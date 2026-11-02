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CLAT 2027 के लिए अब 7 नवंबर तक करें आवेदन, बढ़ाई गई डेट

CLAT 2027: अब क्लैट 2027 के लिए आखिरी तारीख 7 नवंबर कर दी, जो कैंडिडेट्स नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में UG और PG प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 02 Nov 2026 12:52 PM (IST)
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CLAT 2027: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने कॉमन लॉ एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. कंसोर्टियम की ओर से जारी नोटिस के अनुसार अब क्लैट 2027 के लिए आखिरी तारीख 7 नवंबर कर दी गई है, जो कैंडिडेट्स नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, वह ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 7 नवंबर रात 11:59 बजे तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं. पहले क्लैट 2027 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी. अब कंसोर्टियम की ओर से आखिरी तारीख में बदलाव कर दिया गया है. 

कब होगी क्लैट 2027 की परीक्षा? 

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कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार क्लैट 2027 की परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को होगी. यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित कराई जाएगी. यह परीक्षा 2027-28 एकेडमिक सेशन के लिए 5 साल के इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट लॉ कोर्स और 1 साल के पोस्ट ग्रेजुएट एलएलएम प्रोग्राम के लिए में एडमिशन के लिए है. इन कोर्स में एडमिशन चाहने वाले कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन पूरा प्रोसेस पूरा करना होगा और एंट्रेंस परीक्षा देनी होगी. 

क्लैट 2027 के लिए आवेदन फीस 

क्लैट 2027 के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को अपनी कैटेगरी के हिसाब से एप्लीकेशन फीस देनी होगी. इसमें जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के साथ-साथ एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई एप्लीकेंट को 4000 रुपये फीस जमा करनी होगी. वहीं एससी, एसटी, बीपीएल और दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस 3500 रुपये रखी गई है. आवेदन फीस का पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से करना होगा. वहीं आपको बता दें कि यह फीस नॉन रिफंडेबल और नॉन एडजेस्टेबल है. 

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कैसा होगा परीक्षा का फॉर्मेट? 

क्लैट 2027 के पेपर में 5 सेक्शन में 120 कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड मल्टीप्ल चॉइस सवाल होंगे. इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज सहित करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव तकनीक से जुड़े सवाल होंगे. कैंडिडेट्स को हर सही जवाब के लिए एक नंबर मिलेगा, जबकि हर गलत जवाब के लिए 0.25 नंबर काटे जाएंगे. 

कैसे करें क्लैट 2027 के लिए आवेदन?

  • कैंडिडेट क्लैट 2027 के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं. 
  • इसके बाद क्लैट 2027 सेक्शन खोलें और रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करें. 
  • अब नया रजिस्ट्रेशन ऑप्शन चुने और जरूरी कॉन्टैक्ट डीटेल्स डालें. 
  • पासवर्ड का इस्तेमाल करके मोबाइल नंबर वेरीफाई करें. 
  • अब लॉगिन करें और पर्सनल, एकेडमिक और परीक्षा से जुड़ी जानकारी भरें. 
  • डिटेल भरने के बाद टेस्ट सेंटर की लिस्ट में से अपने पसंद की जगह चुनें. 
  • अब जरूरी फोटो, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करें.
  • इसके बाद एप्लीकेशन फीस का ऑनलाइन पेमेंट करें.
  • लास्ट में फॉर्म सबमिट कर लें और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 02 Nov 2026 12:50 PM (IST)
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