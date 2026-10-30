वहीं प्रीति यादव पढ़ाई में शुरू से ही मेधावी छात्र रही थी. उन्होंने ह्यूमैनिटीज (आर्ट्स) विषय से 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 96.2 प्रतिशत अंक हासिल किए. इसके बाद उन्होंने ज्योग्राफी विषय से बीए ऑनर्स की डिग्री ली और यूनिवर्सिटी टॉप करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया. ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने मास्टर्स में एडमिशन लिया. लेकिन सिविल सेवा को अपना मुख्य टारगेट बनाते हुए उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और पूरी तरह से यूपीएससी की तैयारी में जुट गई.