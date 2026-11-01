आज की टेक इंडस्ट्री में फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियरिंग का रोल सबसे तेजी से उभर रहा है. इसका मुख्य काम टेक्नोलॉजी और बिजनेस के बीच एक मजबूत पुल की तरह काम करना होता है. यह इंजीनियर लैब या कोडिंग एनवायरमेंट से बाहर निकलकर क्लाइंट के साथ सीधे काम करते हैं और एआई सॉफ्टवेयर टूल्स को बिजनेस की असली समस्याओं को सुलझाने के लिए डिप्लॉयड करते हैं. स्केलर और साइबर मीडिया रिसर्च की इंडियाज एफडीई अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार 88 प्रतिशत भारतीय कंपनियों का मानना है कि 2030 तक एफडीई की डिमांड तेजी से बढ़ेगी. रिपोर्ट के अनुसार खास बात यह है कि इस रोल में काम करने वाले 80 प्रतिशत इंजीनियर का सालाना पैकेज 40 लाख से 1 करोड़ रुपये के बीच है, जिसमें 30 प्रतिशत तक का सैलरी प्रीमियम मिलता है