ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाEngineers Jobs: AI की दौड़ में इंजीनियरों की बदलेगी किस्मत, इन 5 टेक्निकल जॉब्स में मिल रहे करोड़ों के पैकेज

Engineers Jobs: AI की दौड़ में इंजीनियरों की बदलेगी किस्मत, इन 5 टेक्निकल जॉब्स में मिल रहे करोड़ों के पैकेज

एआई के दौर में अब कंपनियों को सिर्फ सामान्य सॉफ्टवेयर बनाने वाले इंजीनियर नहीं, बल्कि ऐसे एक्सपर्ट्स की तलाश है जो टेक्नोलॉजी को बिजनेस की जरूरत के हिसाब से लागू कर सके.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 01 Nov 2026 06:47 PM (IST)
एआई के दौर में अब कंपनियों को सिर्फ सामान्य सॉफ्टवेयर बनाने वाले इंजीनियर नहीं, बल्कि ऐसे एक्सपर्ट्स की तलाश है जो टेक्नोलॉजी को बिजनेस की जरूरत के हिसाब से लागू कर सके.

Engineers Jobs:एआई और टेक्नोलॉजी के इस दौर में कॉर्पोरेट दुनिया तेजी से बदल रही है. एक ही कॉलेज और एक जैसी डिग्री होने के बावजूद दो इंजीनियरों के सैलरी पैकेज में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है. इसमें पूरा खेल स्किल्स और उनके प्रैक्टिकल इस्तेमाल का माना जा रहा है. अब कंपनियों को सिर्फ सामान्य सॉफ्टवेयर बनाने वाले इंजीनियर नहीं, बल्कि ऐसे एक्सपर्ट्स की तलाश है जो टेक्नोलॉजी को बिजनेस की जरूरत के हिसाब से लागू कर सके.

