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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाSuccess Story: कौन हैं IPS सिमरन भारद्वाज? जिन्होंने 40 दिन में रेपिस्ट को दिलाई फांसी की सजा

Success Story: कौन हैं IPS सिमरन भारद्वाज? जिन्होंने 40 दिन में रेपिस्ट को दिलाई फांसी की सजा

26 वर्षीय जेन जी अधिकारी सिमरन भारद्वाज वर्तमान में गुजरात कैडर की IPS अधिकारी हैं. सिमरन भारद्वाज का जन्म 8 फरवरी 2000 को हुआ था. वह मूल रूप से से हरियाणा की रेवाड़ी जिले से ताल्लुक रखती है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 02 Nov 2026 08:26 AM (IST)
26 वर्षीय जेन जी अधिकारी सिमरन भारद्वाज वर्तमान में गुजरात कैडर की IPS अधिकारी हैं. सिमरन भारद्वाज का जन्म 8 फरवरी 2000 को हुआ था. वह मूल रूप से से हरियाणा की रेवाड़ी जिले से ताल्लुक रखती है.

Success Story: जहां एक तरफ हमारे देश में न्याय मिलने में अक्सर लंबी कानूनी प्रक्रिया और कई साल लग जाते हैं, वहीं गुजरात के राजकोट ग्रामीण पुलिस ने संवेदनशीलता और सूझबूझ से एक ऐसी मिसाल पेश की है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी और खींच लिया. राजकोट के आटकोट क्षेत्र में 7 साल की एक मासूम बच्ची के साथ हुई क्रूरता के इस मामले में पुलिस अभियोजन और न्यायपालिका ने मिलकर महज 40 दिनों के अंदर आरोपी को मौत की सजा दिलवाई.

