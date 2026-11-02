'यूपी में पटेल समाज का भी मुख्यमंत्री हो', चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्री की मांग

अपना दल (एस) के राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को एक बार फिर सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया. लखनऊ में आयोजित सम्मेलन में पार्टी के तमाम पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा.

वहीं इस दौरान योगी सरकार में मंत्री और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने यूपी का मुख्यमंत्री किस जाति का होना चाहिए, इस सवाल पर कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अवसर है. उन्होंने कहा कि लोहार, कोहार, नाई, निषाद, प्रजापति और पटेल समेत सभी जातियों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. आशीष पटेल ने कहा कि वह प्रार्थना कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में तमाम समाज के लोगों को मौका मिले. पटेल समाज का भी मुख्यमंत्री होना चाहिए.

विपक्ष में विधान में कोई आस्था नहीं है- अनुप्रिया पटेल

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि दस लाख लोगों की भीड़ जुटाने का दावा करने वाले एक लाख की भीड़ भी नहीं जुटा पाए. एसआईआर को लेकर विपक्ष की कवायद पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इनकी संविधान में कोई आस्था नहीं है. इनकी ड्रामेबाजी के पीछे इनकी व्याकुलता है. उन्होंने इंडिया गठबंधन को सलाह देते हुए कहा कि विपक्षी दलों को आम लोगों के बीच जाकर काम करना चाहिए.

अपना दल 24 घंटे काम करने वाला दल- अनुप्रिया पटेल

पीडीए के मुद्दे पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जिन लोगों के पीडीए को लेकर दावे किए जाते हैं, वे पहले से ही हमारे साथ हैं. प्रधानमंत्री ने पीडीए के लिए कई घोषणाएं की हैं. उन्होंने कहा कि अपना दल 24 घंटे काम करने वाला दल है और पार्टी बूथ स्तर पर अपनी तैयारी कर रही है.

गठबंधन में सीटों को लेकर पूछे गए सवाल पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि फिलहाल उनकी पार्टी गठबंधन का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर पार्टी नेतृत्व जो भी फैसला करेगा, वही मान्य होगा.