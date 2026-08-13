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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरदिल्ली की मंडी में आज क्या रहेगा सोयाबीन का भाव? जान लें ताजा अपडेट

दिल्ली की मंडी में आज क्या रहेगा सोयाबीन का भाव? जान लें ताजा अपडेट

Today's Soyabean Price In Delhi Market: दिल्ली की मंडियों में सोयाबीन के ताज़ा दामों को लेकर क्या है अपडेट? मंडी में फिलहाल कितना मिल रहा है भाव इस खबर में जान लें पूरी जानकारी

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 13 Aug 2026 11:09 AM (IST)
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Today's Soyabean Price In Delhi Market: मंडियों में फसलों के दाम आए दिन ऊपर-नीचे होते रहते हैं और ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों के किसानों और कृषि कारोबारियों के लिए अलग-अलग चीजों के दाम जानने जरूरी होते हैं. जिसमें आज हम आपको सोयबीन के दाम के बारे में बताएंगे. अगर आप भी अपनी फसल को मंडी ले जाने का प्लान बना रहे हैं तो आज का अपडेट आपके बेहद काम का है. 

आजादपुर मंडी समेत दिल्ली के बड़े एपीएमसी यार्ड्स में आज सोयाबीन की खरीद-बिक्री में एक मिलाजुला और पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है. हाल के दिनों में बाजार में डिमांड और सप्लाई के बीच जो तालमेल बना है उसने दामों को एक स्थिर लेवल दिया है. अगर आप सही टाइम पर सही जगह माल बेचकर बेहतर मुनाफा कमाना चाहते हैं. तो दिल्ली की अलग-अलग मंडियों में चल रहे मॉडल रेट और मिनिमम-मैक्सिमम रेंज की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है.

आजादपुर मंडी में आज क्या दर्ज हुआ सोयाबीन का भाव?

आज दिल्ली की मशहूर आजादपुर मंडी यानी सेंट्रल दिल्ली एपीएमसी यार्ड में सोयाबीन का एवरेज यानी मॉडल रेट 5808 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है. मंडी में आवक और क्वालिटी के हिसाब से मिनिमम प्राइस 5460 रुपये प्रति क्विंटल तक गया. जबकि बढ़िया क्वालिटी वाले सोयाबीन की अधिकतम बोली 6156 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंची. दिल्ली की दूसरी क्षेत्रीय मंडियों की बात करें तो ईस्ट दिल्ली एपीएमसी में मॉडल रेट 5708 रुपये प्रति क्विंटल रहा. 

वहीं साउथ ईस्ट दिल्ली के इलाकों में यह 5875 रुपये प्रति क्विंटल के करीब ट्रेंड कर रहा है. कुल मिलाकर दिल्ली के आसपास के 12 से 15 किलोमीटर के दायरे में रेट्स में 50 रुपये से 100 रुपये का मामूली अंतर देखने को मिल रहा है. अगर आपकी फसल की क्वालिटी अच्छी है और उसमें नमी कंट्रोल में है. तो आपको मंडी में आसानी से 6000 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर का रेट मिल सकता है.


दिल्ली की मंडी में आज क्या रहेगा सोयाबीन का भाव? जान लें ताजा अपडेट

सरकारी MSP से कितना ऊपर बिक रहा है सोयाबीन?

किसानों के लिहाज से सबसे राहत की बात यह है कि इस समय दिल्ली की मंडी में सोयाबीन का औसत मार्केट प्राइस सरकार के मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP से ऊपर बना हुआ है. साल 2026-27 के लिए तय सीएसीपी  की एमएसपी दर 5708 रुपये प्रति क्विंटल है. जिसकी तुलना में आज का मॉडल रेट 5808 रुपये लगभग 1.8 परसेंट ज्यादा चल रहा है. 

इसका मतलब यह है कि किसानों को सरकारी खरीद केंद्र के चक्कर काटे बिना भी ओपन मार्केट में वाजिब और कॉम्पिटिटिव रेट्स मिल रहे हैं. मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑयल मिलों की तरफ से आ रही लगातार डिमांड और घरेलू रिफाइंड तेल बाजार में मजबूती के चलते व्यापारियों में खरीदारी की दिलचस्पी बनी हुई है. हालांकि मंडी में माल ले जाने से पहले ग्रेडिंग और छंटाई अच्छे से कर लेना फायदेमंद रहेगा जिससे आपको ऊपरी ब्रैकेट यानी 6100 रुपये का रेट मिल सके.


दिल्ली की मंडी में आज क्या रहेगा सोयाबीन का भाव? जान लें ताजा अपडेट

यह भी पढ़ें: भिंडी तोड़ने का सही समय क्या है? देर की तो खराब हो जाएगी फसल

आने वाले दिनों में क्या रहेगा मंडी का मिजाज?

आने वाले दिनों की बात करें तो सोयाबीन के दामों में किसी बड़े क्रैश या अचानक गिरावट के चांस फिलहाल नहीं दिख रहे हैं. इंटरनेशनल मार्केट के संकेतों, प्रोसेसिंग यूनिट्स की रोजाना की खपत और दूसरे राज्यों से आ रही आवक की स्पीड को देखते हुए रेट्स इसी रेंज के आसपास स्थिर रहने के चास है. एक्सपर्ट्स की मानें तो अगर आपके पास अच्छी सूखी और साफ फसल रखी है. 

तो एक साथ पूरा स्टॉक निकालने के बजाय किस्तों में माल मंडी लाना सही फैसला हो सकता है. इससे आप मार्केट की हर छोटी-बड़ी तेजी का फायदा उठा सकेंगे. इसके अलावा मंडी जाने से पहले अपने नजदीकी आजादपुर, गाजीपुर या ओखला एपीएमसी यार्ड का लेटेस्ट रेट ऑनलाइन या लोकल आढ़तियों से जरूर कंफर्म कर लें जिससे लॉजिस्टिक्स और भाड़े का सही अंदाजा लगाया जा सके.

यह भी पढ़ें: 15 अगस्त के बाद किसानों के लिए कौन-सी योजनाएं आएंगी? जानें हर अपडेट

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 13 Aug 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Azadpur Mandi Soyabean Farming News
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