1/6
इस नए बदलाव ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कई ऐसे नए करियर ऑप्शन खोले हैं, जिनके सैलरी पैकेज चौकाने वाले हैं. फारवर्ड डिप्लॉयड  इंजीनियर से लेकर एआई, क्लाउड, आर्किटेक्ट, बिग डेटा और साइबर सिक्योरिटी जैसे हाई पेइंग रोल्स में इस वक्त टैलेंट की बड़ी किल्लत है. इन रोल में काम करने वाले एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को 40 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का सालाना पैकेज आसानी से मिल रहा है. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसे पांच सबसे ज्यादा कमाई वाली इंजीनियरिंग जॉब्स के बारे में बताते हैं.
इस नए बदलाव ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कई ऐसे नए करियर ऑप्शन खोले हैं, जिनके सैलरी पैकेज चौकाने वाले हैं. फारवर्ड डिप्लॉयड  इंजीनियर से लेकर एआई, क्लाउड, आर्किटेक्ट, बिग डेटा और साइबर सिक्योरिटी जैसे हाई पेइंग रोल्स में इस वक्त टैलेंट की बड़ी किल्लत है. इन रोल में काम करने वाले एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को 40 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का सालाना पैकेज आसानी से मिल रहा है. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसे पांच सबसे ज्यादा कमाई वाली इंजीनियरिंग जॉब्स के बारे में बताते हैं.
2/6
आज की टेक इंडस्ट्री में फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियरिंग का रोल सबसे तेजी से उभर रहा है. इसका मुख्य काम टेक्नोलॉजी और बिजनेस के बीच एक मजबूत पुल की तरह काम करना होता है. यह इंजीनियर लैब या कोडिंग एनवायरमेंट से बाहर निकलकर क्लाइंट के साथ सीधे काम करते हैं और एआई सॉफ्टवेयर टूल्स को बिजनेस की असली समस्याओं को सुलझाने के लिए डिप्लॉयड करते हैं. स्केलर और साइबर मीडिया रिसर्च की इंडियाज एफडीई अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार 88 प्रतिशत भारतीय कंपनियों का मानना है कि 2030 तक एफडीई की डिमांड तेजी से बढ़ेगी. रिपोर्ट के अनुसार खास बात यह है कि इस रोल में काम करने वाले 80 प्रतिशत इंजीनियर का सालाना पैकेज 40 लाख से 1 करोड़ रुपये के बीच है, जिसमें 30 प्रतिशत तक का सैलरी प्रीमियम मिलता है
आज की टेक इंडस्ट्री में फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियरिंग का रोल सबसे तेजी से उभर रहा है. इसका मुख्य काम टेक्नोलॉजी और बिजनेस के बीच एक मजबूत पुल की तरह काम करना होता है. यह इंजीनियर लैब या कोडिंग एनवायरमेंट से बाहर निकलकर क्लाइंट के साथ सीधे काम करते हैं और एआई सॉफ्टवेयर टूल्स को बिजनेस की असली समस्याओं को सुलझाने के लिए डिप्लॉयड करते हैं. स्केलर और साइबर मीडिया रिसर्च की इंडियाज एफडीई अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार 88 प्रतिशत भारतीय कंपनियों का मानना है कि 2030 तक एफडीई की डिमांड तेजी से बढ़ेगी. रिपोर्ट के अनुसार खास बात यह है कि इस रोल में काम करने वाले 80 प्रतिशत इंजीनियर का सालाना पैकेज 40 लाख से 1 करोड़ रुपये के बीच है, जिसमें 30 प्रतिशत तक का सैलरी प्रीमियम मिलता है
3/6
वहीं एआई और मशीन लर्निंग इंजीनियर ऐसे स्मार्ट एल्गोरिथम और मॉडल तैयार करते हैं, जिससे मशीनों और सॉफ्टवेयर डेटा से सीख कर इंसानों की तरह डिसीजन लेने में सक्षम हो सके. बिन क्यूएलई टैलेंट इंटेलिजेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत को 2026 में लगभग 14 लाख एआई प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी. जबकि बाजार में सिर्फ 4 लाख टैलेंट ही उपलब्ध है. इसी भारी कमी के कारण इस फील्ड में सैलरी में 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक का तगड़ा उछाल देखा गया है.
वहीं एआई और मशीन लर्निंग इंजीनियर ऐसे स्मार्ट एल्गोरिथम और मॉडल तैयार करते हैं, जिससे मशीनों और सॉफ्टवेयर डेटा से सीख कर इंसानों की तरह डिसीजन लेने में सक्षम हो सके. बिन क्यूएलई टैलेंट इंटेलिजेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत को 2026 में लगभग 14 लाख एआई प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी. जबकि बाजार में सिर्फ 4 लाख टैलेंट ही उपलब्ध है. इसी भारी कमी के कारण इस फील्ड में सैलरी में 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक का तगड़ा उछाल देखा गया है.
4/6
सॉफ्टवेयर और क्लाउड आर्किटेक्ट भी इस लिस्ट में शामिल है.  दरअसल क्लाउड आर्किटेक्ट का काम किसी भी डिजिटल एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का ऐसा ढांचा तैयार करना होता है, जिससे जब लाखों यूजर्स एक साथ एक ऐप पर आए, तब भी ऐप सिस्टम बिना क्रेश हुए स्मूथली चलता रहे. अडेको की ‘इंडिया सैलरी गाइड 2026 के अनुसार 3 से 7 साल के एक्सपीरियंस वाले क्लाउड आर्किटेक्ट को 20 लाख से 30 लाख रुपये तक का पैकेज मिलता है.
सॉफ्टवेयर और क्लाउड आर्किटेक्ट भी इस लिस्ट में शामिल है.  दरअसल क्लाउड आर्किटेक्ट का काम किसी भी डिजिटल एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का ऐसा ढांचा तैयार करना होता है, जिससे जब लाखों यूजर्स एक साथ एक ऐप पर आए, तब भी ऐप सिस्टम बिना क्रेश हुए स्मूथली चलता रहे. अडेको की ‘इंडिया सैलरी गाइड 2026 के अनुसार 3 से 7 साल के एक्सपीरियंस वाले क्लाउड आर्किटेक्ट को 20 लाख से 30 लाख रुपये तक का पैकेज मिलता है.
5/6
इसके अलावा डेटा इंजीनियर बैकएंड में रहकर ऐसा डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जो भारी भरकम डेटा को कलेक्ट, मैनेज और प्रोसेस करता है. इसी डेटा का एनालिसिस करके कंपनी मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर रिव्यू को समझ पाती है.  एक और रिपोर्ट के अनुसार 2026 में डेटा इंजीनियर को देशभर में जॉब पोस्टिंग के मामले में तीसरे स्थान पर रखा गया है. अकेले बेंगलुरु में इनका औसतन पैकेज 22 लाख रुपये सालाना है.
इसके अलावा डेटा इंजीनियर बैकएंड में रहकर ऐसा डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जो भारी भरकम डेटा को कलेक्ट, मैनेज और प्रोसेस करता है. इसी डेटा का एनालिसिस करके कंपनी मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर रिव्यू को समझ पाती है.  एक और रिपोर्ट के अनुसार 2026 में डेटा इंजीनियर को देशभर में जॉब पोस्टिंग के मामले में तीसरे स्थान पर रखा गया है. अकेले बेंगलुरु में इनका औसतन पैकेज 22 लाख रुपये सालाना है.
6/6
लास्ट में ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर भी इसी लिस्ट में शामिल है. दरअसल जैसे-जैसे डिजिटल दुनिया बढ़ रही है, साइबर हमलों और डेटा चोरी का खतरा भी बढ़ता जा रहा है. साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर पूरे नेटवर्क को हैक करने से बचाते हैं, जबकि ब्लॉकचेन इंजीनियर ऐसा सुरक्षित नेटवर्क बनाते हैं, जिसमें डेटा से छेड़छाड़ नामुमकिन हो. डेटा सिक्योरिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 73 प्रतिशत कंपनियों में स्किल्ड साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट की बड़ी कमी है. वहीं कुछ और आंकड़ों के अनुसार ब्लॉकचेन इंजीनियर का औसतन पैकेज 10.2 लाख सालाना से शुरू होकर एक्सपीरियंस के साथ कई गुना बढ़ता है.
लास्ट में ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर भी इसी लिस्ट में शामिल है. दरअसल जैसे-जैसे डिजिटल दुनिया बढ़ रही है, साइबर हमलों और डेटा चोरी का खतरा भी बढ़ता जा रहा है. साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर पूरे नेटवर्क को हैक करने से बचाते हैं, जबकि ब्लॉकचेन इंजीनियर ऐसा सुरक्षित नेटवर्क बनाते हैं, जिसमें डेटा से छेड़छाड़ नामुमकिन हो. डेटा सिक्योरिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 73 प्रतिशत कंपनियों में स्किल्ड साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट की बड़ी कमी है. वहीं कुछ और आंकड़ों के अनुसार ब्लॉकचेन इंजीनियर का औसतन पैकेज 10.2 लाख सालाना से शुरू होकर एक्सपीरियंस के साथ कई गुना बढ़ता है.
Published at : 01 Nov 2026 06:47 PM (IST)
Tags :
Education News ABP LIVE

