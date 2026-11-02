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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?

तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?

तेज प्रताप ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है. तेज प्रताप का कहना है कि रियलिटी शो 'राइज एंडल फॉल सीजन- 2' से लौटने के बाद उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई है. वे जहां जाते हैं लोग घेर लेते हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 02 Nov 2026 05:13 PM (IST)
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जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप को अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है. सोमवार (02 नवंबर, 2026) को उन्होंने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए सवाल पूछा कि क्या सरकार किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है?

सुरक्षा को लेकर केंद्र और बिहार सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि रियलिटी शो 'राइज एंडल फॉल सीजन- 2' से लौटने के बाद उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई है. वे जहां भी जाते हैं तो भारी संख्या में लोग मिलने के लिए और फोटो खिंचवाने के लिए जुट जाते हैं. ऐसे में उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ-साथ किसी अप्रिय घटना की आशंका भी बनी रहती है.

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एक्स पोस्ट में तेज प्रताप ने लिखा है, "यह अत्यंत चिंताजनक विषय है कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा मुझे केवल एक सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराया गया है… लेकिन जिस तरह से सार्वजनिक स्थानों पर भारी भीड़ मुझे चारों तरफ से घेर लेती है, उससे न केवल मेरी सुरक्षा को खतरा है, बल्कि मेरे साथ तैनात एकमात्र सुरक्षाकर्मी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है."

अपने साथ-साथ सुरक्षाकर्मी के लिए भी जताई चिंता

तेज प्रताप का कहना है कि इस तरह की परिस्थितियों में उन्हें आशंका है कि भीड़ उनके सुरक्षाकर्मी को भी घेर सकती है. उसके साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है. सरकारी हथियार छीनने की घटना हो सकती है. इस तरह की स्थिति में उनकी और उनके सुरक्षाकर्मी दोनों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है.

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सुरक्षा को लेकर मौखिक रूप से करा चुके हैं अवगत

तेज प्रताप ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार को कई बार मौखिक रूप से अवगत भी कराया है, लेकिन संज्ञान नहीं लिया जा रहा है. उन्होंने कहा, "मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यदि भविष्य में मेरे साथ अथवा मेरे सुरक्षाकर्मी के साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है?"

केंद्र और बिहार सरकार से फिर से आग्रह करते हुए कहा कि उनकी वर्तमान लोकप्रियता, सार्वजनिक कार्यक्रमों में उमड़ने वाली भारी भीड़ और सुरक्षा संबंधी गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए इस मामले को तत्काल संज्ञान में लिया जाए. तेज प्रताप ने पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है. 

उन्होंने कहा, "मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है. मैं सरकार से किसी विशेष सुविधा की नहीं, बल्कि अपनी और अपने सुरक्षाकर्मी की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था की मांग कर रहा हूं. इस विषय पर सरकार तत्काल गंभीरता से विचार करे."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 02 Nov 2026 05:11 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav BIHAR NEWS
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