एक्सप्लोरर
Success Story: कौन हैं IPS प्रीति यादव? जो बनीं नोएडा जोन-1 की पहली महिला DCP
Success Story: 2019 बैच की आईपीएस अधिकारी प्रीति यादव को नोएडा जोन 1 का पुलिस उपायुक्त बनाया गया है. इस महत्वपूर्ण नियुक्ति के साथ ही वह नोएडा जोन 1 की कमान संभालने वाली पहली महिला डीसीपी बन गई है.
Success Story: उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक पद पर बड़ा फेरबदल करते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने तेज तर्रार और युवा आईपीएस अधिकारी प्रीति यादव को बहुत अहम जिम्मेदारी सौंपी है. कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की ओर से किए गए प्रशासनिक बदलावों के तहत 2019 बैच की आईपीएस अधिकारी प्रीति यादव को नोएडा जोन 1 का पुलिस उपायुक्त बनाया गया है. इस महत्वपूर्ण नियुक्ति के साथ ही वह नोएडा जोन 1 की कमान संभालने वाली पहली महिला डीसीपी बन गई है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 30 Oct 2026 08:55 PM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
7 महीने में CBSE ने 6 बार बदले नियम, छात्र और स्कूल क्यों है परेशान?
शिक्षा
10वीं पास के लिए कोर्ट में 17 पदों पर निकली भर्ती, 56900 रुपये होगी सैलरी
शिक्षा
NBEMS ने जारी किया NEET-SS 2026 का शेड्यूल, 18 नवंबर तक जमा कर सकते हैं फॉर्म
शिक्षा
BPSC ने रद्द की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, 1711 पदों पर होनी थी नियुक्ति
Advertisement
एबीपी न्यूज़
Opinion