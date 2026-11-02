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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग

कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग

IND vs NZ ODI Series Match Timings: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. यहां जानें भारतीय समय के अनुसार वनडे सीरीज के मैच कितने बजे से शुरू होंगे.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 02 Nov 2026 05:22 PM (IST)
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टी20 सीरीज जीतने के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम का अगला मिशन न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज जीतना है. भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज 3-2 से जीती है. अब दोनों टीमों के बीच 4 नवंबर से पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. आमतौर पर न्यूजीलैंड में वनडे मैच मिड नाइट (रात करीब 3 बजे या साढ़े 3 बजे) शुरू होते हैं, लेकिन इस वनडे सीरीज की टाइमिंग भारतीय फैंस की वजह से बदली गई है. 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच खेली जाएगी. टी20 सीरीज के मैच भारतीय समय के अनुसार, दोपहर साढ़े 12 बजे से खेले जा रहे थे, लेकिन वनडे सीरीज के मैचों की टाइमिंग अलग है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले सभी पांच वनडे भारतीय समय के अनुसार सुबह साढ़े 7 बजे से शुरू होंगे. वहीं इन मैचों का टॉस सुबह 7 बजे होगा. 

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भारत और न्यूजीलैंड की पांच मैचों की वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल 

4 नवंबर- पहला वनडे (ऑकलैंड), भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:30 बजे से
7 नवंबर- दूसरा वनडे (वेलिंग्टन), भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:30 बजे से
10 नवंबर- तीसरा वनडे (हैमिल्टन), भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:30 बजे से
13 नवंबर- चौथा वनडे (बे ओवल), भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:30 बजे से
15 नवंबर- पांचवां वनडे (बे ओवल), भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:30 बजे से

पहले वनडे के लिए टीम इंडिया- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, नमन धीर, ऋतुराज गायकवाड़, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अंशुल कंबोज, केएल राहुल, ईशान किशन, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी डार, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव 

दूसरे और तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम-  शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, नमन धीर, ऋतुराज गायकवाड़, अक्षर पटेल, अंशुल कंबोज, केएल राहुल, ईशान किशन, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी डार, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव

चौथे और पांचवें वनडे के लिए टीम इंडिया- श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, नमन धीर, ऋतुराज गायकवाड़, अक्षर पटेल, ईशान किशन, कुमार कुशाग्र, आकिब नबी डार, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव

पहले तीन वनडे के लिए न्यूजीलैंड की टीम- मार्क चैपमैन, विल यंग, माइकल ब्रेसवेल, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, डेवोन कॉनवे, टॉम लाथम, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन और ब्लेयर टिकनर

चौथे और पांचवें वनडे के लिए न्यूजीलैंड की टीम- फिल एलन, मार्क चैपमैन, विल यंग, माइकल ब्रेसवेल, निक कैली, मिचेल सैंटनर (कप्तान), मिचेल है, टिम सीफर्ट, क्रिस्टियन क्लार्क, मैथ्यू फिशर, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी और ब्लेयर टिकनर

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 02 Nov 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
India Vs New Zealand Odi Series IND Vs NZ ODI Series INDIA VS NEW ZEALAND
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