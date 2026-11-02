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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल

'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल

BMC के प्रदूषण से जुड़े कैंपेन को लेकर दीया मिर्जा अब सियासी बयानबाजी के निशाने पर आ गई हैं. शिवसेना और बीजेपी ने उस वीडियो का विरोध किया है, जिसमें उन्होंने दीवाल पर पटाखे न फोड़ने की अपील की.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 02 Nov 2026 05:31 PM (IST)
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एक्ट्रेस दीया मिर्जा के मुंबई में प्रदूषण से निपटने वाले वीडियो के सामने आने के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है. जहां बीजेपी और शिवसेना ने उनका विरोध किया है, तो वहीं कांग्रेस नेता उनके समर्थन में उतर आए हैं. मेयर ऋतु तावड़े ने मिर्जा को सरकार विरोधी करार दिया है. इससे पहले बीएमसी ने दीया मिर्जा और क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे समेत कई हस्तियों से जुड़ा कैंपेन का एक वीडियो जारी किया था. इसमें वह पटाखे न फोड़ने की अपील करती हुई नजर आ रही थीं. हालांकि, सियासी हल्ला मचने के बाद बीएमसी ने उस वीडियो को हटा लिया है. 

इस पूरे मामले पर दीया मिर्जा ने सफाई देते हुए ANI से कहा है कि कोई उस वीडियो की आलोचना क्यों करेगा, जिसे माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट और बीएमसी ने मुझसे जनहित में रिकॉर्ड करवाया है? एयर पॉल्यूशन एक चिंता का विषय है. प्रदूषण कम करने से जुड़ी सभी कोशिशों का स्वागत होना चाहिए. यह लोगों की हेल्थ से जुड़ी समस्या है. 

संजय निरुपम ने किया मिर्जा का विरोध

शिवसेना नेता संजय निरुपम ने दीया मिर्जा का विरोध करते हुए कहा कि अभिनेत्री दीवाली की सदियों पुरानी परंपरा का विरोध कर रही हैं. इसमें पटाखे फोड़ना, आसपास रोशनी करना और आतिशबाजी के साथ त्योहार मनाना शामिल है. मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कभी अपेन समुदाय के लोगो द्वारा सड़कों पर जुमे की नमाज अदा करने का विरोध किया है? 

शिवसेना की प्रवक्ता शायना एनसी ने कहा कि दीवाली स्पष्ट रूप से रोशनी का त्योहार है. दीया मिर्जा, जिनके नाम में ही दीया है, उन्हें भी यह समझना चाहिए कि दीवाली के साथ एक खास संस्कृतिक पहचान जुड़ी हुई है. कोई भी प्रदूषण फैलाने और पटाखे फोड़ने को बढ़ावा नहीं दे रहा है, हमें खुद इस पर आत्म चिंतन की जरूरत है. 

मुंबई की मेयर तावड़े ने साधा निशाना

वहीं, मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने कहा है कि अगर हम दीया मिर्जा की पूरी प्रोफाइल देखें, तो पता चलता है कि उन्होंने नर्मदा परियोजना और यूसीसी का विरोध किया है. उन्होंने पर्यावरण संकट से निपटने के उन प्रयासों का भी विरोध किया है, जिन पर हम खुद काम कर रहे हैं. पीएम मोदी के बयानों का भी विरोध किया है. ऐसा लगता है कि उनका विरोध लगातार हिंदुत्व के खिलाफ ही रहा है. हिंदू लोग दीवाली कैसे मनाएं, इसके लिए दीया मिर्जा से सीखने की जरूरत नहीं है. हम जानते हैं कि अपनी दीवाली कैसे मनानी है. 

नितेश राणे बोले- CM से बात करूंगा

राज्य मंत्री नितेश राणे ने कहा है कि दीया मिर्जा ने दिवाली को लेकर ट्वीट किया है. ईद, मुहर्रम या बकरीद के समय वे कभी ऐसा ट्वीट नहीं करतीं. न ही कोई सलाह देती हैं. वे केवल पर्यावरण के अनुकूल होली की बात करती हैं. उन्हें पर्यावरण के अनुकूल रमजान और बकरीद के बारे में भी बात करना चाहिए. उनके जैसे लोग सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ हैं. मैं इस पर मुख्यमंत्री से चर्चा करूंगा. भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोकने पर ध्यान दूंगा. 

वारिस पठान बोले- क्या यह पाखंड नहीं? 

वहीं, AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में आने वाले दिवाली त्योहार के दौरान होने वाले ध्वनि प्रदूषण और हेल्थ से जुड़े खतरे को देखते हुए निर्देश या आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि गलियों, सार्वजनिक सड़कों या फुटपाथ पर पटाखे नहीं फोड़े जाने चाहिए. ऐसे में दीया मिर्जा के बयानों पर यह चुनिंदा आक्रोश क्यों? क्या यह पाखंड नहीं है? क्या यह दोहरापन नहीं है? अगर आपको सचन में कुछ कहना था तो आप बाकी चीजों के बारे में बात कर सकते थे. 

यह एक समुदाय का मामला नहीं: रामदास अठावले

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि मुझे लगता है कि दीया मिर्जा एक फिल्म अभिनेत्री हैं. मुस्लिम समुदाय से आती हैं. यह किसी एक समुदाय का मामला नहीं है. भारत एक ऐसा देश है, जहां बीआर अंबेडकर की तरफ से दिया संविधान हर धर्म को अपने त्योहार मनाने का अधिकार देता है. 

उन्होंने आगे कहा कि जैसा आप जानते हैं कि जिस तरह से मुसलमान ईद मनाते हैं. रमजान का पालन करते हैं, उसी तरह हिंदू समुदाय के लोग भी इन आयोजनों में शामिल होते हैं. वे मुसलमानों के त्योहार मनाने के तरीके का सम्मान करते हैं. इसी तरह हिंदू समुदाय के लोग दीवाली मनाते हैं. अगर पटाखे न जलाएं जाएं तो दीवाली का महत्व कुछ कम हो सकता है. हमें अत्याधिक प्रदूषण को लेकर चिंतिंत रहना चाहिए. 

कांग्रेस नेता वडेट्टीवार ने किया मिर्जा का समर्थन

इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि दीया मिर्जा ने कुछ भी गलत नहीं किया है. यह एक विकृत मानसिकता को दर्शाता है. इसका मकसद देश की एकता को भंग करना है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 02 Nov 2026 04:40 PM (IST)
Tags :
BJP Congress Diwali Shiv Sena Bmc Dia Mirza
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