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इस मामले की जांच की कमान संभालने वाली युवा आईपीएस अधिकारी और राजकोट में सहायक पुलिस अधीक्षक सिमरन भारद्वाज इन दिनों अपनी बेहतरीन पुलिसिंग और त्वरित न्याय दिलाने के लिए देशभर में चर्चा का केंद्र बनी हुई है. सिमरन भारद्वाज की असाधारण उपलब्धि के लिए उन्हें 31 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक से भी सम्मानित किया गया है.
इस मामले की जांच की कमान संभालने वाली युवा आईपीएस अधिकारी और राजकोट में सहायक पुलिस अधीक्षक सिमरन भारद्वाज इन दिनों अपनी बेहतरीन पुलिसिंग और त्वरित न्याय दिलाने के लिए देशभर में चर्चा का केंद्र बनी हुई है. सिमरन भारद्वाज की असाधारण उपलब्धि के लिए उन्हें 31 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक से भी सम्मानित किया गया है.
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26 वर्षीय जेन जी अधिकारी सिमरन भारद्वाज वर्तमान में गुजरात कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं. सिमरन भारद्वाज का जन्म 8 फरवरी 2000 को हुआ था. वह मूल रूप से से हरियाणा की रेवाड़ी जिले के बलवाड़ी गांव से ताल्लुक रखती है,  उनकी शुरुआती पढ़ाई ग्वालियर में हुई.
26 वर्षीय जेन जी अधिकारी सिमरन भारद्वाज वर्तमान में गुजरात कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं. सिमरन भारद्वाज का जन्म 8 फरवरी 2000 को हुआ था. वह मूल रूप से से हरियाणा की रेवाड़ी जिले के बलवाड़ी गांव से ताल्लुक रखती है,  उनकी शुरुआती पढ़ाई ग्वालियर में हुई.
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वहीं सिमरन भारद्वाज ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कमला नेहरू कॉलेज पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया. कॉलेज के दूसरे साल में ही उन्होंने बिना किसी कोचिंग के यूपीएससी की तैयारी का प्लान बना लिया था. वहीं अपनी मजबूत रणनीति और स्मार्ट वर्क के बल पर उन्होंने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2021 में ऑल इंडिया स्तर पर 172 वीं रैंक हासिल की. महज 3 साल की उम्र में पहले ही प्रयास में उनका चयन आईपीएस अधिकारी के लिए हुआ और उन्हें गुजरात कैडर आवंटित किया गया.
वहीं सिमरन भारद्वाज ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कमला नेहरू कॉलेज पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया. कॉलेज के दूसरे साल में ही उन्होंने बिना किसी कोचिंग के यूपीएससी की तैयारी का प्लान बना लिया था. वहीं अपनी मजबूत रणनीति और स्मार्ट वर्क के बल पर उन्होंने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2021 में ऑल इंडिया स्तर पर 172 वीं रैंक हासिल की. महज 3 साल की उम्र में पहले ही प्रयास में उनका चयन आईपीएस अधिकारी के लिए हुआ और उन्हें गुजरात कैडर आवंटित किया गया.
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राजकोट ग्रामीण में सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में यह उनके करियर की पहली ही फील्ड पोस्टिंग थी, जिसमें उन्होंने असाधारण काम करने की क्षमता संवेदनशीलता और नेतृत्व का लोहा मनवाया. वहीं बताया जाता है कि सिमरन की सफलता के पीछे उनकी मां का बहुत बड़ा योगदान रहा है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 2015 में सिमरन 10वीं कक्षा में थी, तब उनकी मां ने अपनी डायरी में लिखा था कि सिमरन सिविल सेवा में जाएं. इसके बाद सिमरन ने अपनी मां की उस डायरी में लिखी ख्वाहिश को सर्च कर दिखाया.
राजकोट ग्रामीण में सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में यह उनके करियर की पहली ही फील्ड पोस्टिंग थी, जिसमें उन्होंने असाधारण काम करने की क्षमता संवेदनशीलता और नेतृत्व का लोहा मनवाया. वहीं बताया जाता है कि सिमरन की सफलता के पीछे उनकी मां का बहुत बड़ा योगदान रहा है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 2015 में सिमरन 10वीं कक्षा में थी, तब उनकी मां ने अपनी डायरी में लिखा था कि सिमरन सिविल सेवा में जाएं. इसके बाद सिमरन ने अपनी मां की उस डायरी में लिखी ख्वाहिश को सर्च कर दिखाया.
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वहीं गुजरात के राजकोट का यह मामला 4 दिसंबर 2025 का था. दरअसल 4 दिसंबर 2025 की दोपहर राजकोट ग्रामीण के आटकोट में कुछ बच्चे खेल रहे थे. वहीं मध्य प्रदेश के खेतों में मजदूरी करने वाले परिवार के बीच रहने वाला आरोपी राम सिंह, वहां पहुंचा वह 7 साल की बच्ची को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ दरिंदगी की. आरोपी ने बच्ची की जान लेने की नीयत से उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे का सरिया घुसा दिया था. बच्ची की चीख पुकार सुनकर जब दूसरे बच्चे मौके पर पहुंचे, तो आरोपी वहां से फरार हो गया.
वहीं गुजरात के राजकोट का यह मामला 4 दिसंबर 2025 का था. दरअसल 4 दिसंबर 2025 की दोपहर राजकोट ग्रामीण के आटकोट में कुछ बच्चे खेल रहे थे. वहीं मध्य प्रदेश के खेतों में मजदूरी करने वाले परिवार के बीच रहने वाला आरोपी राम सिंह, वहां पहुंचा वह 7 साल की बच्ची को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ दरिंदगी की. आरोपी ने बच्ची की जान लेने की नीयत से उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे का सरिया घुसा दिया था. बच्ची की चीख पुकार सुनकर जब दूसरे बच्चे मौके पर पहुंचे, तो आरोपी वहां से फरार हो गया.
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इस मामले के बाद बच्ची ट्रोमा में चली गई थी.  वह इतनी सहमी हुई थी कि उसने कई दिनों तक पुलिस  के सामने एक शब्द नहीं बोला था. ऐसे में एएसपी सिमरन  ने आरोपी को पकड़ने के लिए पहले उसी बच्ची से दोस्ती की. इसके बाद एएसपी सिमरन भारद्वाज और उनकी टीम ने आरोपी को पकड़ा. इस मामले को लेकर एएसपी सिमरन भारद्वाज और उनकी टीम ने महज 12 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल की.  इसके बाद अदालत ने सुनवाई करते हुए एफआईआर दर्ज होने के मात्रा के 41 दिन के अंदर आरोपी को मौत की सजा सुनाई. 
इस मामले के बाद बच्ची ट्रोमा में चली गई थी.  वह इतनी सहमी हुई थी कि उसने कई दिनों तक पुलिस  के सामने एक शब्द नहीं बोला था. ऐसे में एएसपी सिमरन  ने आरोपी को पकड़ने के लिए पहले उसी बच्ची से दोस्ती की. इसके बाद एएसपी सिमरन भारद्वाज और उनकी टीम ने आरोपी को पकड़ा. इस मामले को लेकर एएसपी सिमरन भारद्वाज और उनकी टीम ने महज 12 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल की.  इसके बाद अदालत ने सुनवाई करते हुए एफआईआर दर्ज होने के मात्रा के 41 दिन के अंदर आरोपी को मौत की सजा सुनाई. 
Published at : 02 Nov 2026 08:26 AM (IST)
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