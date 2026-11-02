ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली पुलिस के जवानों के प्रदर्शन पर सौरव दास का तंज, 'पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर के लिए...'

दिल्ली पुलिस के जवानों के प्रदर्शन पर सौरव दास का तंज, 'पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर के लिए...'

दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर (PHQ) के गेट नंबर 1 के बाहर करीब 80 पुलिसकर्मियों ने दो अधिकारियों - ACP मनस्वी वशिष्ठ और SHO अरुण कुमार - के ट्रांसफर के विरोध में प्रदर्शन किया.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 02 Nov 2026 04:57 PM (IST)
Preferred Sources

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास और लीगल अफेयर्स की हेड रत्ना सिंह ने सोमवार (2 नवंबर, 2026) को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर इकट्ठा होने को लेकर निशाना साधा है. सौरव दास ने दिल्ली पुलिस की तरफ से पूर्व में पीस बॉन्ड पर साइन कराए जाने को लेकर पुलिस पर ही हमला किया है.

सौरव दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से न्यूज एजेंसी IANS का एक वीडियो पोस्ट रीशेयर किया है. इस वीडियो पोस्ट में दिल्ली पुलिस के अधिकारी पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर खड़े दिखाई दे रहे है. उन्होंने अपने X पोस्ट के कैप्शन में दिल्ली पुलिस से सवाल किया, ‘क्या इन पुलिस वालों से शांति भंग करने के लिए जबरन पीस बॉन्ड साइन कराया जाएगा?’

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
हैदराबाद में अमित शाह की पदयात्रा, हाथ में तिरंगा थामे आए नजर
हैदराबाद में अमित शाह की पदयात्रा, हाथ में तिरंगा थामे आए नजर
इंडिया
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
इंडिया
Cyclonic Storm Murasu Live: भीषण चक्रवाती तूफान में बदला मुरासु, कई राज्यों में अलर्ट
LIVE: भीषण चक्रवाती तूफान में बदला मुरासु, कई राज्यों में अलर्ट - ताजा अपडेट
इंडिया
‘राहुल गांधी विदेशी टूलकिट का मोहरा’, कांग्रेस को चेतावनी देते हुए नितिन नबीन का हमला
‘राहुल गांधी विदेशी टूलकिट का मोहरा’, कांग्रेस को चेतावनी देते हुए नितिन नबीन का हमला

रत्ना सिंह ने दिल्ली पुलिस को लेकर क्या कहा?

वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह ने अपने X पोस्ट में सवाल किया, ‘देखते हैं कि क्या दिल्ली पुलिस, थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन करने वाले दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को हिरासत में लेगी और फिर उन्हें रिहा करते वक्त श्योरिटीज पेश करने के कहेगी.’

पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर क्यों इकट्ठा हुए पुलिसकर्मी?

न्यूज एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर (PHQ) के गेट नंबर 1 के बाहर करीब 80 पुलिसकर्मियों ने दो अधिकारियों - ACP मनस्वी वशिष्ठ और SHO अरुण कुमार - के ट्रांसफर के विरोध में प्रदर्शन किया. पुलिसकर्मी दोनों अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर पुलिस कमिश्नर से चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे. इस दौरान पुलिसकर्मियों को शाहदरा थाने की घटना के बाद उन्हें सड़क पर प्रदर्शन नहीं करने के लिए कहा गया है.

नेहा बोरा ने मामले पर क्या कहा?

इस संबंध में AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने भी दिल्ली पुलिस पर तंज कसते हुए सवाल उठाया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर नई दिल्ली के उस इलाके में आता है जहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) धारा 163 लगी हुई है. तो क्या दिल्ली पुलिस, अपने ही विभाग से नाराज पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करेगी?' 

यह भी पढ़ेंः दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने किया प्रदर्शन तो नेहा बोरा बोलीं, 'धारा 163 लगी है और...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
Read More
Published at : 02 Nov 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
CJP Ratna Singh DELHI POLICE Saurav Das
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
हैदराबाद में अमित शाह की पदयात्रा, हाथ में तिरंगा थामे आए नजर
हैदराबाद में अमित शाह की पदयात्रा, हाथ में तिरंगा थामे आए नजर
इंडिया
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
इंडिया
Cyclonic Storm Murasu Live: भीषण चक्रवाती तूफान में बदला मुरासु, कई राज्यों में अलर्ट
LIVE: भीषण चक्रवाती तूफान में बदला मुरासु, कई राज्यों में अलर्ट - ताजा अपडेट
इंडिया
‘राहुल गांधी विदेशी टूलकिट का मोहरा’, कांग्रेस को चेतावनी देते हुए नितिन नबीन का हमला
‘राहुल गांधी विदेशी टूलकिट का मोहरा’, कांग्रेस को चेतावनी देते हुए नितिन नबीन का हमला
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 🫨Saumya ने खोला बड़ा सच! ताने सुनते ही सबके सामने ला दी Jeet की कुर्बानी! #sbs
Bollywood News: शाहरुख खान ने 61वें जन्मदिन पर फैंस को दिया फिल्म 'किंग' के पहले गाने का सरप्राइज तोहफा (02.11.26)
Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में भारी बवाल, लेबर लीडर ने भारत को लेकर लगाई ये गुहार, बोले- हो जाएंगे कंगाल
बांग्लादेश में भारी बवाल, लेबर लीडर ने भारत को लेकर लगाई ये गुहार, बोले- हो जाएंगे कंगाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में पटेल समाज का भी मुख्यमंत्री हो', चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्री की मांग
'यूपी में पटेल समाज का भी मुख्यमंत्री हो', चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्री की मांग
विश्व
'हमले का जवाब देने के लिए रहें तैयार', US-ईरान टेंशन के बीच मोजतबा का आर्मी को निर्देश
'हमले का जवाब देने के लिए रहें तैयार', US-ईरान टेंशन के बीच मोजतबा का आर्मी को निर्देश
क्रिकेट
ICC Rankings में छठे नंबर पर पहुंची अफगानिस्तान, श्रीलंका पिछड़ी; टॉप पर भारत
ICC Rankings में छठे नंबर पर पहुंची अफगानिस्तान, श्रीलंका पिछड़ी; टॉप पर भारत
बॉलीवुड
'रवि दुबे को ऑस्कर मिलेगा...', 'रामायणम्' के लक्ष्मण का पोस्टर रिलीज, फैंस हुए क्रेजी
'रवि दुबे को ऑस्कर मिलेगा...', 'रामायणम्' के लक्ष्मण का पोस्टर रिलीज, फैंस हुए क्रेजी
इंडिया
हैदराबाद में अमित शाह की पदयात्रा, हाथ में तिरंगा थामे आए नजर
हैदराबाद में अमित शाह की पदयात्रा, हाथ में तिरंगा थामे आए नजर
इंडिया
इंडिया गठबंधन के मंच पर साथ दिखे धुर विरोधी, अगले ही दिन किया बड़ा हमला
इंडिया गठबंधन के मंच पर साथ दिखे धुर विरोधी, अगले ही दिन किया बड़ा हमला
इंडिया
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने किया प्रदर्शन तो नेहा बोरा बोलीं, 'धारा 163 लगी है और...'
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने किया प्रदर्शन तो नेहा बोरा बोलीं, 'धारा 163 लगी है और...'
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget