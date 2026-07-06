IIT और IIM के बगैर भी MNC में मिलेगी जॉब, 12वीं के बाद इन कोर्सेज पर दें ध्यान

Courses After 12th for MNC Jobs : 12वीं के बाद ज्यादातर छात्रों और उनके परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अब आगे कौन-सा कोर्स चुना जाए. पहले लोगों का मानना था कि अच्छी नौकरी और सफल करियर के लिए सिर्फ इंजीनियरिंग या एमबीबीएस ही सबसे अच्छे ऑप्शन हैं. लेकिन अब कंपनियां सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि अच्छे स्किल्स और काम की जानकारी रखने वाले लोगों को भी मौका दे रही हैं.

यही कारण है कि आज 12वीं के बाद ऐसे कई कोर्स हैं, जिन्हें करके छात्र बड़ी कंपनियों और मल्टीनेशनल कंपनियों (MNC) में भी नौकरी पा सकते हैं. हालांकि किसी भी कोर्स का चुनाव सिर्फ दूसरों को देखकर या ट्रेंड के आधार पर नहीं करना चाहिए. छात्रों को हमेशा अपने इंटरेस्ट और फ्यूचर गोल को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए. ऐसे में आइऐ जानते हैं कि IIT और IIM के बगैर भी MNC में 12वीं के बाद किन कोर्सेज को करने से जॉब मिलेगी.



MNC में 12वीं के बाद किन कोर्सेज को करने से जॉब मिलेगी

अगर किसी छात्र का इंटरेस्ट बिजनेस, कॉमर्स, फाइनेंस या मैनेजमेंट में है, तो वह BBA, B.Com, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और मैनेजमेंट स्टडीज जैसे कोर्स चुन सकता है. इन कोर्स के बाद बैंकिंग, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिल सकते हैं. वहीं, जिन छात्रों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और जो क्रिएटिव सोच रखते हैं, उनके लिए मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशंस, एडवरटाइजिंग और कंटेंट क्रिएशन अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं.

इन क्षेत्रों में मीडिया संस्थानों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विभागों में नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं. क्रिएटिव सोच रखने वाले छात्र फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, एनिमेशन, इंटीरियर डिजाइन और फाइन आर्ट्स के जरिए भी अपना सफल करियर बना सकते हैं.

IIT और IIM के अलावा भी मौजूद हैं कई रास्ते

12वीं के बाद कई छात्र IIT और IIM के बीच कंफ्यूज रहते हैं. जहां IIT में B.Tech के जरिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है, वहीं IIM का IPM प्रोग्राम मैनेजमेंट और बिजनेस में करियर बनाने वालों के लिए है. लेकिन अच्छी नौकरी पाने के लिए IIT और IIM के अलावा भी सही कोर्स और जरूरी स्किल्स के साथ दूसरे संस्थानों से पढ़ाई करने वाले छात्र भी बड़ी कंपनियों में अपनी जगह बना सकते हैं. जो छात्र कम समय में जॉब के लिए जरूरी स्किल्स सीखना चाहते हैं, उनके लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं.

इनमें CCNA, CompTIA A+, Cyber Security, Linux Administration, Web Development, Python Programming, Graphic Design, Digital Marketing, Tally Prime with GST, Cloud Computing, Data Analytics, Microsoft Office Specialist, Android App Development और Artificial Intelligence & Machine Learning जैसे कोर्स शामिल हैं. इनमें से ज्यादातर कोर्स 3 से 12 महीने के अंदर पूरे किए जा सकते हैं और इनकी फीस भी पारंपरिक डिग्री की तुलना में कम होती है.

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तेजी से बढ़ रहे हैं ये नए करियर ऑप्शन

बदलते समय के साथ कई नए प्रोफेशन तेजी से उभरकर सामने आए है. छात्र डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग और गेम डिजाइन जैसे क्षेत्रों में भी कोर्स कर सकते हैं. इन सेक्टर में कुशल प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बढ़ रही है और आकर्षक सैलरी पैकेज भी मिल रहे हैं. इसके अलावा लॉ, साइकोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, एनवायरमेंटल स्टडीज और सोशल वर्क जैसे क्षेत्रों में भी बेहतर करियर की संभावनाएं मौजूद हैं.

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