वहीं गुजरात के राजकोट का यह मामला 4 दिसंबर 2025 का था. दरअसल 4 दिसंबर 2025 की दोपहर राजकोट ग्रामीण के आटकोट में कुछ बच्चे खेल रहे थे. वहीं मध्य प्रदेश के खेतों में मजदूरी करने वाले परिवार के बीच रहने वाला आरोपी राम सिंह, वहां पहुंचा वह 7 साल की बच्ची को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ दरिंदगी की. आरोपी ने बच्ची की जान लेने की नीयत से उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे का सरिया घुसा दिया था. बच्ची की चीख पुकार सुनकर जब दूसरे बच्चे मौके पर पहुंचे, तो आरोपी वहां से फरार हो गया.