शिक्षा फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
आर्म्ड फोर्सज में डॉक्टर बनने का मौका, 120 पदों पर 9 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन 
आर्म्ड फोर्सज में डॉक्टर बनने का मौका, 120 पदों पर 9 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन 
शिक्षा
NCERT Class 10 New Books 2027: CBSE छात्राें के लिए बड़ी खबर, 2027 सत्र से पहले आएगी NCERT की नई किताबें 
CBSE छात्राें के लिए बड़ी खबर, 2027 सत्र से पहले आएगी NCERT की नई किताबें 
शिक्षा
Healthcare Jobs: झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में बंपर भर्ती, CHO के 1038 पदों के लिए आवेदन शुरू
झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में बंपर भर्ती, CHO के 1038 पदों के लिए आवेदन शुरू
शिक्षा
DU Jobs: दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट के 215 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार ऐसे करें आवेदन
दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट के 215 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार ऐसे करें आवेदन
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी न्यूज़
एबीपी न्यूज़
वाल्मीकि जयंती: नींव के पत्थरों का सच्चा सम्मान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'CEC को जाना होगा', रामलीला मैदान में राहुल से लेकर ममता तक, विपक्ष ने भरी हुंकार
'CEC को जाना होगा', रामलीला मैदान में राहुल से लेकर ममता तक, विपक्ष ने भरी हुंकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आजम खान की गिरफ्तारी एक साजिश', आचार्य प्रमोद कृष्णम का चौंकाने वाला दावा
'आजम खान की गिरफ्तारी एक साजिश', आचार्य प्रमोद कृष्णम का चौंकाने वाला दावा
इंडिया
रामलीला मैदान रैली में बरसे अभिषेक मनु सिंघवी, 'चुनाव आयोग किसी की बपौती नहीं'
रामलीला मैदान रैली में बरसे अभिषेक मनु सिंघवी, 'चुनाव आयोग किसी की बपौती नहीं'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी बाहर, टीम इंडिया की डूबी लुटिया;  NZ के खिलाफ हार के 3 बड़े कारण 
वैभव सूर्यवंशी बाहर, टीम इंडिया की डूबी लुटिया;  NZ के खिलाफ हार के 3 बड़े कारण 
ओटीटी
नवंबर में घर बैठे मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज, जियो हॉटस्टार पर आएंगी ये फिल्में और सीरीज
नवंबर में घर बैठे मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज, जियो हॉटस्टार पर आएंगी ये फिल्में और सीरीज
महाराष्ट्र
राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस में लौटेंगी प्रियंका चतुर्वेदी? चौंका देगा जवाब
राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस में लौटेंगी प्रियंका चतुर्वेदी? चौंका देगा जवाब
ट्रेंडिंग
ट्राइसाइकिल के लिए पति को पीठ पर टांग कलेक्टोरेट पहुंची महिला, वीडियो वायरल
ट्राइसाइकिल के लिए पति को पीठ पर टांग कलेक्टोरेट पहुंची महिला, वीडियो वायरल
इंडिया
राहुल गांधी बोले, 'हम नरेंद्र मोदी को कहीं नहीं जाने देंगे'
राहुल गांधी बोले, 'हम नरेंद्र मोदी को कहीं नहीं जाने देंगे'
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget