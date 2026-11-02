दिल्ली पुलिस के जवानों के प्रदर्शन पर सौरव दास का तंज, 'पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर के लिए...'

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास और लीगल अफेयर्स की हेड रत्ना सिंह ने सोमवार (2 नवंबर, 2026) को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर इकट्ठा होने को लेकर निशाना साधा है. सौरव दास ने दिल्ली पुलिस की तरफ से पूर्व में पीस बॉन्ड पर साइन कराए जाने को लेकर पुलिस पर ही हमला किया है.

सौरव दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से न्यूज एजेंसी IANS का एक वीडियो पोस्ट रीशेयर किया है. इस वीडियो पोस्ट में दिल्ली पुलिस के अधिकारी पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर खड़े दिखाई दे रहे है. उन्होंने अपने X पोस्ट के कैप्शन में दिल्ली पुलिस से सवाल किया, ‘क्या इन पुलिस वालों से शांति भंग करने के लिए जबरन पीस बॉन्ड साइन कराया जाएगा?’

रत्ना सिंह ने दिल्ली पुलिस को लेकर क्या कहा?

Will these police personnel be forced to sign peace bond for breach of peace? — Saurav Das (@SauravDassss) November 2, 2026

Let's see if Delhi police will detain Delhi police officials for protesting outside police station and then ask for sureties while releasing them. :) — Ratna Singh (@whattalawyer) November 2, 2026

वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह ने अपने X पोस्ट में सवाल किया, ‘देखते हैं कि क्या दिल्ली पुलिस, थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन करने वाले दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को हिरासत में लेगी और फिर उन्हें रिहा करते वक्त श्योरिटीज पेश करने के कहेगी.’

पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर क्यों इकट्ठा हुए पुलिसकर्मी?

न्यूज एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर (PHQ) के गेट नंबर 1 के बाहर करीब 80 पुलिसकर्मियों ने दो अधिकारियों - ACP मनस्वी वशिष्ठ और SHO अरुण कुमार - के ट्रांसफर के विरोध में प्रदर्शन किया. पुलिसकर्मी दोनों अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर पुलिस कमिश्नर से चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे. इस दौरान पुलिसकर्मियों को शाहदरा थाने की घटना के बाद उन्हें सड़क पर प्रदर्शन नहीं करने के लिए कहा गया है.

नेहा बोरा ने मामले पर क्या कहा?

इस संबंध में AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने भी दिल्ली पुलिस पर तंज कसते हुए सवाल उठाया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर नई दिल्ली के उस इलाके में आता है जहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) धारा 163 लगी हुई है. तो क्या दिल्ली पुलिस, अपने ही विभाग से नाराज पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करेगी?'

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