69 वर्षीय कन्नन की अनोखी कहानी, 30 साल से फ्री में लिख रहे लोगों की अर्जियां

कन्नन रामकृष्णन से जब यह पूछा गया कि सोशल मीडिया के दौर में भी हाथ से लिखी अर्जियां क्यों चुनते हैं, तो उनका कहना था कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरी हर अर्जी का तुरंत असर होता है या नहीं. मुझे अधिकारियों को सार्वजनिक मुद्दों पर लिखने में ही आनंद मिलता है. जब किसी अर्जी के कारण समाज में कोई पॉजिटिव बदलाव आता है, तो उसकी खुशी बयां नहीं की जाती जा सकती. उनका मानना है कि भले ही सोशल मीडिया से शिकायत तेजी से पहुंचती है, लेकिन एक साफ-सुथरी, विनम्र और सही तरीके से लिखी गई अर्जी को पढ़कर अधिकारी उस पर विचार करने को मजबूर होते हैं.