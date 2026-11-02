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Success Story: कौन हैं IPS सिमरन भारद्वाज? जिन्होंने 40 दिन में रेपिस्ट को दिलाई फांसी की सजा
26 वर्षीय जेन जी अधिकारी सिमरन भारद्वाज वर्तमान में गुजरात कैडर की IPS अधिकारी हैं. सिमरन भारद्वाज का जन्म 8 फरवरी 2000 को हुआ था. वह मूल रूप से से हरियाणा की रेवाड़ी जिले से ताल्लुक रखती है.
Success Story: जहां एक तरफ हमारे देश में न्याय मिलने में अक्सर लंबी कानूनी प्रक्रिया और कई साल लग जाते हैं, वहीं गुजरात के राजकोट ग्रामीण पुलिस ने संवेदनशीलता और सूझबूझ से एक ऐसी मिसाल पेश की है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी और खींच लिया. राजकोट के आटकोट क्षेत्र में 7 साल की एक मासूम बच्ची के साथ हुई क्रूरता के इस मामले में पुलिस अभियोजन और न्यायपालिका ने मिलकर महज 40 दिनों के अंदर आरोपी को मौत की सजा दिलवाई.
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Published at : 02 Nov 2026 08:26 AM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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