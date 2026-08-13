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हिंदी न्यूज़शिक्षाIndependence Day 2026: 15 अगस्त को लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये सवाल, जानें सारे जवाब

Independence Day 2026: 15 अगस्त को लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये सवाल, जानें सारे जवाब

Independence Day 2026: छात्रों के लिए 15 अगस्त से जुड़े इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय ध्वज और आजादी से जुड़े जरूरी तथ्यों को जानना और उनके सवाल-जवाब तैयार करना जरूरी माना जाता है. 

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 13 Aug 2026 12:00 PM (IST)
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Independence Day 2026 : 15 अगस्त की तारीख प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत जरूरी है. यह दिन सिर्फ भारत की आजादी से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इस दिन और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कई सवाल UPSC, SSC, Railway, Banking और NDA जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं. छात्रों के लिए 15 अगस्त से जुड़े इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय ध्वज और आजादी से जुड़े जरूरी तथ्यों को जानना और उनके सवाल-जवाब तैयार करना जरूरी माना जाता है. 
 
15 अगस्त को लेकर अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान सेक्शन में पूछे जाते रहे हैं. ऐसे में पुराने प्रश्नों के साथ संभावित सवालों की तैयारी करना परीक्षा के लिए काफी उपयोगी हो सकता है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि 15 अगस्त को लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन से सवाल पूछे जाते हैं. 

15 अगस्त को लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन से सवाल पूछे जाते हैं?

1. 15 अगस्त को लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन से सवाल पूछे जाते हैं?
जवाब - रवींद्रनाथ टैगोर
 
2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
जवाब - 1885

3.  'ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया' के नाम से किसे जाना जाता है?
जवाब - दादाभाई नौरोजी

4. ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे?
जवाब - दादाभाई नौरोजी

5. 'दिल्ली चलो' का नारा किसने दिया था?
जवाब - सुभाष चंद्र बोस

6. स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे?
जवाब -  सुकुमार सेन

7. 'भारत की स्वतंत्रता' पर आधारित पुस्तक India Wins Freedom के लेखक कौन थे?
जवाब -मौलाना अबुल कलाम आजाद

8.  भारत के संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया था?
जवाब - 26 नवंबर 1949

यह भी पढ़ें - Air India Pilot Marijuana Drug Case : प्लेन उड़ाने से पहले पायलट के कौन-से होते हैं टेस्ट, क्यों नहीं पता चला गांजा?

15 अगस्त पर पूछे जा सकते हैं ये संभावित सवाल

1. 2026 में भारत कौन-सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है?
जवाब - 80वां स्वतंत्रता दिवस

2.  जय हिंद का क्या अर्थ है?
जवाब - भारत की जीत हो

3. भारत को आजादी किस अधिनियम के तहत मिली थी?
जवाब - भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947

4.  भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था?
जवाब - पिंगली वेंकय्या

स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े सवाल

1. भारत छोड़ो आंदोलन' को किस दूसरे नाम से जाना जाता है?
उत्तर - अगस्त क्रांति

व्याख्या - 1942 में शुरू हुए 'भारत छोड़ो आंदोलन' को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है. यह आंदोलन ब्रिटिश शासन से भारत को आजाद कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था.

2. भारतीय क्रांति की जननी' के नाम से किसे जाना जाता है?
उत्तर - भीकाजी रुस्तम कामा

व्याख्या - भीकाजी रुस्तम कामा को 'भारतीय क्रांति की जननी' के नाम से जाना जाता है. उन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराया था. 

3. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच में कौन सा चिन्ह बना हुआ है?
उत्तर - अशोक चक्र

व्याख्या - भारतीय तिरंगे की सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र होता है. इसमें 24 तीलियां होती हैं. 

4. भारत की धरती पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थीं?
उत्तर - अरुणा आसफ अली

व्याख्या - 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के दौरान अरुणा आसफ अली ने तिरंगा फहराया था. उन्हें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख महिला नेताओं में गिना जाता है. 

यह भी पढ़ें - Independence Day 2026 : 15 अगस्त से जुड़े 25 सवाल, जिनका जवाब हर भारतीय को होने चाहिए पता

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Published at : 13 Aug 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
GK Independence Day 2026 August 15 Questions Freedom Struggle Questions
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