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भारतीय छात्रों को जापान में फ्री पढ़ाई का मौका, पूरी फीस होगी माफ

ADB Japan Scholarship 2026 के तहत भारतीय छात्रों को जापान की 17 प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स की पढ़ाई करने का मौका, जानिए कौन से छात्र कर सकतें हैं आवेदन?

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 11 Jun 2026 08:04 PM (IST)
ADB Japan Scholarship 2026 के तहत भारतीय छात्रों को जापान की 17 प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स की पढ़ाई करने का मौका, जानिए कौन से छात्र कर सकतें हैं आवेदन?

विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए शानदार मौका आया है. ADB Japan Scholarship 2026 के तहत छात्रों को जापान की टॉप यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स की पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा. इस स्कॉलरशिप की खास बात यह है कि इसमें पढ़ाई से लेकर रहने और यात्रा तक का अधिकांश खर्च कवर किया जाता है.

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ADB-Japan Scholarship Program की शुरुआत जापान सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा की गई थी. इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य विकासशील देशों के प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है. इसके तहत छात्र इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट से जुड़े विषयों में मास्टर्स की पढ़ाई कर सकते हैं.
ADB-Japan Scholarship Program की शुरुआत जापान सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा की गई थी. इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य विकासशील देशों के प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है. इसके तहत छात्र इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट से जुड़े विषयों में मास्टर्स की पढ़ाई कर सकते हैं.
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इस स्कॉलरशिप के तहत छात्रों की पूरी ट्यूशन फीस माफ की जाती है. इसके अलावा रहने और खाने के लिए मासिक भत्ता दिया जाता है. किताबों और स्टडी मटेरियल के लिए अलग से सहायता राशि मिलती है. मेडिकल इंश्योरेंस और आने-जाने का यात्रा खर्च भी कवर किया जाता है. रिसर्च करने वाले छात्रों को थीसिस तैयार करने के लिए अतिरिक्त ग्रांट भी मिल सकती है.
इस स्कॉलरशिप के तहत छात्रों की पूरी ट्यूशन फीस माफ की जाती है. इसके अलावा रहने और खाने के लिए मासिक भत्ता दिया जाता है. किताबों और स्टडी मटेरियल के लिए अलग से सहायता राशि मिलती है. मेडिकल इंश्योरेंस और आने-जाने का यात्रा खर्च भी कवर किया जाता है. रिसर्च करने वाले छात्रों को थीसिस तैयार करने के लिए अतिरिक्त ग्रांट भी मिल सकती है.
Published at : 11 Jun 2026 08:04 PM (IST)
Tags :
Education Japan Scholarship 2026 Study Abroad Scholarshi

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