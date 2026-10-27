5वीं फेल होने वाली नेहा बनी IAS, 8 अंकों की हार से सीखा और पूरा किया सपना

उसके बाद नेहा ने अपनी स्ट्रेटजी पूरी तरह बदल दी. वह लगभग 3 साल तक अपने मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से दूर रही. रिवीजन, मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर ज्यादा समय दिया और अपने कमजोर एरिया को सुधारने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से काम किया. जिसके बाद उनकी मेहनत रंग लाई और नेहा ने अपने चौथे प्रयास में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में ऑल इंडिया रैंक 569 हासिल की और सिर्फ 24 साल की उम्र में आईएएस अधिकारी के रूप में गुजरात कैडर में शामिल हो गई.