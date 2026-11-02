ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'यूपी में पटेल समाज का भी मुख्यमंत्री हो', चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्री की मांग

'यूपी में पटेल समाज का भी मुख्यमंत्री हो', चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्री की मांग

पीडीए के मुद्दे पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जिन लोगों के पीडीए को लेकर दावे किए जाते हैं, वे पहले से ही हमारे साथ हैं. प्रधानमंत्री ने पीडीए के लिए कई घोषणाएं की हैं.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 02 Nov 2026 04:39 PM (IST)
Preferred Sources

अपना दल (एस) के राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को एक बार फिर सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया. लखनऊ में आयोजित सम्मेलन में पार्टी के तमाम पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा.

वहीं इस दौरान योगी सरकार में मंत्री और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने यूपी का मुख्यमंत्री किस जाति का होना चाहिए, इस सवाल पर कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अवसर है. उन्होंने कहा कि लोहार, कोहार, नाई, निषाद, प्रजापति और पटेल समेत सभी जातियों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. आशीष पटेल ने कहा कि वह प्रार्थना कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में तमाम समाज के लोगों को मौका मिले. पटेल समाज का भी मुख्यमंत्री होना चाहिए.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा: बिना सुरक्षा इंतजाम पिकअप में ले जा रहे थे 1250 किलो विस्फोटक, FIR दर्ज
महोबा: बिना सुरक्षा इंतजाम पिकअप में ले जा रहे थे 1250 किलो विस्फोटक, FIR दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर में आजम खान के समर्थन में लगे पोस्टर पुलिस ने हटाए, एक्शन की भी तैयारी
रामपुर में आजम खान के समर्थन में लगे पोस्टर पुलिस ने हटाए, एक्शन की भी तैयारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कहीं प्रियंका गांधी का तो वोट चोरी नहीं हो गया', BJP का कांग्रेस पर निशाना
'कहीं प्रियंका गांधी का तो वोट चोरी नहीं हो गया', BJP का कांग्रेस पर निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी से दिल्ली-हरियाणा जाना होगा आसान, 13 टोल प्लाजा पर हटेंगे बैरियर
यूपी से दिल्ली-हरियाणा जाना होगा आसान, 13 टोल प्लाजा पर हटेंगे बैरियर

विपक्ष में विधान में कोई आस्था नहीं है- अनुप्रिया पटेल

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि दस लाख लोगों की भीड़ जुटाने का दावा करने वाले एक लाख की भीड़ भी नहीं जुटा पाए. एसआईआर को लेकर विपक्ष की कवायद पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इनकी संविधान में कोई आस्था नहीं है. इनकी ड्रामेबाजी के पीछे इनकी व्याकुलता है. उन्होंने इंडिया गठबंधन को सलाह देते हुए कहा कि विपक्षी दलों को आम लोगों के बीच जाकर काम करना चाहिए.

अपना दल 24 घंटे काम करने वाला दल- अनुप्रिया पटेल

पीडीए के मुद्दे पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जिन लोगों के पीडीए को लेकर दावे किए जाते हैं, वे पहले से ही हमारे साथ हैं. प्रधानमंत्री ने पीडीए के लिए कई घोषणाएं की हैं. उन्होंने कहा कि अपना दल 24 घंटे काम करने वाला दल है और पार्टी बूथ स्तर पर अपनी तैयारी कर रही है.

गठबंधन में सीटों को लेकर पूछे गए सवाल पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि फिलहाल उनकी पार्टी गठबंधन का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर पार्टी नेतृत्व जो भी फैसला करेगा, वही मान्य होगा.

और पढ़ें
Published at : 02 Nov 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
Anupriya Patel Ashish Patel UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा: बिना सुरक्षा इंतजाम पिकअप में ले जा रहे थे 1250 किलो विस्फोटक, FIR दर्ज
महोबा: बिना सुरक्षा इंतजाम पिकअप में ले जा रहे थे 1250 किलो विस्फोटक, FIR दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर में आजम खान के समर्थन में लगे पोस्टर पुलिस ने हटाए, एक्शन की भी तैयारी
रामपुर में आजम खान के समर्थन में लगे पोस्टर पुलिस ने हटाए, एक्शन की भी तैयारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कहीं प्रियंका गांधी का तो वोट चोरी नहीं हो गया', BJP का कांग्रेस पर निशाना
'कहीं प्रियंका गांधी का तो वोट चोरी नहीं हो गया', BJP का कांग्रेस पर निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी से दिल्ली-हरियाणा जाना होगा आसान, 13 टोल प्लाजा पर हटेंगे बैरियर
यूपी से दिल्ली-हरियाणा जाना होगा आसान, 13 टोल प्लाजा पर हटेंगे बैरियर
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
INDIA Bloc Rally Vs BJP Padyatra: BJP की पदयात्रा और विपक्ष की रैली की Inside Story | Rahul Gandhi
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: ज्ञानेश पर लड़ाई..मोदी-शाह तक आई? | Rahul Gandhi | Congress | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में भारी बवाल, लेबर लीडर ने भारत को लेकर लगाई ये गुहार, बोले- हो जाएंगे कंगाल
बांग्लादेश में भारी बवाल, लेबर लीडर ने भारत को लेकर लगाई ये गुहार, बोले- हो जाएंगे कंगाल
बिहार
बिहार से बड़ी खबर, अनंत सिंह को विधानसभा से नोटिस जारी, जाएगी सदस्यता?
बिहार से बड़ी खबर, अनंत सिंह को विधानसभा से नोटिस जारी, जाएगी सदस्यता?
इंडिया
53 हजार करोड़ की डील साइन, भारत बना रहा 8 जंगी जहाज, रडार भी नहीं पकड़ पाएगा, जानें ताकत
53 हजार करोड़ की डील साइन, भारत बना रहा 8 जंगी जहाज, रडार भी नहीं पकड़ पाएगा, जानें ताकत
क्रिकेट
ICC Rankings में छठे नंबर पर पहुंची अफगानिस्तान, श्रीलंका पिछड़ी; टॉप पर भारत
ICC Rankings में छठे नंबर पर पहुंची अफगानिस्तान, श्रीलंका पिछड़ी; टॉप पर भारत
बॉलीवुड
'रवि दुबे को ऑस्कर मिलेगा...', 'रामायणम्' के लक्ष्मण का पोस्टर रिलीज, फैंस हुए क्रेजी
'रवि दुबे को ऑस्कर मिलेगा...', 'रामायणम्' के लक्ष्मण का पोस्टर रिलीज, फैंस हुए क्रेजी
इंडिया
हैदराबाद में अमित शाह का पदयात्रा, हाथ में तिरंगा थामे आए नजर
हैदराबाद में अमित शाह का पदयात्रा, हाथ में तिरंगा थामे आए नजर
इंडिया
इंडिया गठबंधन के मंच पर साथ दिखे धुर विरोधी, अगले ही दिन किया बड़ा हमला
इंडिया गठबंधन के मंच पर साथ दिखे धुर विरोधी, अगले ही दिन किया बड़ा हमला
इंडिया
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने किया प्रदर्शन तो नेहा बोरा बोलीं, 'धारा 163 लगी है और...'
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने किया प्रदर्शन तो नेहा बोरा बोलीं, 'धारा 163 लगी है और...'
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget