चावल के साथ परोसा जा सकता है.

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इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अदरक, हरी मिर्च और साबुत मसालों की वजह से स्वाद फीका नहीं लगता. अगर आप घर पर किसी दिन बिना प्याज और लहसुन के खाना बना रहे हैं और मछली खाने का मन है, तो इस तरीके को आजमा सकते हैं. सही मात्रा में मसालों और हल्की ग्रेवी के साथ बनी यह मछली चावल के साथ एक स्वादिष्ट और आसान भोजन बन सकती है.

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