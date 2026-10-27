2026 में नौकरी पाने के लिए कौन-सी स्किल्स जरूरी? इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में खुलासा

रिपोर्ट में इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया गया है कि एआई, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड और डेटा से जुड़े रोल की मांग उनकी सप्लाई की तुलना में कहीं ज्यादा है. एआई आधारित नौकरियों में हर साल दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिसके चलते वर्क फ्रॉम होम को अपस्किल करने की जरूरत पहले सेकंड ज्यादा बढ़ गई है. वहीं अनुमान लगाया गया है कि 2027 तक भारत का एआई टैलेंट बेस बढ़कर 12.5 लाख तक पहुंच जाएगा.