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भारतीय छात्रों को जापान में फ्री पढ़ाई का मौका, पूरी फीस होगी माफ
ADB Japan Scholarship 2026 के तहत भारतीय छात्रों को जापान की 17 प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स की पढ़ाई करने का मौका, जानिए कौन से छात्र कर सकतें हैं आवेदन?
विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए शानदार मौका आया है. ADB Japan Scholarship 2026 के तहत छात्रों को जापान की टॉप यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स की पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा. इस स्कॉलरशिप की खास बात यह है कि इसमें पढ़ाई से लेकर रहने और यात्रा तक का अधिकांश खर्च कवर किया जाता है.
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Published at : 11 Jun 2026 08:04 PM (IST)
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