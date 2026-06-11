भारतीय छात्रों को जापान में फ्री पढ़ाई का मौका, पूरी फीस होगी माफ

इस स्कॉलरशिप के तहत छात्रों की पूरी ट्यूशन फीस माफ की जाती है. इसके अलावा रहने और खाने के लिए मासिक भत्ता दिया जाता है. किताबों और स्टडी मटेरियल के लिए अलग से सहायता राशि मिलती है. मेडिकल इंश्योरेंस और आने-जाने का यात्रा खर्च भी कवर किया जाता है. रिसर्च करने वाले छात्रों को थीसिस तैयार करने के लिए अतिरिक्त ग्रांट भी मिल सकती है.